Supporters Spakenburg zien droom werkelijkheid worden: ‘Ik geloof het nog steeds niet’

In de stralende winterzon van Bunschoten-Spakenburg nemen woensdagmiddag drie oudere mannen de laatste nieuwtjes door voor museum ’t Pleinhuisje. Het gesprek kan maar over één ding gaan, daags na de sensationele zege van SV Spakenburg in het toernooi om de KNVB-beker. Door een 4-1 overwinning bij FC Utrecht plaatste de vereniging (ruim 1500 leden) zich als derde amateurclub ooit voor de halve finale van het bekertoernooi.

“Ik ben er nog steeds beduusd van”, bekent de gepensioneerde Gijs Vastenhouw, hangend over zijn fietsstuur. “Toen het 1-3 stond, zei ik tegen mijn vrouw: Ik geloof het nog steeds niet. En eigenlijk is dat nog steeds zo. Dit is ongekend.”

Naast hem heeft Hans de Jong, erelid van SV Spakenburg, net zijn scootmobiel geparkeerd. Hij is al ruim zestig jaar lid van de club. Dat De Jong dit nog mag meemaken, laat hem niet onberoerd. “Dit is een prachtige promotie voor het dorp”, zegt hij met een twinkeling in zijn ogen. “Het was een groot feest.”

Volksfeest tot in de vroege morgen

Bij SV Spakenburg is de rust intussen wedergekeerd na de feestvreugde die dinsdagnacht losbarstte. Rond half één ’s nachts werden de spelers door zo’n duizend supporters onthaald op sportpark De Westmaat. Een deel daarvan was met een van de 27 afgehuurde bussen afgereisd naar FC Utrecht.

Het volksfeest ging door tot in de vroege morgen, weet Jorg Hartog, assistent-trainer bij SV Spakenburg. “Ik was pas om vijf uur thuis”, zegt hij met schorre stem voor de ingang van het sportcomplex, waar hij zijn vergeten jas komt ophalen. “En om zeven uur stond er alweer een kleintje bij mijn bed. Maar ach, die korte nacht was het allemaal waard. Dit was een avond om nooit te vergeten.”

Eindelijk is het succesverhaal van IJsselmeervogels uit 1975, toen ‘de Rooien’ het eveneens tot de laatste vier clubs in het bekertoernooi schopten, geëvenaard. Dat maakt ‘de Blauwen’, zoals de bijnaam van SV Spakenburg luidt, trots. “Iemand uit Bunschoten-Spakenburg voelt zich eerst Spakenburger, dan pas Nederlander”, weet Hartog, die geboren en getogen is in het vissersdorp. “Ook bij de rooien zijn ze wel trots op ons, hoor.”

Alleen op het veld haat en nijd

Spakenburger Rutger van de Geest, zelf een ‘rooie’, bevestigt dit even later bij de pittoreske haven van het dorp. “Vroeger was de rivaliteit wat heviger dan nu”, voelt hij. “Tegenwoordig zie je dat de blauwen en rooien zich wat meer met elkaar vermengen in de kerk en bij het uitgaan. Alleen op het veld is het nog haat en nijd.”

Dit keer moet IJsselmeervogels toezien hoe de grote rivaal een wonderlijke reis in het bekertoernooi beleeft. Na TEC, FC Groningen en Katwijk moest ook FC Utrecht, de nummer zeven van de eredivisie, eraan geloven. Waar een klein dorp groot in kan zijn. Hoe komt het toch dat Bunschoten-Spakenburg, een gemeente met net 22.000 inwoners, zo succesvol is in het voetbal? Hartog heeft daar wel een verklaring voor. “Bunschoten-Spakenburg heeft het hoogste aantal ondernemers per duizend inwoners”, schetst hij. “Ondernemers willen winnen, presteren. Dat zit in ons DNA. En het helpt dat je buurman, de grootste concurrent, je voortdurend op de hielen zit. Dat houd je scherp.”

Veel voetballers van SV Spakenburg waren daags na de bekerstunt alweer aan het werk. Zoals Koos Werkman, die in het dagelijks leven projectmanager is. “Ik ben onwijs trots”, zegt hij aan de telefoon. “Vooral door de manier waarop we gespeeld hebben: vol lef, zowel aan de bal als in het druk zetten. Dat was de enige manier om kans te maken.”

Niet op zondag

SV Spakenburg is nog een horde verwijderd van een historische bekerfinale. Al zou een eindstrijd wel een probleem opleveren. De KNVB heeft de finale ingepland op zondag 30 april, terwijl de statuten van SV Spakenburg voorschrijven dat er niet op zondag gevoetbald mag worden. Spakenburg-voorzitter Marc Schoonebeek zegt erop te vertrouwen dat de voetbalbond, mocht het zover komen, met een passende oplossing komt.

In het zonovergoten dorpscentrum zijn de meningen eensluidend. “Wij voetballen niet op zondag”, stelt Vastenhouw nadrukkelijk. “Dat gaan we nooit doen.” Maar voor het zover is, moet SV Spakenburg eerst nog een halve finale spelen. De wedstrijden staan gepland voor begin april.

