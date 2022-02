Suzanne Schulting is weer olympisch kampioen door het perfectioneren 1000 meter

De grootste favoriete maakte haar rol waar. Suzanne Schulting won vrijdag de olympische 1000 meter in het shorttrack. Op de afstand waar de Friezin uit Tijnje zich het meest op haar gemak voelt, bleek ze in een finale vol favorieten veruit de beste. Schulting prolongeerde haar titel van Pyeongchang van 2018 en haalde haar tweede medaille van deze Spelen.

De finale van vrijdag kende de gedroomde topbezetting, want ook de Italiaanse Arianna Fontana (winnares van de 500 meter), de Koreaanse Minjeong Choi en de Amerikaanse Kirsten Santos reden mee. Choi en Santos hadden dit jaar allebei al een keer van Schulting gewonnen. Maar de olympische finale liet Schulting zich niet afpakken.

In de slotronden viel de gevaarlijke Fontana achter haar. De Italiaanse, die later zou worden bestraft, nam Santos in haar val mee. Choi kwam nog dichtbij en pakte het zilver, de Belgische Hanne de Smet veroverde het brons.

Vier jaar geleden won de 24-jarige shorttrackster, dochter van oud-profvoetballer Jan Schulting, maar identieke wijze maar toen nog verrassend de 1000 meter. Toen was ze blij dat ze al in de finale stond, na een toernooi waarin er ook veel valpartijen waren. Ze mocht als twintigjarige tegen alle grote favorieten. En ze won. “Als je die rit vijf keer rijdt, verliest ze die vier keer”, zei Otter.

Dat beeld draaide in de vier jaar daarna compleet om. Schulting werd onverslaanbaar, en met name op de 1000 meter. Op de 500 meter werd ze afgelopen jaar wel wereldkampioen, maar daar moest ze leren om de snelheid kort heel hoog te houden. Ook voor de 1500 meter was aanpassing vereist.

Maar die 1000 meter, dat was haar afstand. Ze perfectioneerde haar techniek van rijden: met nog een ronde of vijf of vier op kop komen, en dan de snelheid zo hoog houden dat niemand haar nog voorbij komt. Toen ze dat kon, kreeg ze van bondscoach Jeroen Otter andere opdrachten: haal in de laatste ronde pas in, begin eens achteraan. Het was nodig om de ‘errors in het hoofd’ op te lossen. Dat ze gewend raakte aan momenten waar ze niet op is voorbereid.

In Peking verliep haar toernooi tot vrijdag nog niet perfect. Ze viel op de gemengde aflossing, terwijl de ploeg in leidende positie lag. Op de 500 meter lag ze in gewonnen positie, maar werd ze drie bochten voor de finish ingehaald door een volgens Schulting ‘fantastische inhaalactie’ van de Italiaanse Arianna Fontana.

Op de 1000 meter was in de voorrondes dominant. In de kwartfinale reed ze eigenlijk uit het niets een wereldrecord. De tijd telt niet in shorttrack, maar het gaf wel aan hoe snel ze reed op het olympische ijs. Overigens reed die rit ook Xandra Velzeboer onder het oude wereldrecord, dat al tien jaar stond.

In de halve finale was ze ook op het oog makkelijk de beste, en kon ze blij zijn voor haar Belgische trainingsgenoot en vriendin Hanne DeSmet, die achter haar naar de finale reed. In de andere halve finale werd Velzeboer uitgeschakeld.

De finale voltrok zich precies volgens het plan van Schulting. Ze kwam relatief vroeg op kop en niemand kwam haar voorbij.