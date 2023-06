Tallon Griekspoor beleeft op ATP-toernooi van Rosmalen de mooiste week uit zijn leven

Zelf kan Tallon Griekspoor het droog houden. Zijn coach Kristof Vliegen niet. Wanneer hij zijn pupil met het gezicht naar beneden richting de grond ziet gaan en kort daarna bij wijze van dank met zijn rechterhand een eresaluut richting het publiek ziet maken, veegt hij de tranen van zijn wangen.

Griekspoor geloofde niet alleen dat het kon, hij wist dat het kon en op het gras van de Autotron bewees hij dat hij het kon. De Nederlander won voor eigen publiek de titel in de meest meeslepende partij van het hele toernooi.

Tim van Rijthoven, die vorig jaar na Richard Krajicek en Sjeng Schalken (beiden twee keer), als derde Nederlander het toernooi van Rosmalen won, gaf onbewust de aanzet. Griekspoor dacht: als hij dat kan, moet ik dat ook kunnen.

“Dit is voor mij het mooiste moment uit mijn loopbaan en de mooiste week uit mijn leven”, zei Griekspoor meteen na de partij op het centre court. “Het is altijd lastig om je beste tennis te spelen in de finale, maar met de hulp van het publiek is het gelukt.”

Beste ondergrond

Griekspoor moest eerst 26 jaar oud worden tot hij besefte dat gras misschien wel zijn beste ondergrond is. Vaak riep hij dat zijn spel beter paste bij het langzamere gravel. Of dan tenminste hardcourt, waarop de rechtshandige tennisser eerder dit jaar zijn eerste toernooizege op ATP-niveau behaalde. Niets blijkt minder waar. In Rosmalen bewees hij waarom.

In de finale stond hij tegenover de Australiër Jordan Thompson, die ook in 2019 de finale in Rosmalen speelde. De nummer 103 van de wereld – zestig posities lager dan zijn hoogste notering – produceerde in de eerste sets verraderlijke topspinballen waar Griekspoor moeite mee had, maar waar hij naarmate de partij vorderde steeds meer vat op kreeg.

Nadat ze elkaar direct braken, werd het een gelijk opgaand duel waarbij de eerste set na een tie-break naar de rechtshandige Australiër ging. In de tweede set rook Thompson de zege, maar koelbloedig trok Griekspoor de stand gelijk.

Op het centre court ontvouwde zich meeslepende gevecht waarin Griekspoor volgens het adagium ‘de aanval is de beste verdediging’ voortdurend het offensief zocht. Toernooidirecteur Marcel Hunze keek vanaf de tribune tevreden toe hoe toeschouwers steeds meer lawaai maakten en de Nederlander toejuichten. Zaterdag en zondag waren vanwege de resultaten van Griekspoor stijf uitverkocht.

Geduld bleek belangrijk

De speelstijl van de Nederlander paste bij de ondergrond. Op gras wonnen in het verleden vaker de aanvallers. Met lef en durf plaatste hij op beslissende punten de ballen feilloos in de uiterste hoeken van het veld. Ook zijn geduld bleek belangrijk..

Spelen op gras kan net zo kwetsbaar zijn als de dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen. Een beetje neerslag kan het hele schema in de war schoppen. Niemand weet wanneer de problemen dan definitief voorbij zijn.

Griekspoor moest wachten. Heel lang wachten. Er leek een vloek op de finaledag in Rosmalen te rusten. Het voorprogramma, de vrouwenfinale tussen de Russinnen Ekatrina Aleksandrova en Veronika Koedermetova, leek oneindig. Die partij, in drie sets door Aleksandrova gewonnen, liep door buien flinke vertraging op. De speelsters stonden zes uur lang op de baan.

In de mannenfinale leek Thompson lang de meeste aanspraak op de winst te maken. Griekspoor mopperde, keek soms vragend en binnensmonds foeterend naar coach Vliegen en leek de onmacht in zijn lijf te voelen. Tot in de derde set de kansen ineens keerden. Thompson stapelde fout op fout, Griekspoor hamerde de ene na de andere bal meedogenloos binnen de lijnen.

In de flow

Griekspoor bekroonde met zijn laatste punt een voor hem waanzinnige week. Een flow, noemde hij het. De focus was bij tijd en wijle zo sterk dat het vanzelf leek te gaan.

Voor de finale kwam hij alleen in de kwartfinale tegen Alex de Minaur in de problemen. Na anderhalve set leek het toernooi zelfs voorbij, maar de tennisser uit Nieuw-Vennep sloeg zich op indrukwekkende wijze terug in de wedstrijd.

Door de winst van het toernooi is Griekspoor weer de hoogst geplaatste Nederlander op de wereldranglijst. Hij piekt naar plek 29, zijn hoogste klassering ooit, waardoor hij over twee weken naar alle waarschijnlijkheid een geplaatste status op Wimbledon krijgt.

