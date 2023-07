Tadej Pogacar in de remmen: motoren en fans bepalen weer mede de Tour de France

Het voelde ‘alsof hij een raket was’, zo hard ging hij, tot hij vol in de remmen moest. Tadej Pogacar plaatste zaterdag in volle finale en vlak onder de top van de Col de Joux-Plane een tweede, harde aanval op Jonas Vingegaard. Tien meter later zat hij rechtop. Hij was gehinderd. Niet door zijn grootste rivaal, maar door twee motoren (een met cameraman en een met fotograaf) die niet snel genoeg voor hem uit wegreden.

Wat er was gebeurd zonder motoren op de weg kan niemand weten. Maar het voelde als een beslissend moment in een enerverende veertiende Touretappe én als een mogelijk beslissend moment voor het klassement van de gehele Tour. Een van de scenario’s was geweest dat Pogacar bovenop de berg de bonificatieseconden had veroverd, mogelijk een gat had gehad op Vingegaard en eenmaal beneden in Morzine de etappe had gewonnen.

Dat was het scenario uiteindelijk niet. Sterker nog, Vingegaard won de sprint om de bonificatieseconden bovenop en het duo werd uiteindelijk nog bijgehaald en voorbij gereden door Carlos Rodriguez in de afdaling. “Het was heel jammer”, aldus Pogacar na afloop, ook al was hij er relatief gelaten over. “Dat heeft mijn sprint voor de bonificaties geen goed gedaan.”

Organisatiefout

De motoren in de koers hebben een afstand waar ze op moeten blijven, maar in dit geval waren zij ook bijna ingesloten door de vele supporters die op de top van de berg stonden te wachten. Desondanks was het een fout van de organisatie, die direct gevolg had voor de wedstrijdsituatie.

UAE wilde geen protest indienen, aldus ploegleider Matxin Fernandez. “Dat is niet aan ons. Dit moment lukte niet, ook al was het een supersprint. In een tijdrit is het verschil 25 meter. Dan kan je je inbeelden dat twee meter niet goed is.”

De motoren worden een dag uitgesloten van de koers. Dat is voor nu symboolpolitiek. Er is al lang kritiek dat er te veel motoren zijn in een wedstrijd. Jos van Emden, niet in de Tour, zei al meermaals dat als hij op kop rijdt en er rijden motoren voor, hij een soort windscherm heeft.

De situatie met de fans is een moeilijke spagaat, erkende Jumbo-Visma-ploegleider Grischa Niermann. Aan de ene kant is het natuurlijk geweldig om publiek te hebben en zoveel toeschouwers op de bergen. Aan de andere kant is het ook gevaarlijk. Steff Cras moest de Tour verlaten nadat hij door een toeschouwer ten val was gekomen. Lilian Calmejane kreeg al een vlag in zijn stuur.

Kritiek

Jumbo-Visma was vrijdag al kritisch geweest op de manier waarop de renners moesten afdalen van de Grand Colombier naar de teambus. Tussen het publiek, met alleen een warm jack en een fluitje om mensen te waarschuwen. Maar krijg dan maar eens iedereen aan de kant als die fans de verkeerde kant op kijken en al wat gedronken hebben. Wout van Aert was ‘blij dat hij nog leefde’, zoals hij onderaan zei.

Zaterdag was er dus wederom kritiek. Niermann: “Ook op de top zag je dat het heel mooi is dat er fans zijn, maar de motoren konden er niet langs. Ik denk dat je uiteindelijk toch na moet denken over een situatie waarbij de laatste drie of vier kilometer met hekken zijn afgezet.”

De Tour de France probeert vooral met campagnes de fans bij te brengen dat ze niet midden op de weg moeten staan. Op de Franse televisie worden waarschuwingsfilmpjes vertoond met renners in de hoofdrol en eenmaal in de uitzending vraagt Thomas Voeckler op de motor nogmaals aan fans of ze zich gedragen.

Maar alleen met mentaliteitverandering is de basis te wankel, zeker als de maatregelen minimaal zijn. De laatste 250 meter naar de top was slechts een touwtje gespannen om de weg in ieder geval wat breder te houden, maar alsnog stonden de fans over de weg gebogen om hun helden toe te juichen.

Prestatie

Vingegaard was na afloop kort over. “Er waren wel erg veel mensen op de klim”, zei hij met een lachje. “De motoren waren dichtbij. Uiteraard was het beter geweest als die er niet reden. Maar een wat-als-scenario weet je toch niet. Het heeft geen zin daarover te praten.”

Mede door de motoren lukte het Pogacar niet om los te komen van Vingegaard. Maar alleen daarop focussen deed afbreuk aan de prestatie van Vingegaard zelf. De geletruidrager was op eigen kracht teruggekomen na een eerste aanval van Pogacar, die van kilometer 3,7 tot 1,7 voor de top van de Joux-Plane minimaal drie en maximaal zeven seconden voor Vingegaard uit had gereden. Het was wielrennen van het hoogste soort.

Vingegaard en Pogacar pokerden daarna samen verder, waardoor Rodriguez nog kon aansluiten en in de afdaling kon wegrijden. Het was een spannende finale van een dag waarop Jumbo-Visma de hele dag de koers hard had gemaakt. Vanaf moment één was de tactiek van de verstikking gebruikt, om Pogacar af te matten.

Pogacar kraakte niet. Hij viel juist aan. Maar uiteindelijk pakte Vingegaard uiteindelijk één seconde - drie seconden bonificatiesecondenverschil op de Joux-Plane tegen twee voor Pogacar aan de finish. Het verschil in het klassement is nu tien seconden. Zondag wacht de Mont Blanc, en een aankomst op de flanken. “Hoe dan ook, dit was een feest voor de wielerliefhebber”, aldus ploegleider Frans Maassen van Jumbo-Visma.Lees ook:

Nieuwe organisatie moet het wielrennen veiliger maken - en de Tour geeft het goede voorbeeld

Een nieuwe organisatie moet het wielrennen vanaf 1 januari 2024 veiliger maken. Na een ‘vrijblijvende’ vergadering heeft de organisatie van de Tour de France al maatregelen genomen in twee afdalingen.