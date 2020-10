Swiatek dartelt als een jong veulen naar titel op Roland Garros

Luisteren naar muziek vormt voor Iga Swiatek een welkome afleiding in het hectische bestaan van een tennisprof. Tijdens toernooien bezoekt ze concerten, zoals dat van Florence and the Machine begin dit jaar in Australië. In Parijs vertelde de jonge Poolse over haar brede smaak, van jazz tot hardrock. Na de gewonnen Roland Garrosfinale luisterde ze zaterdag geëmotioneerd naar een lied dat haar eerde als grandslamkampioene: het Poolse volkslied.

Nooit eerder klonk het Mazurek Dabrowskiego in een van de vier grandslamstadions. Swiatek werd de eerste Poolse grandslamkampioene ooit en ze had al gehoord dat het in haar land een gekkenhuis was. Zelf kon ze nog niet bevatten welke unieke prestatie ze had geleverd. Na het laatste punt sloeg ze haar hand voor de mond en knielde ze met het hoofd op haar racket. Voordat ze op zoektocht ging naar haar coach, vrienden en familie op de verder verlaten tribunes.

Swiatek kon na de winst (6-4, 6-1) op Sofia Kenin, de Amerikaanse die zichtbaar last had van een bovenbeenblessure, haar gevoelens niet in woorden uitdrukken. “Moet ik nog iets zeggen”, zei ze op het erepodium nadat ze uit handen van de Franse oud-kampioene Mary Pierce de Coupe Suzanne Lenglen in ontvangst had genomen. “Want ik heb eerlijk gezegd geen idee”. Even deed ze het mondkapje af om de bokaal te kussen.

Zonder verwachtingen

Met de winst in de finale kwam er een geweldig einde aan een wonderlijk avontuur van Swiatek in de Franse hoofdstad. Op weg naar Roland Garros had ze haar enige partij op gravel, in Rome, verloren van Arantxa Rus. Als de mondiale nummer 54 begon ze aan pas haar zevende Major. Zonder verwachtingen, al leert het verleden dat grandslamtoernooien bij de vrouwen vaker verrassende winnaars opleveren dan bij de mannen.

De naam van Swiatek past in het rijtje met Jelena Ostapenko (Roland Garros 2017), Bianca Andreescu (US Open 2019) en Sofia Kenin (Australian Open 2020), al had dat drietal wel al ervaring in het spelen van finales op kleinere toernooien. Voor Swiatek was alles nieuw, al zag het daar in Parijs niet naar uit. Met haar negentien jaar en 132 dagen werd ze de jongste Roland Garroskampioene sinds Monica Seles in 1992.

Geen set afgestaan

Swiatek dartelde als een jong veulen door de najaars-editie van Roland Garros. Onbevangen, wars van reputaties en spelend alsof ze elke partij een balletje sloeg op een openbare club in Warschau. Geen set stond ze af in haar zeven wedstrijden, ook niet tegen veel hoger geklasseerde speelsters, onder wie grandslamkampioenen als Simona Halep en Sofia Kenin, de nummers twee en zes van de wereld.

In de aanloop naar de eindstrijd tegen Kenin zei haar coach Piotr Sierzputkowski dat zijn pupil voor de buitenwacht misschien een grote onbekende was, maar dat het succes van Swiatek voor hem niet uit de lucht kwam vallen. Hij roemde de professionaliteit, de ijver, de nieuwsgierigheid, de wil om te winnen en de vastbeslotenheid van Swiatek.

De toekomst moet uitwijzen hoe hoog de ster van Swiatek zal rijzen. Ze stapte in Parijs steeds de baan op met het nummer ‘Welcome to the Jungle’ van Guns N’ Roses op haar koptelefoon. Na haar zegetocht op Roland Garros veranderd haar leven, van onbekend talent tot grandslamkampioene, misschien wel in een jungle. Zal zij daar bestand tegen zijn?

Veel geleerd van vader

In haar speech na de winst op Kenin zei Swiatek dat ze als topsporter veel had geleerd van haar vader, de Poolse oud-roeier Tomasz. Hij heeft haar altijd voorgehouden dat ze als een professional moest leven en altijd vol vertrouwen op de baan moest staan. Tomasz, olympisch deelnemer op de Spelen van 1988 in Seoel, kan zijn dochter wijzen op, en wellicht behoeden voor de valkuilen in de topsport.

Uiteraard had ze vóór en tijdens de finale last van stress, erkende Swiatek, maar ze zei ook dat ze zich mentaal sterk voelde. Opmerkelijk voor een jong meisje, dat nooit eerder in een WTA-finale stond, laat staan in de eindstrijd van een grandslam. Mogelijk plukte ze de vruchten van haar samenwerking met Daria Abramowicz, de sportpsycholoog in haar team, die na de finale ook deelde in de feestvreugde.

“Ik ben helemaal overdonderd”, zei Swiatek, die op de eerstkomende wereldranglijst in de toptwintig staat. Ze haalde aan dat ze twee jaar geleden de juniorentitel op Wimbledon had gewonnen. “Het lijkt allemaal nog zo kort geleden en nu sta ik hier. Het had kennelijk zo moeten zijn. Opnieuw een underdog die een grandslamtitel wint. Het is te gek voor woorden.”

Lees ook:

Tot haar eigen verbazing staat Iga Swiatek in de finale van Roland Garros – al is ze wel de underdog

Ze staat buiten de topvijftig, is pas negentien jaar en toch staat Iga Swiatek in de finale van Roland Garros. Sofia Kenin is haar tegenstander

Amerikaanse Sofia Kenin wint met Australian Open eerste Grand Slam

De 21-jarige Amerikaanse Sofia Kenin heeft het vrouwentoernooi van de Australian Open op haar naam geschreven

Sofia Kenin werpt zich op als opvolgster van de Williams-zussen

Na drie jaar staat er weer een Amerikaanse tennisster in de finale van de Australian Open. En ze luistert niet naar de naam Williams.