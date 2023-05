Tallon Griekspoor ontsnapt aan uitschakeling op Roland Garros. ‘Dit was een emotionele rollercoaster’

Na drie uur en 36 minuten tikt Tallon Griekspoor met de wijsvinger op zijn slaap: een mentale overwinning. De meeste mensen op de baan geloven op Tweede Pinksterdag, toch een dag in het teken van opwekking, lange tijd niet meer dat Griekspoor nog opgewekt kan worden. “Dit was de definitie van een emotionele rollercoaster”, zegt hij dan ook na afloop.

Want hoe anders is de situatie vlak voor Griekspoors eersterondepartij op Roland Garros, dat vandaag begint. Nederlanders vragen grappend op de tribune of Griekspoor een beetje wil opschieten. Dan kan ‘s middags nog voetbal gekeken worden.

Nergens is het zondagochtend zo druk als hier, op de twee stadions na. Nog voor aanvang zijn alle zitplaatsen bezet, op baan 12 ergens in een hoekje achteraan het complex. De toernooiorganisatie heeft er nooit op gerekend. Gereserveerde zitplaatsen worden ingepikt. Een gezin met zitplekken deelt een zak eierkoeken van de Jumbo, terwijl achter hen nog mensen drie rijen dik staan. Ingangen worden gesloten door de drukte, waarop sommige Nederlanders zich stiekem door de bosjes naar de baan wurmen. Het tekent de wederopstanding van het Nederlandse tennis, met Griekspoor als een van de uithangborden. “Ik moet hem toch een keer zien”, zegt een fan tegen haar vriendin.

Anderhalf uur de weg kwijt

Als daarna ook de zoetige geur van zonnebrand in de lucht hangt, zijn alle ingrediënten aanwezig voor een Hollands feestje. Tegenstander en nummer 135 van de wereld Pedro Martinez lijkt een goede warmspeelpartij, 96 plaatsen onder Griekspoor (39) op de ranglijst. Vanaf de tribune roept een Nederlander dat de Spanjaard ‘niet zo moet huilen'. In de eerste set schopt hij tegen ballen en slaat hij met rackets omdat Griekspoor beter is.

Maar wat daarna gebeurt, kan de Haarlemmer twee uur na de wedstrijd nog steeds niet verklaren. Vijf keer zoveel onnodige fouten als Martinez, twee gewonnen games in set twee en drie, op de rand van uitschakeling. “Ik was anderhalf uur lang helemaal weg. Mentaal, fysiek, qua tennis. Je kan niet verwachten dat ik een hele goede wedstrijd speel, wel dat ik vijf sets aanwezig ben. Dat was niet het geval. Tegen een top 20-speler was ik niet teruggekomen.”

Ook zijn coach Kristof Vliegen moet het ontgelden. “Vertrek lekker als je toch niks zegt”, bijt Griekspoor hem tijdens zijn dip toe, die gehoor geeft aan de woorden van zijn pupil. “Het gebeurde in het heetst van de strijd, ik voelde me al niet geweldig. De druk staat erop bij een grand slam. Ik zal hem zometeen excuses aanbieden en dan zand erover.”

Vliegen is niet de enige die vertrekt. Ook de tribunes lopen daarna wat leeg. Het Nederlandse publiek gaat liever op het center court bij de Russische Khachanov kijken. Het vertrouwen in Griekspoor daalt rap, al blijven er ook genoeg supporters zitten.

Let’s Go Tallon

Dat Griekspoor uiteindelijk wint, ligt volgens de tennisser aan zijn Nederlandse aanhang. Die komt toch weer terug naar baan 12 als Griekspoor de vierde set uit kansloze positie wint. Het gejuich en Let’s Go Tallon-liederen worden daarna luider. “Ze hebben me er echt doorheen geholpen.”

Nu de Haarlemmer op het nippertje door is, hoopt hij in Parijs een vervolg te geven aan zijn tot dusver succesvolle kalenderjaar. Griekspoor won in januari zijn eerste ATP-titel in het Indiase Pune, en bleef ook op toernooien daarna indruk maken. Het voorbereidingstoernooi in Geneve verliet Griekspoor vorige week vroegtijdig uit voorzorg, vanwege een dikke enkel. Alle ballen moesten op Roland Garros. Hij zit sindsdien in allerlei apparaten en ijsbaden voor herstel. “Versnelde rehab’” noemt hij het.

Zondag zit zijn enkel dik ingepakt in een zwarte brace, met succes. Anderhalf uur na de wedstrijd zwelt die nog niet op, zoals dat in Genève wel gebeurde. “Even afkloppen, maar ik heb alle vertrouwen dat het morgenochtend ook zo is. Als ik zo drieënhalf uur over de baan kan sleuren, lijkt het me dat het goed is.”

Mede daarom voelt Griekspoor na de wedstrijd ‘positiviteit en kracht’ op weg naar de tweede ronde van woensdag. Vanwege de fysieke malheur had hij vooraf voor zo’n overwinning getekend, zegt Griekspoor, ondanks de hobbels. Ook bij zijn weggelopen coach Vliegen kon er naderhand een (digitale) lach van af. ‘Goed gedaan’, stuurde hij in de groepsapp.

