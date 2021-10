Taekwondoka Reshmie Oogink krabbelt weer op na haar verbanning op de Spelen: ‘Ik val in de categorie mensen die totaal geen geluk hebben in het leven’

Gekscherend zegt ze dat ze gaat proberen mensen te ontwijken, maar er is geen ontkomen aan voor Reshmie Oogink in het Sportcentrum Eindhoven. Op de eerste dag van de Dutch Open taekwondo wordt ze bewonderend nagekeken en door deelnemers, coaches en officials van allerlei nationaliteiten staande gehouden. Iedereen is zichtbaar blij haar te zien en iedereen wil weten hoe het met haar gaat na haar dramatische ervaringen in Tokio.

“Ik ben best wel geliefd als sporter”, zegt Oogink later, “en dat voelt fijn.” Ze heeft de gunfactor en ze merkt dat alle steunbetuigingen haar goed doen. Ook in de dagen na thuiskomst uit Japan, waar de taekwondoka uit Almelo voor de laatste keer wilde shinen op de Olympische Spelen. Het mocht niet zo zijn: een dag voor de openingsceremonie werd Oogink positief getest op corona en werd ze verbannen naar het quarantainehotel, door haar omschreven als een gevangenis.

“Ik denk dat ik nog een lange tijd nodig heb om te beseffen wat daar allemaal is gebeurd”, zegt Oogink, die dinsdag haar 32ste verjaardag viert. Op de vraag hoe het nu met haar gaat, antwoordt ze: niet slecht. Het doet haar het meeste pijn dat haar droom is afgepakt en die pijn zal ze nog wel een tijd voelen. Er is iets bij haar kapot gemaakt, dat niet eenvoudig valt te repareren.

“Het was echt de hel”, draait Oogink nog een keer de film terug. Op het moment dat ze van de arts van Team NL te horen kreeg dat ze positief was getest, ging haar wereld stuk, vertelt ze. Haar verblijf van tien dagen in het quarantainehotel noemt ze onmenselijk. “Ik snap nog steeds niet dat het IOC daarmee akkoord is gegaan. Het was een ‘olympic jail’, daar is echt niets aan gelogen.”

‘De muren kwamen op mij af’

In september ging Oogink met de Zweedse club Soo Shim naar het EK-21. Bij die club, die haar vaak hielp in haar carrière, ondersteunt ze nu jonge talenten. Vorig weekeinde was ze ook actief bij een toernooi in Montenegro. Dat werkte louterend. “Zo rolde ik eigenlijk weer een beetje in de sport”, zegt Oogink. “Ik kreeg weer wat motivatie en niet alleen in de sport, maar ook zin om weer op te staan in het leven. Het heeft mij geholpen in mijn verwerkingsproces.”

Thuis, in haar ouderlijk huis in Almelo, voelde het alsof iemand was overleden. “Ik had geen zin om te eten, ik had geen doel. Ik kwam met een leeg gevoel naar huis. En wat doe je zo’n hele dag? Ik keek echt naar de muren en die kwamen op mij af.” Ook sporten ging haar niet makkelijk af. Ze had last van pijn in de borst, als gevolg van long covid. Inmiddels gaat het iets beter. “Ik ga weer wat vrolijker naar de gym toe.”

Bewijs van deelname

In Eindhoven wordt Oogink op een bijzondere manier herinnerd aan de Spelen in Tokio. Van Mark van Keulen, directeur van de taekwondobond, krijgt ze een envelop aangereikt, met daarin haar bewijs van deelname, ondertekend door IOC-voorzitter Thomas Bach en Seiko Hashimoto, voorzitter van het organisatiecomité. De verbazing is groot bij Oogink. “Alles was verwijderd, al een paar uur nadat ik was verbannen. Ik bestond gewoon niet meer. Dan is het best wel raar dat ik dit dan krijg.”

Oogink sluit haar carrière af zonder olympische medailles, door haar nederlaag in de kwartfinales in Rio en haar verbanning in Tokio. Toch had ze de routes naar beide Spelen voor geen goud willen missen, ook al stond ze er vrijwel altijd alleen voor en kreeg ze veel fysieke en mentale tikken te incasseren. “Op weg naar Tokio moest ik steeds uit diepe dalen komen, ik heb wel vier keer een comeback moeten maken.”

Oogink zegt dat ze in haar loopbaan meer tegenslagen te verwerken heeft gekregen dan dat ze euforische momenten heeft gekend. De vechter in haar weigerde echter de handdoek te gooien. Dat vechten, vertelt ze, heeft ze van huis uit meegekregen. “Ik ben zo opgegroeid. Het is mij niet komen aanwaaien en dat is eigenlijk typerend voor mijn hele leven. Sommige mensen hebben geluk in het leven en sommige mensen hebben dat niet. Ik val in de categorie geen geluk. Misschien komt dat later in het leven.”

