Superieure winst haalt de dubbelvier uit de anonimiteit

Waar liggen de meeste kansen, welke kwaliteiten zijn er en met wie is de kans op rendement het hoogst? Dat zijn vragen die Nederlandse roeicoaches zich voortdurend stellen bij het invullen van de boten. Bij de mannen ging de aandacht altijd uit naar het boordroeien, met name naar de Holland Acht. Maar er is een omslag gaande. Het scullen, roeien met twee riemen, is definitief uit de anonimiteit gestapt.

De vreugde en de ontlading waren groot nadat Abe Wiersma, Tone Wieten, Dirk Uittenbogaard en Koen Metsemakers zaterdag in Linz-Ottensheim de wereldtitel in de dubbelvier hadden veroverd. Een uitzonderlijke prestatie voor een boot die pas sinds dit jaar in de huidige samenstelling roeit. Bovendien in een nummer waarin het niveau bijzonder hoog ligt en waarin de concurrentie moordend is.

Een mooi moment voor de roeiers, maar ook vooral voor Eelco Meenhorst, de bondscoach die na de Olympische Spelen van Rio voldoende perspectief zag een serieus scullprogramma op te zetten. De Noord-Hollander had dat in 2015 ook al gedaan, maar na tegenvallende prestaties op de WK in Aiguebelette ging de stekker er snel uit. Alle pijlen werden weer gericht op de Holland Acht die in Rio verrassend brons veroverde.

De tweede poging van Meenhorst (43) loonde wel, hij kreeg twee jaar de tijd om het programma op te bouwen. De vaste scullers Wiersma en Metsemakers ontwikkelden zich goed, vorig jaar voegde Uittenbogaard zich bij hen en dit jaar maakte Wieten het kwartet vol. Met Wieten, die net als Uittenbogaard deel uitmaakte van de bronzen acht in Rio, vond Meenhorst het laatste stukje van zijn puzzel.

“Vorig jaar werd er voor gekozen om van de dubbelvier een prioriteitsboot te maken”, zegt Meenhorst aan de kant van het water van de Regattaverein Linz-Ottensheim. “Dat was voor mij het moment om te kijken wie ik nog nodig had. Ik zag in de kwaliteiten van Tone (een krachtbron van twee meter en honderd kilo, red.) alles wat ik nodig had om goud te kunnen winnen. En dat is gelukt.”

De resultaten bleven niet uit dit jaar. In Luzern werd de Europese titel veroverd, zaterdag kwam daar na een superieure race mondiaal goud bij. Door Polen en titelverdediger Italië op ruime afstand te varen, bombardeerde het Nederlandse kwartet zich tot favoriet voor de Spelen van volgend jaar in Tokio. Olympisch goud is het ultieme doel. Meenhorst: “Nu even genieten en dan gaan we weer op nul beginnen.”

Even moet Meenhorst slikken als hij wil uitdrukken hoe trots hij is op de jongens. Denkend vooral aan de opofferingen die zij zich hebben getroost. Met een bijna gelukzalige blik kijkt hij naar het gouden kwartet, dat zich op het botenplatform laat toejuichen en op de foto gaat met de Nereus-vlag. Van het viertal roeit alleen Metsemakers niet bij de Amsterdamse vereniging. Hij is van Phocas uit Nijmegen.

“Die gasten hebben er zo hard voor getraind”, zegt Meenhorst. “In het begin van het jaar heb ik tegen ze gezegd: als we dit willen halen, moeten we dit ervoor doen. Wat ik ze voorlegde, was enorm uitdagend. Het was belangrijk dat zij ermee instemden. Als jij denkt dat het nodig is gaan we het doen, zeiden ze, en daarmee werd het hun eigenaarschap. Op moeilijke momenten kon ik zeggen: dit is dus wel wat we hebben afgesproken.”

Een triomf van het collectief, zo noemt Meenhorst het in Oostenrijk behaalde succes. En niet alleen van de mensen in de dubbelvier, maar van alle acht roeiers in zijn selectie. Dus ook van Amos Keijser en Niki van Sprang, die gisteren in de dubbeltwee de B-finale wonnen, en van Stef Broenink, gisteren vijfde in de finale van de skiff. En van Melvin Twellaart, op de WK reserve, maar een mogelijke kandidaat voor de dubbeltwee met Broenink.

Ook wijst Meenhorst op de aanwezigheid van veel kwaliteit en ervaring in de staf. Bijvoorbeeld de inbreng van Diederik Simon, die als lid van de dubbelvier in het begin van deze eeuw twee keer zilver won. In 2000 op de Olympische Spelen van Sydney en een jaar later op de WK in Luzern. Daarna verdween het scullroeien in Nederland van de radar om na achttien jaar een gouden terugkeer te realiseren.

