Stuntploeg Marokko is de hoop van Afrika bij halve finales

Kroatië-Argentinië en Marokko-Frankrijk zijn deze week de halve finales op het WK. Hard werken en passie zijn soms belangrijker dan geld, zegt de Marokkaanse coach.

De felicitaties voor koning Mohammed VI van Marokko stroomden zaterdag binnen op sociale media. Ze kwamen van allerlei regeringsleiders en staatshoofden uit heel Afrika. Marokko deed wat Kameroen (1990), Senegal (2002) en Ghana (2010) eerder niet zagen lukken: als eerste Afrikaanse land ooit doordringen tot de laatste vier op het WK.

De beloning is de halve finale woensdag tegen Frankrijk. Marokko overleefde een groep met Kroatië, een andere halve finalist, en met België. Het won zelfs met 2-0 van de huidige nummer twee van de wereldranglijst. De vroege eliminatie van de Belgen zette de toon voor het WK. De reputaties van veronderstelde toplanden met hun sterren bleken van relatieve waarde. Duitsland ging ook na de groepsfase naar huis. Brazilië, een grote favoriet, kon het vrijdag al niet bolwerken tegen Kroatië.

Kroatië is een harmonieus orkest

De Kroaten leken als een wat overjarige ploeg aan dit WK te beginnen, maar kunnen dinsdag via Argentinië gewoon voor de tweede keer op rij de finale bereiken. Een ongekende prestatie voor zo’n klein land (3,8 miljoen inwoners). Kan het harmonieuze orkest van dirigent Luka Modric (37), met een paar sterke verdedigers, de vechtmachine rond Lionel Messi afstoppen? Dat Frankrijk zich zaterdagavond ten koste van Engeland ook bij de laatste vier schaarde, was geen grote verrassing. Die kwam dezelfde dag wel van Marokko. Het bezorgde eerder al Spanje een kater en stuurde vervolgens Portugal met vedetten als Bruno Fernandes, Bernardo Silva en Ronaldo vervroegd op reces.

Zit er een rode draad in? De overgebleven landen delen wel een paar kenmerken: ze spelen met een sterke wedstrijdmentaliteit, verdedigen goed, nemen aanvallend geen onbezonnen risico’s en slaan toe op het juiste moment. Ja, ook Frankrijk. De regerend wereldkampioen heeft veruit de beste selectie. Het gemis van Benzema, Pogba en Kanté wordt moeiteloos opgevangen. Maar ook Frankrijk koos er zaterdag tegen Engeland na de 1-0 voorsprong voor om de wedstrijd vooral te controleren, ondanks de aanwezige aanvallende kwaliteiten van Mbappé, Giroud en Griezmann. Met goals van Aurélien Tchouaméni en Giroud sloeg het tegen de Engelsen toe op de juiste momenten.

Marokko laat zien wat je kan bereiken met hartstocht en goed verdedigen

Woensdag stuiten de Fransen op Marokko, wat op dit toernooi het toonbeeld is van wat een middelmatige selectie kan bereiken in een teamsport. Door heel veel hartstocht en goed verdedigen. “De teamspirit is ongelooflijk”, zei Sofyan Amrabat na afloop van de wedstrijd tegen Portugal. Het voorbeeld daarvan volgens hem: “Hoe wij op dit toernooi nul tegengoals krijgen, op één eigen doelpunt na.” Zelf had de in Huizen opgegroeide middenvelder al bij de aftrap ‘zware benen’, nog van de wedstrijd tegen Spanje. Dat voelde hij niet meer tijdens de wedstrijd, net als de pijn in zijn rug.

Coach Walid Regragui had zijn spelers vooraf aangesproken op het feit dat ze geschiedenis konden schrijven voor Afrika. “Dat hebben we gedaan.” Regragui refereerde er ook aan dat niet alles om geld draait, zelfs niet in het voetbal. “Hard werken en passie”, noemde hij de wapens van Marokko, al heeft het team ook wel zeer balvaardige spelers die in staat zijn onder de hoge druk van de toplanden uit te spelen. Daaruit ontstond ook de beslissende 1-0 tegen Portugal. Youssef En-Nesyri sprong daarbij zo hoog dat BBC-analist Gary Lineker zich afvroeg of er een trampoline onder het veld had gezeten.

