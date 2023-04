Tactisch weer ijzersterk City van Pep Guardiola wacht nu de finalemaand

Het is voor analisten inmiddels een spel geworden: kies voor een wedstrijd de basiself van Manchester City en kijk of je alle spelers goed hebt. Meestal blijk je het bij het eerste fluitsignaal toch weer mis te hebben. Josep Guardiola heeft dan toch weer een foef bedacht.

Woensdagavond was weer eens zo’n geval. City, dat zowaar eens lange ballen speelde in plaats van op te bouwen, walste in een kraker in de titelstrijd over Arsenal heen (4-1). Mede door die tactische zet kwam Manchester City in poleposition voor de Engelse landstitel. De nummer twee won van de nummer één. City staat weliswaar nog twee punten achter Arsenal, maar heeft twee wedstrijden minder gespeeld.

De tactische keuzes van Guardiola worden al jaren geroemd. Hij kneedt spelers op zijn manier. Spelers die hij zelf kan kopen. In zijn trainerscarrière bij Barcelona, Bayern München en Manchester City kocht hij al voor meer dan een miljard euro aan talent. Het leidt wel tot resultaat: bij Barcelona en Bayern München drie landstitels, bij City inmiddels vier.

Absolute controle

In alle dienstverbanden bleek een oog voor detail en absolute controle. Het mooiste moment van zijn werk is als hij ontdekt hoe hij een wedstrijd kan winnen, zei hij al eens. Maar er is meer: een van zijn eerste daden bij Bayern München was de fysiotherapeut die al 38 jaar in dienst was de deur te wijzen vanwege het grote aantal blessures. En woensdagavond in de wedstrijd tegen Arsenal brak hij zijn juichen bij de 1-0 af om met wilde armgebaren zijn keeper Ederson terecht te wijzen over een fout een paar tellen eerder.

Zijn voormalig assistent en vriend Manuel Estiarte stelde dat voor Guardiola ‘de wet van 32 minuten’ geldt: er is niemand die erin slaagt om de trainer langer dan een half uur niet over voetbal te laten praten. Zoals Estiarte het opschreef: “Na een half uur kijkt hij (Guardiola, red.) omhoog naar het plafond. Hij murmelt mee, alsof hij aandacht voor je heeft. Maar waarschijnlijk is hij bezig met de linksback van de tegenstander.”

Ook Nederlandse voetbaltrainers kijken wedstrijden van Manchester City puur voor de tactiek. Erik ten Hag zei bij zijn komst als trainer van Manchester United geïnspireerd te zijn door zijn concurrent in Manchester. En Arne Slot van Feyenoord wilde onlangs niet naar AS Roma kijken voorafgaand aan de laatste Europa League-confrontatie, maar zette diezelfde avond City op om te leren van de meesterzetten van Guardiola. Vorig jaar al sprak Slot lovende woorden: “Over Guardiola wordt over vijftig jaar nog gesproken.”

‘Een dag op de universiteit’

Guardiola zelf haalde zijn inspiratie uit Nederlandse trainers. Hij is schatplichtig aan Louis van Gaal en fan van het Ajax uit de jaren negentig. Zijn trainingen onder Johan Cruijff waren van zo’n hoog niveau, dat ‘elke dag voelde als een dag op de universiteit’.

Daar kwam ook zijn idee vandaan om een speler te willen die het spel constant versnelt. In zijn biografie schreef hij: “Cruijff vertelde me dat als er een overtreding op mij werd begaan, het mijn eigen schuld was. Ik had de bal te lang vastgehouden.”

De fixatie op tactiek en controle leidt er wel toe dat Guardiola soms overloopt in tactiek. Dit is het twaalfde seizoen dat Guardiola zoekt naar een Europese hoofdprijs. En uitgerekend in de halve finale van de Champions League treft hij Real Madrid, de ploeg waar hij al zo vaak Europees van verloor en die in staat blijkt door Guardiola’s tactische plannen heen te prikken – net zoals Chelsea in de finale twee jaar geleden een tactische keuze genadeloos afstrafte.

Daarom volgen nu voor Guardiola en City de belangrijke weken. Met de Champions League, maar ook met de FA Cup, waar in de finale het Manchester United van Erik ten Hag wacht. In de competitie zijn nog zeven wedstrijden te spelen. Drie prijzen zijn nog mogelijk. “Maar we zijn overal nog heel ver vandaan”, aldus Guardiola.

