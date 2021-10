Sven Kramer verslikt zich bijna in zijn eerste 5 kilometer van het seizoen

Met zijn capuchon op, maar de arm nog niet helemaal in de mouw snelde Sven Kramer de trap af, zichzelf nog half aankledend voortsnellend naar de stille catacomben van Thialf en een rustige plek in de kleedkamer. Even weg van de menigte en de camera, die hem volgde na zijn teleurstellende 5 kilometer op de NK Afstanden. Om alleen naar het restant van de wedstrijd te kijken en te berekenen op welke plek hij zou eindigen.

Vijfde werd Kramer vrijdagavond in Thialf, met 6.16,06. Na Jorrit Bergsma, die iedereen en zichzelf ook verraste met 6.07,31, Patrick Roest, Marwin Talsma en Marcel Bosker. Kantje boord, want het was een plek die precies genoeg is om mee te mogen naar de wereldbekerwedstrijden, al kan hij er theoretisch nog buiten vallen wanneer op de 10 kilometer nog een verrassing volgt. Regels waar hij zelf ook niet helemaal zicht op had. “Ach, dan heb ik een weekje vrij”, grapte hij. Of probeerde hij te grappen, want helemaal gerust kan hij toch niet zijn.

Het verhaal van Kramer is al jaren bekend. Goede 5 kilometers worden schaarser, ook door fysiek malheur. Afgelopen zomer liet hij zich opereren aan de rug. Een ingreep die in het voorseizoen goed voelde. Alles om nog één keer te proberen in Peking op de 5 kilometer een goed resultaat te halen.

Maar de druk op hem wordt steeds hoger, nu hij ook niet meer de duidelijke nummer twee achter Patrick Roest is, of op zijn minst de nummer drie achter Bergsma en Roest. Er is druk van achter, door Talsma onder meer, en Bosker. Hij weet dat in een scenario hij klaar kan zijn in december, als hij zich niet plaatst voor de Spelen. Een slechte wedstrijd en het kan voorbij zijn. Kramer moet balanceren in de blessuretijd van zijn carrière, en hij weet dat de marge voor fouten klein is.

Vrijdag kreeg hij een ongewild voorproefje. Door een slechte race viel hij bijna buiten de selectie voor de wereldbekerwedstrijden. Hij heeft dit jaar zich weleens beter gevoeld, zei hij ongeveer een uur nadat hij op snelheid het middenterrein had verlaten en toen hij het verhaal voor zichzelf had kon reconstrueren. Echt fysiek last was het niet, zei hij. ‘Wel ok’ was het vrijdag, maar dan nog zou hij in staat moeten zijn om in ieder geval derde te worden. “Maar in de wedstrijd was ik ‘niet in charge’. Bij twee wissels kwam ik verkeerd uit, en ik verslik me twee keer in een rondetijd. Moest ik terug naar rondjes 29 seconden vanuit een ronde 30 seconden. Dat moet zeker beter.”

Reden tot absolute zorg was het niet, vond hij. “Het gat met Bergsma is te groot. Dat zeker. Maar ik sta hier niet met heel veel zorgen. December is nog het belangrijkst, bij het OKT.”

Lees ook:

Op de 1500 meter zijn alle favorieten meteen al in vorm

De vrouwen schaatsten vrijdag een razendsnelle 1500 meter. En niet alleen nummer één Antoinette de Jong, alle favorieten waren meteen in vorm.