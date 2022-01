Sven Kramer naar vijfde Spelen: ‘Ik ben een blij mens’

Voor viervoudig olympisch kampioen Kramer zijn het de vijfde Spelen waaraan hij gaat deelnemen.

Bij de vrouwen zijn alle negen schaatssters die zich op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) plaatsten op de 5 afstanden gekwalificeerd. Irene Schouten is samen met Marijke Groenewoud aangewezen voor de massastart. Bij de mannen zijn Jorrit Bergsma en Kramer geselecteerd voor die discipline.

Bij de vrouwen zijn Ireen Wüst, Schouten en Antoinette de Jong geselecteerd voor de ploegachtervolging. Bij de mannen Patrick Roest, Kramer en Bosker.

Kramer eindigde op het OKT als derde op de 5000 meter, een plek die op plaats 14 in de selectievolgorde stond. Bosker eindigde als vierde op de 5000 meter en als vijfde op de 1500 meter en greep daarmee aanvankelijk naast de olympische tickets. De 24-jarige schaatser van Jumbo-Visma is echter al jaren een vaste waarde in de ploegachtervolging.

Snel was de verrassende nummer 3 op de 1500 meter. De specialist op de middenafstanden 1000 en 1500 meter is echter geen rijder van de ploegachtervolging. N’tab werd tweede op de 500 meter, een plaats die ook laag in de selectievolgorde stond en volgens de KNSB dus weinig kans maakt op goud in Beijing. De sprinter van Jumbo-Visma, die zich ook niet wist te kwalificeren voor de Spelen van 2018, had op het OKT pech met twee rommelige races, waarbij tegenstander Hein Otterspeer ten val kwam en Kai Verbij zijn start verprutste.

Reactie Kramer: ik ben een blij mens

Schaatsicoon Sven Kramer heeft kort en krachtig gereageerd op zijn definitieve selectie voor de Winterspelen. “Ik ben een blij mens”, liet de 35-jarige Fries via zijn ploeg Jumbo-Visma weten.