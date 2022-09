Stroef maar degelijk Oranje haalt ook tegen België maximaal rendement

Aan het oranje-gekleurde publiek in de Johan Cruijff Arena lag het niet. En het Nederlands elftal wilde de vervroegde uitzwaaiwedstrijd, acht weken voor de eerste wedstrijd op het WK in Qatar, graag ‘met een goed gevoel’ afsluiten, had Virgil van Dijk vooraf gezegd.

Dat lukte uiteindelijk. Lang leek het weinig verheffende schouwspel op een vrij bloedeloze 0-0 af te koersen. Tot Cody Gakpo een dik kwartier voor tijd deed wat hij bij PSV dit seizoen ook al tot een groot wapen ontwikkelde. Uit een hoekschop mikte hij de bal precies op het hoofd van Van Dijk. De aanvoerder liet Thibaut Courtois met een kopbal kansloos.

België had daarvoor in fases beter gevoetbald en de beste kansen gehad – Oranje kon ze pas in de ultieme slotfase creëren. Niettemin hield het elftal van bondscoach Louis van Gaal en daarmee doelman Remko Pasveer net als in Polen donderdag wederom de nul. Van Gaal wilde de veteraan van Ajax gisteravond nog een keer aan het werk zien, waardoor Jasper Cillessen alweer op de bank zat. In tegenstelling tot in Polen kreeg Pasveer tegen de Belgen wel volop de kans zich te onderscheiden en dat deed hij, met een paar fraaie reddingen. Geluk had hij ook toen de spectaculaire omhaal van Onana in de slotminuut op de paal uiteen spatte.

Finaletoernooi mogelijk in Nederland

Met de overwinning stelde Oranje de winst in groep A van de Nations League veilig. Daarmee laat Van Gaal alvast een cadeau achter voor zijn opvolger Ronald Koeman. De Nations League, voor deze zomer door de spelers en Van Gaal nog vooral tot last gezien vanwege de volle kalender, krijgt nu een toetje met de Final Four. Dat finaletoernooi met vier landen wordt in juni 2023 gehouden, mogelijk in Nederland.

Qua spel lukte het veel minder het goede gevoel van de interlandperiode in juni en de wedstrijd in Polen (0-2) donderdag door te trekken. België is dan ook van een heel ander kaliber. Van Gaal zag de nummer twee van de wereldranglijst als een ideale graadmeter voor het WK omdat de Belgen spelers ‘van de hoogste kwaliteit’ hebben.

De conclusie, na afloop? Defensief staat de boel bij Oranje met het oog op het WK redelijk goed, met Timber inmiddels als onmisbare schakel. De Ajacied werd na een uur vervangen door Stefan de Vrij, die hij in de hiërarchie voorlopig onder zich houdt. Tot die tijd had Timber het gevaar van Eden Hazard grotendeels geneutraliseerd door de speler van Real Madrid consequent te volgen. In de tweede helft voldeed Malacia als vervanger van Aké.

Verkrampt voetbal

Aanvallend leverde het duel nog genoeg huiswerk voor Van Gaal op, te maken voor hij met de selectie op 15 november naar Qatar reist. Voetballend was het uitermate pover wat Oranje liet zien. De doelstelling om zorgvuldiger dan in Polen om te springen met balbezit leidde tot traag en verkrampt voetbal zonder creativiteit. De versnellingen en ideeën van Frenkie de Jong werden node gemist. Zijn vervanger Marten de Roon had de handen vol aan het schaduwen van de zwervende Kevin Debruyne.

Zo maakte de wedstrijd tegen België duidelijk waarom De Jong en Memphis Depay bij Van Gaal een streepje voor hebben richting WK. Ze zijn beiden geblesseerd en spelen lang niet alles bij Barcelona. Vooral Depay (hamstrings) kan nu weleens weken uit de roulatie zijn. Van Gaal sprak zaterdag echter geruststellende woorden aan hun adres. “Ze hebben zoveel betekend voor het Nederlands elftal. Voor hen hou ik tot het laatst een plekje vrij in de selectie.”

Zesde Ajacied

Zonder hen bleek het creëren van goede kansen voor Oranje gisteravond te veel gevraagd. De spitsen Vincent Janssen en Steven Bergwijn bleven in de eerste helft onzichtbaar omdat ze nauwelijks werden bereikt. Herintreder Janssen werd al in de rust gewisseld voor Kenneth Taylor, al de zesde Ajacied die binnen de lijnen verscheen. Zijn ploegmaat Steven Berghuis was al na een half uur uitgevallen omdat zijn rugklachten opnieuw opspeelde.

Gakpo vormde na de rust het spitsenduo met Bergwijn, die ongelukkig bleef in zijn acties. De Ajacied miste in de slotfase oog in oog met Courtois nog twee opgelegde kansen. België was in de tweede helft lang dreigender geweest dan Nederland, maar als het moest – zoals bij een poging van Onana – dan was Pasveer op zijn post. Het kan niet anders dan dat de Twent als 39-jarige meegaat naar Qatar.

