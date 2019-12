Sven Kramer gaat wederom met rugklachten naar een belangrijk toernooi

Sven Kramer wist dinsdag vooraf al op welke vragen hij moest antwoorden. Vragen over datgene wat hem al jaren parten speelt: zijn rug. Dinsdag, twee weken voor de belangrijke NK Afstanden, vertelde hij over zijn fysieke probleem, zijn daardoor teleurstellende voorseizoen en het komende toernooi. “Ik ga er het beste van maken.”

Kramer (33) zat er relaxed bij in het Van der Valk-hotel in Wolvega, het traditionele verblijfsoord van zijn ploeg voorafgaand aan een toernooi in Thialf. Ietwat onderuitgezakt, terwijl hij wachtte tot zijn teamgenoten klaar waren met hun interviews. Zijn telefoon tolde rondjes tussen zijn vingers. Toen hij eenmaal in de juiste stoel zat, rechtop, ging het over de periode na 15 november, toen hij tijdens de wereldbekerwedstrijd in het Wit-Russische Minsk een van zijn slechtste 5 kilometers uit zijn carrière reed. Slechts dertiende werd hij, in een race waarin hij de tijden in de laatste rondes fors liet oplopen. Nooit eindigde hij lager in wereldbekerverband.

Twee jaar

Het was de rug, wederom de rug. Hij tobt er al zeker twee jaar mee. Het belemmert hem in de schaatsslag. Ook dit schaatsjaar nog. Maar dat is nu nog geen ramp. Eigenlijk volgt Kramer het patroon van vorig jaar, toen hij zich eind zomer vertilde aan een koffer en de eerste maanden van schaatsseizoen 2018-2019 eveneens niet in vorm was. Tussen Kerst en Oud&Nieuw wist hij zich te herpakken en te plaatsen voor de belangrijkste toernooien van het jaar.

Aan dat soort geschiedenis houdt Kramer zich vast. Een voorseizoen overslaan is mentaal niet eenvoudig, maar zoals door hem bewezen niet onoverkomelijk. Het gaat om 27 tot 29 december, de NK Afstanden in Heerenveen. Tijdens dat toernooi worden de plekken voor het EK en WK afstanden verdeeld, evenals de startbewijzen voor de WK allround.

Collalbo

Kramer ging als vanouds ter voorbereiding naar de buitenbaan in het Italiaanse Collalbo, daar waar hij vorig jaar nog Europees kampioen allround werd door op raceslimheid Patrick Roest te snel af te zijn. In de sneeuw leidde hij het treintje van de allroundschaatsers die niet op de wereldbekers actief waren.

Dat ging redelijk. Kramer is niet pijnvrij. De periodes waarin het goed gaat worden bovendien korter, analyseerde coach Jac Orie dinsdagochtend in Wolvega. Er zit ‘krimp’ in die momenten. Optimisme was er vooral in de zomer, toen Kramer zich juist wel heel fit voelde. Alleen werd hij in Inzell aangereden door een auto waarvan de bestuurder hem niet voorbij zag fietsen. Weg goede gevoel, meteen weer terug in de voor hem hemeltergende herstelfase.

Zorgen

Zijn fysiek baart wel zorgen, aldus Orie. Zo vaak als het kan wordt voor Kramer de training aangepast. De rug is leidend. Ofwel, de rugklachten zijn leidend. Soms kan hij een half uur schaatsen, soms een kwartier, soms kan hij volledig meedoen.

Tussen alle ruggespraak door deed Kramer wel de uitspraak dat hij zich op wil laden voor nog één Olympische Spelen. Die van Peking, in 2022. De kans is groot dat tussen nu en dat moment wel een medische ingreep wacht. Dat zou een mogelijke oplossing zijn van de herniaklachten waarmee hij al jaren loopt. “Het ligt niet in de lijn der verwachting dat het snel heel veel beter wordt. Dus dan kom je waarschijnlijk toch uit bij een operatie.”

Maar eerst dit seizoen, dat mislukt zou zijn bij een slecht resultaat op de 5 kilometer en de 1500 meter over twee weken. Een eerste test volgt vrijdag, als hij een oefenwedstrijd rijdt over 3 kilometer. Voluit, is het plan. “Het gaat nu redelijk goed, maar dat kan over twee weken weer anders zijn. Het is lastig met die onzekerheid en onvoorspelbaarheid om te gaan.”

Want dat is wél de situatie voor Kramer: het gaat meer over de rug dan over winnen. “Mijn instelling was: hoe ga ik winnen. De gedachte is nu: hoe houd ik de boel heel?. Ik word gedwongen tot een heel andere ‘mindset’.”

