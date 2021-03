Suzanne Schulting rijdt een perfect WK. ‘Deze is voor Lara’

Schulting (23) is zich er zaterdag in de laatste ronde al bewust van. Ze volgt Lara van Ruijven op als wereldkampioene 500 meter. Arianna Fontana mag het linksom proberen, mag nog een ultieme inspanning doen aan de andere kant, de Italiaanse komt er toch niet langs. Deze is voor haar. Deze is voor Van Ruijven.

Op de eindstreep legt ze haar hoofd in haar handen. De eerste traan vindt al een weg over een wang voor de anderen finishen. Schulting is ongenaakbaar op dit wereldkampioenschap, maar deze overwinning is de belangrijkste. Haar gedachten zijn dan allang niet meer op het ijs, in het hoofd zit haar in 2020 plotseling overleden vriendin, de laatste wereldkampioene op deze afstand, twee jaar geleden in Sofia.

De lege hal van de Sportboulevard in Dordrecht vult zich daarna met emotie. Niet alleen Schulting huilt, ook haar coach Jeroen Otter en zijn assistent Koen Hakkenberg, die ze beiden meteen opzoekt, houden het amper droog.

Schaatsende hommage aan overleden vriendin Van Ruijven

“Toen we weg van het ziekenhuis in Perpignan reden en ik net afscheid had genomen van Lara, had ik me één doel voorgehouden”, zegt Schulting na de race. “En dat doel was wereldkampioen op deze afstand worden. Ik wilde er keihard voor werken. De titel is in ons team gebleven. Ik ben heel trots dat het me is gelukt.”

Het ging dit weekend over de afwezigheid van publiek, de verminderde waarde van het toernooi door het ontbreken van de sterkste Aziatische deelnemers, dubieuze beslissingen van de scheidsrechters en knappe medailles van Itzhak de Laat (zilver 500 meter), Xandra Velzeboer (brons 1500 meter) en Selma Poutsma (brons 500 meter), maar deze aangelegenheden stonden in schril contrast met de schaatsende hommage van Schulting aan Van Ruijven.

Het was een van de twee hoofddoelen, zegt Schulting, die baalde dat haar grootste concurrenten afwezig waren. De tweede was de allroundwereldtitel, die ze na drie afstanden al op zak had in Dordrecht. Het was tekenend voor de suprematie van de vrouw die na het verlies van Van Ruijven zichzelf weer bijeen moest rapen. “Dat ik wereldkampioen word op de 500 meter is echt heel speciaal. Dat is een belofte die ik mezelf heb gedaan en heel weinig mensen in mijn omgeving wisten daar maar vanaf.”

Twee Nederlandse vrouwen in de finale

Slechts een keer eerder kende Schulting succes op een internationaal titeltoernooi op de 500 meter. Brons op de wereldkampioenschappen in Sofia, uitgerekend twee plekken achter Van Ruijven die het eerste Nederlandse WK-goud op een individuele afstand ooit greep. De sprint lag haar minder dan de langere afstanden.

Otter zag voor zijn ogen hetzelfde scenario voltrekken met Schulting in de rol van Van Ruijven, Poutsma deze keer in die van Schulting. “In gedachten zag ik hoe Lara de race reed. Op kop, hard doortrekken, net als Suzanne nu. Toen hadden we twee Nederlandse vrouwen in de finale, nu ook. Dan zie je toch een heel groot vergelijk. Dit is er eentje met nog meer lading.”

Ongeluk met houtkachel

In de schaduw van de vorstin van het shorttracken – Schulting is de tweede vrouw in de geschiedenis die alle afstanden op een WK wint – keerde Sjinkie Knegt (31) terug op het wereldtoneel na het ongeluk met de houtkachel in januari 2019. Het kostte hem een jaar revalideren voor hij weer een wedstrijd schaatste.

In Dordrecht was Knegt bijna helemaal de oude. Gretig en soms misschien net te onbesuisd dook hij in gaatjes om tegenstanders te passeren. Dat kwam hem alleen al op zaterdag op twee diskwalificaties te staan. Als een Friese furie schreeuwde hij uit frustratie de voornaam van de dienstdoende scheidsrechter door de ijshal. Knegt verweet de arbiter een gebrek aan wedstrijdritme. “Het zijn oude regels die worden gehanteerd. Hij doet maar wat.”

Op de 1000 meter miste Knegt zondag de eindstrijd door een volgens hem persoonlijke fout. “Als ik niet was gediskwalificeerd op de 1500 meter, zou ik van de finalisten gehakt maken. Op de 1000 meter had ik het ook nog moeten zien. Ik weet nu in ieder geval dat ik nog mee kan doen om de prijzen.”

Helemaal het vrouwtje

Knegt bekroonde de terugkeer met zijn derde wereldtitel met de aflossingsploeg. De vrouwen deden dat kort daarvoor voor het eerst in de geschiedenis. Het gemis van Van Ruijven was opnieuw voelbaar en vooral zichtbaar bij de huilende Yara van Kerkhof.

“De overwinningen op de aflossing maken dit toernooi compleet”, zegt Schulting, opgelucht na het toernooi met de bijbehorende druk. “Op de EK eind januari was ik echt een wrak na alle emoties. Nu voel ik me weer helemaal het vrouwtje.”

Lees ook:

Shorttrackkampioene Lara van Ruijven (27) overleden

Shorttrackster Lara van Ruijven is overleden aan de gevolgen van een auto-immuunreactie. Dat heeft schaatsbond KNSB vrijdagavond bekendgemaakt.