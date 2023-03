Suzanne Schulting zet niet hoog in op WK: ‘Ik wil aan het eind van een toernooi eens tevreden zijn’

Het was een bijzondere foto die Suzanne Schulting woensdag kreeg van haar ouders. Vader en moeder stonden samen onder de olympische ringen in Pyeongchang, daar waar vijf jaar geleden de Olympische Spelen waren. Moeder ging vader rondleiden op de plek waar Schulting voor het eerst olympisch kampioen werd, want die was daar nog nooit geweest. “Het was een mooi beeld. Wat ging deze tijd toch snel.”

Tussen toen en nu zit veel verschil. De onverwachte kampioene van toen werd alleenheerser en bereidde zich op het moment van de foto twee uur verderop in Seoul als favoriet voor veel gouden medailles voor op de WK shorttrack van dit weekend.

Er overheerste vooral de twijfel

In Korea een succesvol seizoen bekronen. Qua prestaties was het voor Schulting zelfs een van de beste seizoenen in jaren. Maar er waren vooral zorgen. Want ze voelde zich lange tijd niet senang, zelfs niet op het EK in het Poolse Gdansk waar ze vier keer goud won. De laatste test voor het WK in Dordrecht, vier weken geleden, ging met nul keer winst niet naar behoren. Er overheerste daarna vooral twijfel. Zou ze wel goed genoeg zijn voor het belangrijkste toernooi van het jaar?

De twijfel was er al langer. Voorafgaand aan Dordrecht had ze wederom kritiek geuit op de werkwijze van bondscoach Niels Kerstholt, net als aan het begin van het jaar. Ze miste de macht en het uithoudingsvermogen om wedstrijden af te maken. “Het is zeker niet dramatisch. Maar de beste versie van mij, die ik zoek, ben ik niet altijd geweest.”

In Korea moet dat zijn opgelost, evenals de relatie met Kerstholt. Ze gaat niet in op een vraag over haar mogelijk nieuw op te richten commerciële ploeg (“O, dat was ik al helemaal vergeten”). En ze herhaalt wat ze de hele tijd al zei: “Er was wrijving, maar de relatie heeft er niet onder te lijden gehad. Zeker niet.”

De doelen zijn wat aangepast

Al na Gdansk, het EK waar ze dus vier keer goud haalde, bedacht ze een nieuw plan om voor het extra zetje te zorgen dat ze naar eigen gevoel nodig had. Wat dat inhield? Vooral veranderingen in de omvang tijdens haar trainingen, vertelt ze. Daar had ze deels zelf oplossingen voor aangedragen, zegt ze.

In Seoul voelt ze zich fris. Het was de afgelopen weken druk geweest in Thialf, waar de selectie zich voorbereidde. Dat had te maken met de WK afstanden langebaan. Maar eenmaal in Korea kwam er rust over de groep. Schulting kwam in een flow van onnodige afleiding. En dat is fijn, zegt Schulting. “Want ook de training gaat beter.”

Tegelijkertijd heeft ze voor zichzelf de doelen wat aangepast. Vaak ging ze naar toernooien waar ze uitsprak voor meerdere keren goud te gaan. Nu is ze met één keer individueel goud tevreden. Zegt ze, want ze weet zelf ook dat het wel realistisch is om hoger in te zetten. “Maar ik wil eens niet een toernooi waarna achteraf een knagend gevoel overblijft. Dat had ik in Gdansk, uiteraard in Dordrecht, maar zelfs op de Spelen na twee keer goud.”

Een supermens is ook maar een mens

Daar zit ook een verhaal achter. Een supermens is ook maar een mens, zei ploeggenote Selma Poutsma na Schultings mislukte weekend in Dordrecht. Het was een uitspraak die bij Schulting emoties ontlokte. “Dat kwam toen goed binnen ja.” Want ze legt zichzelf zo veel druk op, dat ze altijd een ‘supermens’ wil zijn. “Nee, ik vind dat ik dat moet zijn. Waarom? Omdat ik vind dat ik het kan.”

Van dat idee wil ze nu dus af. “Wat ik heb gepresteerd de afgelopen vier jaar, is abnormaal. Maar ik was nooit echt tevreden. Hoe graag ik ook wil zeggen dat ik meer en meer wil winnen, iets minder hoog inzetten zal misschien wat relaxter zijn. Ik heb zin om mooi te schaatsen.” En om later dat succes met haar ouders te vieren.

Zuid-Korea, het shorttrackland van de wereld De WK shorttrack vinden dit weekend plaats in Zuid-Korea, het shorttrackland van de wereld. Naar verwachting zitten er vierduizend fans op de tribunes, zeker bij de finales op zaterdag en zondag. Xandra Velzeboer, samen met Schulting favoriet, vindt dat geen probleem. “Volgens mij zijn alle kaarten verkocht. Dat is wel het hol van de leeuw. Maar volle tribunes geven me alleen maar energie. Het is extra mooi om daar ook te laten zien dat je de beste bent of kan zijn.” Bij de mannen is Jens van ‘t Wout hersteld van zijn blessure. Sjinkie Knegt rijdt drie afstanden. De Fries kreeg eerder deze maand een officiële waarschuwing omdat hij forse kritiek had geuit op de bondscoach. Hij nam de term ‘zootje ongeregeld’ in de mond.

