Tadej Pogacar ís te verslaan: en zo doe je dat

Hoe versla je Tadej Pogacar in een grote ronde? Na zijn demonstratie in de Ronde van Vlaanderen, afgelopen zondag, lijkt die vraag prangender dan ooit. Team Jumbo-Visma versloeg de Sloveense Tourwinnaar vorig jaar één keer op tactiek. Dat was in de Ronde van het Baskenland, die ook deze week bezig is. Die keer, dit weekend een jaar geleden, was de laatste keer dat alleskunner Tadej Pogacar in een meerdaagse etappekoers op tientallen seconden achterstand werd gereden, door Primoz Roglic. ‘Er werd hem een loer gedraaid’, klinkt het bij Jumbo-Visma nog steeds.

Zaterdag 10 april 2021 geldt binnen de Jumbo-Visma-ploeg als een blauwdruk voor de komende Tour en alle andere koersen waar Pogacar aan meedoet. Jumbo-Visma-renner Sam Oomen kan zich die dag nog precies herinneren. “Het begon al in de bus. Roglic nam het woord en zweepte ons allemaal op. De sfeer die er in de ploeg kwam, daar hebben de renners die toen reden het nog steeds met elkaar over. Iedereen had zin om te rijden.”

Pogacar en Roglic vorig jaar, tijdens de Ronde van Baskenland. Beeld EPA

Een ‘pionnetje vooruit’

De laatste etappe, met vijf steile beklimmingen van Ondarroa naar Arrate, was de koninginnerit. Roglic was de leiderstrui een dag eerder kwijtgeraakt aan Brandon McNulty, ploeggenoot van Pogacar, die zelf vijfde stond.

Voor Jumbo-Visma kwam Antwan Tolhoek in de kopgroep. Een ‘pionnetje vooruit’, zoals dat heet. Het is een belangrijk onderdeel van het wielrennen: op die manier kan zo iemand nog wat betekenen voor de kopman als hij later in de etappe wordt ingehaald.

Oomen: “Op de tweede klim vroeg ik aan Roglic: wat denk je ervan? Hij zei dat ik alles kapot moest rijden. Ik voelde de benen, maar kon iets extra’s. Uiteindelijk kwam ik met Antwan in de kopgroep.”

Na de tweede klim ontstond een breuk in het peloton, doordat de ploeg Astana in de afdaling hard doorreed. Roglic kwam voorop, bij zijn teamgenoten. Pogacar en McNulty reden op achterstand. Oomen: “Antwan en ik hadden toen maar één taak: in de vallei zo hard mogelijk doorrijden. Daarna, op de volgende klim, was er een minuut voorsprong en was het voor mij klaar. Primoz reed voorop hard door, en Pogacar hard achter hem aan.”

Tadej Pogacar tijdens Milaan - San Remo, eerder dit jaar. Beeld AFP

'Probeer Pogacar te breken’

Wat volgde was een ‘tijdrit tussen Roglic en Pogacar waarbij andere renners in de weg reden’, zag ploegleider Frans Maassen van Jumbo-Visma, die in de volgauto achter de groep van Pogacar het topwielrennen van dichtbij aanschouwde. “Het was één tegen één, met het geluk dat Vingegaard achter Pogacar een stoorzender kon zijn. Ik heb alleen maar gecoacht: probeer Pogacar te breken.” Roglic bleef Pogacar voor.

Roglic won het klassement, Pogacar eindigde als derde, nog achter Jonas Vingegaard. Het feest werd flink gevierd na afloop, zegt Oomen.

Wat heeft de ploeg geleerd van die dag? “Dat je durft om offensief te rijden. Ik geloof in een goed plan, maar ook in instinct en niet te veel nadenken. En dat je op zo’n manier heel mooie dingen kan bereiken.”

Daar zag Jumbo-Visma voor het eerst hoe zijn duo Roglic-Vingegaard het tegen Pogacar kan opnemen. Een blauwdruk? Zeker, zegt Maassen. Hij zag hoe goed zijn ploeg die dag was. “Zoiets lukt maar heel zelden. Het was all-out. Dat brengt ook risico’s mee. En Pogacar maakte toen een enorme blunder door bij McNulty te blijven. Dus het was deels tactiek, maar ook wel geluk.”

In de Tour de France van dit jaar moet deze truc worden herhaald. Alleen: er is geen mogelijkheid meer om de tactiek vooraf te testen, want Roglic en Pogacar rijden voor de start van de Tour niet meer tegen elkaar.

Roglic is in elk geval in vorm. In de Ronde van het Baskenland staat hij dit jaar opnieuw aan de leiding.

