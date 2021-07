Taekwondoka Oogink vanuit ‘covidgevangenis’: ‘Er is een bulldozer over mijn droom gereden’

Om de paar uur gaat er een alarm af in het covidhotel. Dan is het tijd om te eten, of om de temperatuur van de patiënten te meten. “Dan mag je even van je kamer af”, zegt Reshmie Oogink, tot twee dagen geleden olympisch taekwondoka met medaillekansen. “Vanmorgen was ik al in tien minuten weer boven. De atleten die hier zitten, hebben echt geen zin in een praatje. En je mag hier ook heel weinig. Terwijl wij elkaar niet meer kunnen besmetten! Ze zouden hier een paar kratten bier moeten brengen, en voor mij een paar flessen wijn. Dan zou ik mezelf wel redden.”

‘Niemand hield zich zo streng aan de maatregelen als ik’

Oogink snift af en toe lichtjes als ze telefonisch haar verhaal vertelt. Echt last heeft ze niet van haar besmetting. Ze heeft hoofdpijn, maar dat is niet gek na twee emotionele dagen en een hoop gehuil. En ja, haar keel doet een beetje zeer, daaraan merkt ze dat er echt wel iets aan de hand is, dat ze corona heeft.

Twee dagen geleden viel haar olympische droom plots in duigen, nadat ze in het olympisch dorp positief werd getest op het virus. “Terwijl er niemand is die zich zo streng aan de maatregelen heeft gehouden als ik. Echt, ik kan geen woord vinden dat past bij hoe ik me nu voel. Er is een bulldozer over mijn droom gereden.”

Klaar om te shinen

Oogink is 31 en de Spelen in Tokio zouden haar laatste kunstje worden. Nadat ze in Rio de Janeiro in 2016 in kwartfinale werd uitgeschakeld, besloot ze nog eenmaal alles op alles te zetten. Dat werd een moeizaam proces. Vlak na Rio scheurde ze een knieband – de revalidatie duurde ruim drie jaar. Ze gaf niet op, maakte een plan, regelde alle randzaken zelf en plaatste zich op eigen kracht uiteindelijk voor de Spelen in Japan. “Toen ik het ticket voor de Spelen veroverde, voelde ik een enorme opluchting. Het was allemaal niet voor niets geweest.”

En zo stapte Oogink vorige week zaterdag met fris gemoed op vlucht KL 681 naar Tokio. “Het laatste jaar was alles op zijn plaats gevallen, ik was echt klaar om te shinen. Zo fit had ik me in geen tijden gevoeld.”

Besmet op de vlucht naar Tokio

Ook in Tokio voelde ze zich aanvankelijk prima. Ze besloot om te genieten van de entourage, te leven in het nu. “Ik had niet eens gekeken naar de loting, dat wilde ik pas op het laatste moment doen. Op de dag dat ze dat wél wilde doen, werd ze wakker gebeld met de mededeling dat ze zo snel mogelijk in quarantaine moest, in een speciaal hotel. Covid 19 had haar te pakken gekregen.”

Reconstruerend denkt ze dat de vlucht naar Tokio de boosdoener moet zijn geweest. Alle positieve gevallen in de Nederlandse ploeg zijn terug te voeren op de zaterdagse vlucht van Amsterdam naar Tokio. Oogink: “Maar zekerheid daarover heb je natuurlijk niet. In de dagen voor de vlucht ben ik tot drie keer negatief getest. Vooraf al was de vlucht het grootste risico op besmetting. Maar ik kan het niet hard maken, ik weet het gewoon niet.”

Haar ware aard

En nu zit ze alleen op een kamer in een speciaal hotel. Al haar spullen liggen nog rommelig om haar heen. De eerste dag in het hotel heeft ze gehuild, veel met familie gebeld. “Het was heel emotioneel.” En nu komt langzaam haar ware aard boven. Sarcasme noemt ze het zelf; ze stuurt korte filmpjes naar haar familie en vrienden. Lachend: “Om ze te laten zien hoe een covidgevangenis eruitziet”.

Langzaam richt ze haar blik alweer op de toekomst. Haar studie commerciële economie moet nog af. En daarna wil ze graag andere sporters helpen. Sporters die ook dromen van olympisch goud. “Ik heb veel zelf moeten regelen in mijn loopbaan. Daar kan ik anderen misschien mee helpen.”

Al zal ze ook de tegenslag van nu nog moeten verwerken. “Ja, nu stop ik het natuurlijk nog weg. Maar ik zal echt wel tijd nodig hebben om alles weer op de rit te krijgen. Ik denk dat ik daar nog wel wat hulp bij nodig heb.”

