Sven Kramer schaatst niet goed genoeg en hij weet niet waar dat aan ligt

Negende in de B-groep bij de eerste 5 kilometer in de wereldbeker schaatsen van het seizoen. Het was zo aan het begin van het schaatsjaar wederom een fikse tik voor Sven Kramer. En niet alleen de uitslag was hard, vooral ook het idee dat hij geen idee had waar zijn slechte schaatsen door komt.

Kramer (35) zette in Polen bij de eerste internationale krachtmeting met alle landen in anderhalf jaar (door corona bleven vorig jaar onder meer de Japanse en Chinese schaatsers thuis) nog wel een snelle opening neer. Daarna ging het niet goed. Kramer eindigde buiten beeld van de televisieuitzending tussen de Noor Kristian Ulekleiv en Ethan Cepuran uit Amerika, rijders die hij ook met een mindere dag voor zou moeten kunnen blijven.

Rugoperatie

Kramer had zich bij de NK ternauwernood geplaatst voor het wereldbekercircuit. Niet goed, maar geen zorgen, zei hij toen over zijn matige rijden in zijn eerste officiële optreden na zijn operatie aan zijn rug. Een dag later reed hij opeens een marathon in Enschede, om ‘dingen te doorbreken’, zoals coach Jac Orie zei. De filosofie was dat als alles altijd maar hetzelfde gaat, je ook geen ander antwoord kan verwachten. Daarom was een nieuwe prikkel misschien wel wat Kramer nodig had.

Maar in Polen kwam dat nog niet tot uiting. Via de ploeg liet Kramer weten dat hij geen idee had waar zijn slechte rit vandaan kwam. “Ik kan niet meteen de vinger op de zere plek leggen, maar dit was gewoon niet goed genoeg. Dat het beter moet, is een ding dat zeker is. Daar heb ik nog zes weken de tijd voor.” Bij de NOS stelde hij: “Ik moet ergens iets vandaan halen waarvan ik nu nog niet weet waar het zit.”

Startplekken voor de Spelen

Het is de bedoeling, zo zei Orie na de NK, dat Kramer wel zo vaak als kan zal rijden. De KNSB heeft aan de geplaatste schaatsers met klem gevraagd of ze minimaal drie van de vier wereldbekerwedstrijden willen deelnemen. Dit omdat op het kwartet aan wedstrijden het maximale aantal aan startplekken voor de Spelen moet worden verdiend. Daarvoor moeten op Kramers afstand, de 5 kilometer, drie Nederlanders bij de beste veertien staan in het wereldbekerklassement. Maar daar is Kramer momenteel ver van verwijderd.

Ook andere Nederlanders bleven in Polen ver verwijderd van het podium. Femke Kok (11) en Jutta Leerdam (12) op de 500 meter, en Kai Verbij (8) was de beste Nederlander op de 500 meter bij de mannen, maar op een straatlengte van een Chinees wonderkind: Tingyu Gao. Wel goed was Irene Schouten, die de 3 kilometer won in een baanrecord (4.04,00).

Patrick Roest was op plek drie de beste Nederlander op de 5 kilometer in de A-divisie, ruim achter winnaar Nils van der Poel uit Zweden. Twaalf schaatsers waren daar sneller dan Kramer.

Lees ook:

Sven Kramer verslikt zich bijna in zijn eerste 5 kilometer van het seizoen

Sven Kramer vond zichzelf niet superslecht, maar merkte wel hoe wankel zijn positie kan zijn op de 5 kilometer. Hij plaatste zich op de NK Afstanden in Heerenveen net aan voor de wereldbekers.