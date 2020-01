Suzanne Schulting wint liefst vijf Europese titels in één weekend

Het is maar weinigen gegeven om een ereronde te maken voordat een toernooi is afgelopen. Suzanne Schulting kreeg de eer zondag in het Hongaarse Debrecen. Nadat ze drie afstanden had gedomineerd was ze voor de zogenoemde superfinale al zeker haar tweede Europese titel op rij. Bovendien won ze ook nog de relay met de Nederlandse ploeg.

Nog altijd is ze maar 22 jaar, maar Schulting domineerde met een volle handvol titels opnieuw in een sport die uitblinkt in onvoorspelbaarheid. Ze bleef uit gedrang, liep niet tegen onnodige straffen aan en won races met lengtes voorsprong. Schulting won voorrondes, halve finales en finales. Elke race waar ze aan de start stond, op de superfinale na. Daarin kreeg ze een penalty, maar dat deerde haar toernooi niet.

Het was een eenpersoonsshow, aldus bondscoach Jeroen Otter na afloop via de telefoon. Het was ‘dominant, vol vertrouwen en krachtig’. Allemaal woorden die lang niet bij Schulting pasten. Meerdere winters was Schulting iemand met de concentratieboog van een sprinkhaan, zoals Otter destijds zei. Snel afgeleid, hyperactief. Zo vol adrenaline dat ze zelfs voor wedstrijden een koffieverbod kreeg tegen de cafeïnekick. Als het even niet ging, was Schulting geëmotioneerd en na een felle huilbui op het ijs een bulldozer die koste wat kost naar voren moest schaatsen en wat leidde tot veel penalty’s en diskwalificaties.

Ruw talent, maar nog niet ontbolsterd. Goud op de Olympische Spelen in Pyeongchang op de 1000 meter was een verrassing. Die titel veranderde alles. Schulting werd Europees- en wereldkampioen en ‘woont’ inmiddels in de 1000 meter. In twee jaar is Schulting de grote ster geworden. Gesprekken met haar zijn ‘veel directer’ geworden. Otter: “Dit gaan we doen, en niets anders. En dan doet ze dat ook.”

In Hongarije waren er na afloop emoties van een ander soort. Van blijdschap, en niet meer van wanhoop. Beeld AP

Zaterdag was de metamorfose helemaal compleet. Schulting won de 500 meter. De kortste afstand in de sport, waar Schulting nooit verder kwam dan een tweede plaats in Europees verband (en een derde op een mondiaal titeltoernooi). In het oosten van Hongarije bleek ze ook een race ‘van wereldniveau’ te kunnen winnen, want onder meer wereldkampioen Lara van Ruijven reed mee.

“Dit is een totaal andere Schulting dan vorig jaar”, zei Otter. “Het bandenmerk Pirelli had ooit een reclame waarin werd gesteld dat power nothing is without control. Suzanne heeft dat nu allebei. Ze is veel rustiger geworden, neemt altijd de juiste beslissing. Die volwassenheid, daar heb ik het meest van genoten dit weekend.”

Zelf zegt ze het regelmatig in woorden die weinig analyse nodig hebben: “Ik word ook gewoon ouder.” Want dat gegeven, aangevuld met een steeds verder uitdijende prijzenkast, maakt wel dat Schulting zich ook mentaal veel minder druk maakt. In Hongarije waren er na afloop emoties van een ander soort. Van blijdschap, en niet meer van wanhoop.

Fysiek weet ze dat ze elk jaar nog sterker wordt. Heel blij was ze deze zomer met haar recordje cleanen, een gewicht vanaf de grond omhoog tillen. Het maakt haar sterke punt bijna onmogelijk te verdedigen. Schultings wapen ligt niet in de bochten van de 222 meter lange baan, maar van de eerste meters op het (korte) rechte stuk. Een paar passen zet ze aan, waardoor ze snelheid pakt. Een bocht later kan ze dan inhalen en bovendien ontneemt ze concurrenten de illusie dat zij te pakken is.

Zelfs zou ze niet weten hoe ze zichzelf zou kunnen verslaan, zei ze voorafgaand aan haar seizoen. In Debrecen bleek dat de Europese concurrentie dat ook niet wist. Als toetje mocht ze nogmaals naar het podium voor een gouden medaille die ze met de aflossingsploeg haalde. Otter: “Wat is het superlatief van ‘topper’? Toppers, toch?”

Een laatste ereronde was haar ook nog gegund, ditmaal met een Nederlandse vlag in haar handen. Met een kleine draai op haar schaatsen en een buiging naar het publiek sloot ze een volwassen toernooi in Hongarije af.

