Tal van vragen na juridische zege turncoach Wevers, ondertussen naderen de Spelen

Het zit de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) ook niet mee. Neemt ze eens een ferm besluit, wordt dat door de rechter weer teruggedraaid. De van mishandelingen beschuldigde turntrainer Vincent Wevers was buiten de olympische coachstaf gehouden, maar moet nu alsnog meegenomen worden naar Tokio. Dat lijkt een voorbode voor een bijtende sfeer tijdens de Spelen. Het is het zoveelste pijnlijke dossier in de door misstanden getekende sport.

Uitgerekend op het moment dat de turnbond de tijd rijp achtte om de beoogde coachstaf aan de media voor te stellen, legde Wevers een bommetje onder het beleid. Twee maanden lang had de KNGU met name de nieuw aangestelde assistent-bondscoach Aimee Boorman voor de buitenwereld afgeschermd. Op on-Nederlandse wijze. Bij een eerder geplande digitale persconferentie moesten journalisten vooraf hun vragen doorgeven, vervolgens werd de sessie afgeblazen omdat de discussie gezien die vragen een kant zou kunnen opgaan die de KNGU niet wenselijk achtte.

Natuurlijk probeert de turnbond in het belang van de topturnsters te handelen, die in de laatste fase van hun voorbereiding zitten en gebaat zijn bij rust. Op basis van twee kwalificatiewedstrijden in Rotterdam wordt de teamsamenstelling voor Tokio gemaakt. 13 juni was het eerste meetmoment, 26 juni het tweede. Maar de handelwijze zegt ook veel over het gespannen klimaat dat in de turnzalen heerst. Kennelijk kan ieder woord verkeerd vallen, of verhoudingen weer op scherp zetten. De nieuwe werkelijkheid die zich aandient na de uitspraak in het kort geding zal het er niet makkelijker op maken.

Jarenlange psychische en fysieke mishandelingen

Toen Boorman dan eindelijk tegenover de media zat, rond de eerste kwalificatiewedstrijd, hield de Amerikaanse zich op de vlakte over de cultuurverandering die in Nederland nodig is. Een wetenschappelijk onderzoek en tientallen oud-turnsters spreken van jarenlange psychische en fysieke mishandelingen. “Ik ben hier vooral om de turnsters zo goed mogelijk voor te bereiden op de Spelen. Maar ik neem natuurlijk mijn ervaring mee. Ik verander niet hoe ik coach. Mijn reputatie is dat ik een gezonde houding heb. Ik vind het belangrijk dat sporters een stem hebben.” Op die manier hielp zij Simone Biles de beste van de wereld te worden.

Tijdens de eerste kwalificatievierkamp zat Boorman samen met bondscoach Bram van Bokhoven op de tribunes van Topsportcentrum Rotterdam, terwijl Wevers en de andere clubcoaches op de wedstrijdvloer liepen. Het was de bedoeling dat Boorman, samen met Van Bokhoven en assistent José van der Veen, na het bekend worden van de teamsamenstelling steeds meer de regie zou nemen en dichter op de sporters zou komen te staan. Wat van dat plan overblijft als Wevers aanschuift in de Tokio-equipe, is de vraag.

Bij de oorspronkelijke beslissing van de KNGU om de persoonlijke coaches van de topturnsters thuis te laten, speelden de tuchtzaken die tegen hen lopen bij het Instituut Sportrechtspraak een rol. Technisch directeur Mark Meijer gaf destijds aan dat duidelijkheid nodig was, vijftien weken voor de Spelen. Het is niet bekend wanneer de uitspraak tegen Wevers komt. Al heeft het ISR nog geen turncoach een onvoorwaardelijke schorsing opgelegd, wat als dat bij hem wel het geval is vlak voor Tokio?

Ongelukkige beeldvorming

Zo zijn er meer vragen. Mede door corona is er een beperkt aantal accreditaties: gaat de aanwijzing van Wevers ten koste van iemand? De rechter heeft geoordeeld dat de KNGU de vader van olympisch kampioene Sanne moet voordragen bij NOC-NSF. Accepteert de sportkoepel dat? Zo’n lid van Team NL zal ook internationaal ongelukkig overkomen in de beeldvorming. Vooralsnog zegt NOC-NSF af te wachten of er daadwerkelijk een voordracht komt. Want gaat de KNGU nog in beroep? Volgens een woordvoerster overweegt de bond alle opties. Zullen andere coaches het juridische voorbeeld van hun collega volgen? Dat lijkt onwaarschijnlijk omdat Wevers de enige is met een dienstverband bij de KNGU, en mede op basis daarvan in het gelijk werd gesteld. En niet onbelangrijk gezien de situatie van de turnsport: wat kan het verfrissende effect van Boorman nog zijn, in een ploeg met Wevers erbij?

Inmiddels zijn we tien weken verder dan toen Meijer duidelijkheid noodzakelijk achtte, en vooral de onduidelijkheid is toegenomen.

