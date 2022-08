Stuntelend PSV door geblunder wéér niet naar Champions League

Dit keer móest het dan eindelijk weer eens lukken. PSV en de supporters in Eindhoven hunkerden na drie jaar afwezigheid weer naar het Europese hoofdtoernooi, tussen de grootste clubs van het continent waar het meeste geld en prestige is te verdienen. Maar na een uur spelen sloeg de hoopvolle stemming in het Philips Stadion woensdagavond tegen Rangers FC om in vrees.

Want in die zestigste minuut ging het op schrijnende wijze mis, achterin bij PSV. Bij zijn verkeerde beslissing om te willen opbouwen, speelde doelman Walter Benitez, die vorige week in Glasgow ook al had geblunderd, heel riskant André Ramalho aan. De Braziliaan werd immers op de huid gezeten door de Amerikaan Tillman die het duel om de bal simpel won en zijn ploeggenoot Antonio Colak kon bedienen: 0-1. Trainer Ruud van Nistelrooij greep meteen in en haalde de zwakke Ramalho naar de kant. Die trapte uit frustratie hard tegen een stoel in de dug-out.

Besef dat er meer in had gezeten

Frustraties, dat is wat er resteert voor PSV. Net als vorig jaar, toen het op de drempel van de Champions League struikelde over het stugge Benfica. Opnieuw is de Brabantse club veroordeeld tot de Europa League en dat voelde woensdagavond als een schrale troostprijs. Weg is opnieuw ‘de droom’, zoals Van Nistelrooij het had genoemd, en daarmee ook de 35 miljoen euro die plaatsing voor de poulefase van de Champions League had opgeleverd. Het financiële gat met rivaal Ajax, dat hiermee extra garen spint, wordt ook dit seizoen weer groter.

PSV deed het allemaal zichzelf aan. Vorige week voetbalde het beter dan Rangers FC, maar werd het door het gegrabbel van Benitez ‘slechts’ 2-2. In de return wist PSV in de eerste helft nog een aantal goede kansen te creëren, maar het was op de meeste momenten veel te slordig. Op het middenveld, met Gutierrez en Sangaré als controleurs, ontbrak de creativiteit. Joey Veerman bewees dat hij bepaalde niet het beste tot zijn recht komt op ‘tien’.

Achterhoede is het zwakke punt

Maar dé Achilleshiel van PSV is de achterhoede. Die is net als vorig jaar simpelweg niet van het niveau om de Champions League in te gaan. PSV kreeg in zeven officiële wedstrijden dit seizoen al twaalf doelpunten tegen. Het foutenfestival dat tot de beslissende 0-1 leidde tegen Rangers, was treffend voor de kwetsbaarheid achterin.

Dat Luuk de Jong in de rust in de kleedkamer moest achterblijven met een blessure was achteraf al een voorbode van het naderend onheil. In de vorige ronde was De Jong nog de redder geweest door in de verlenging AS Monaco te vellen. Door zijn wegvallen woensdagavond moest Van Nistelrooij in de rust al gaan schuiven. Xavi Simons kwam voor hem in de ploeg, Saibari werd spits. In de laatste twintig minuten werd hij door Vinicius afgelost. Ook zij komen allemaal (nog) kwaliteit tekort voor de Champions League.

Slechts één man leek misschien nog in staat om PSV alsnog naar de verlenging te schieten: Cody Gakpo. De geestdrift spatte van al zijn acties af, maar heel gelukkig was hij daarin niet. De aanvaller, in de belangstelling van Manchester, deed gedurende de hele wedstrijd wel een keer of zes een schotpoging, maar de ballen vlogen over of naast het Schotse doel, of tegen doelman McLaughlin. Als Gakpo inderdaad vertrekt, dan is hij er niet in geslaagd zijn clubs een afscheidscadeau te bezorgen. Wat hij achterlaat is een bittere pil.

