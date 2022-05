Strijdbaar Feyenoord ziet Europese cupdroom vervliegen

Kapot, leeg en ontgoocheld vielen de meeste van de elf Feyenoorders op het veld na het laatste fluitsignaal. Amper een paar minuten later daalde een hartstochtelijk applaus van de vierduizend meegereisde supporters neer over de ploeg.

Na een droomvlucht van achttien wedstrijden, met een eindbestemming die niemand voor mogelijk had gehouden, lukte het Feyenoord in de negentiende Europese duel niet om geschiedenis te schrijven. In de verre van grootse finale in de sfeervolle Arena Kombëtare vocht Feyenoord voor wat het waard was.

Dat was uiteindelijk niet genoeg. Het strandde in het zicht van de eerste Conference League-cup ooit tegen een ploeg die fysiek net wat sterker was, tactisch oerdegelijk in elkaar gemetseld door José Mourinho. De Portugees kent alle foefjes van een voorsprong verdedigen donders goed, en zijn ploeg heeft - ook dat - wat meer individuele kwaliteit. Zo pakte Roma de eerste Europese hoofdprijs in de 95-jarige historie.

Slot transformeerde Feyenoord tot attractieve vechtformatie

Dat Feyenoord vooral in de eerste helft ver van de eigen vorm bleef, en tegen de achteraf fatale achterstand aanliep, mag de gelauwerde Arne Slot zich aanrekenen. De man die Feyenoord in een jaar tijd transformeerde van een zielloos elftal tot een attractieve vechtformatie met een hoge gunfactor, had voor de finale te veel tactisch aan zijn elftal gesleuteld. Hij had daarbij het idee voor ogen van de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille: afwachtender dus dan normaal. Zo wilde de Feyenoord-trainer zijn elftal niet in het mes laten lopen dat Mourinho had opengeklapt. Maar de aanpak had deze avond een negatief effect op Feyenoord. Het verviel in de eerste helft in halfslachtigheid.

AS Roma had er geen enkel bezwaar tegen dat Feyenoord in het eerste kwart liefst 62 procent van de tijd balbezit had. Maar de Rotterdammers deden er veel te weinig mee. Veel aanzetten tot aanvallen strandden door slordigheden. Nelson speelde weifelend, Til sneeuwde geheel onder en Dessers moest in duels met de Engelsman Smalling meestal zijn meerdere erkennen.

Roma wachtte, geheel in de geest van de coach, haar kansje af. Het kreeg al na een kwartier wel een tegenvaller te verwerken. De Armeniër Mkhitaryan, net terug van een blessure, moest met nieuwe pijn worden vervangen door Sergio. Het kansje waar Roma op loerde, kwam ineens, na 32 minuten. Uitgerekend Gernot Trauner, dit seizoen uitgegroeid tot steunpilaar van de Feyenoord-achterhoede, ging pijnlijk in de fout na een hoge bal van Mancini. Nicoló Zaniolo ving ‘m op en verschalkte Bijlow met een subtiel balletje: 1-0.

Het misplaatste ontzag voor Roma schudde Feyenoord daarna langzaam van zich af. Het zorgde tegen het einde van de eerste helft voor de eerste serieuze dreiging. Dat pas na 41 minuten het eerste schot op het Romeinse doel werd gelost - door Kökcü vanaf achttien meter - was veelzeggend.

Na de rust kwam het offensief terug

In de rust schakelde Slot om naar de vertrouwde, offensieve strategie. Het veel agressiever en vroeger afjagen van de tegenstander leidde acuut tot veel meer gevaar. Na een cornervariant schoot Roma-verdediger Mancini de bal bijna in eigen doel; hij raakte de paal. In de rebound stuitte Guus Til op doelman Rui Patricio. Even later spatte een snoeihard schot van Malacia via de vuisten van de Portugees uiteen op de lat.

Roma bleef op de been, en kon daarna eigenlijk steeds eenvoudiger in het spel komen. Met overtredingen en opstootjes uitlokken, maar met vooral héél gedisciplineerd verdedigen: laat dat maar aan Italiaanse ploegen over. Met Toornstra, Linssen en Pedersen als verse krachten probeerde Slot nog voor het laatste kwartier aanbrak het tij nog te keren. Het leverde weinig echte kansen op.

Dessers was er dichtbij, maar Rui Patrizio was hem de baas. Roma had feitelijk de beste scoringsmogelijkheden bij uitbraken. Karsdorp maakte met een schot bijna de 0-2 tegen de club van zijn hart. Ook op het schot van Pellegrini was Bijlow attent. In blessuretijd had Linssen een enorme kans nadat Dessers de bal had doorgekopt. Maar de Limburger maaide er finaal overheen.

Boven verwachting

Een Europese finale verliezen is zuur, maar Feyenoord mag zich snel troosten met de wetenschap dat het Europees ver boven verwachting heeft gepresteerd. De eindstrijd werd bereikt via respectabele tegenstanders als Slavia Praag, Partizan Belgrado, Union Berlin en Olympique Marseille. De lange reis door Europa langs negen stations veranderde de sfeer rond de club radicaal; van cynisme en somberheid vorig jaar naar nieuwe trots bij de grote aanhang en sympathie in de rest van het land.

Daarmee bewees Feyenoord ook het Nederlands voetbal een dienst. De club bracht de meeste punten voor de Europese clubranglijst binnen, wat er mede aan bijdraagt dat Nederland zeer waarschijnlijk vanaf 2024 twee ploegen rechtstreeks mag inschrijven in de Champions League. Bovendien bewees Slot naast Giovanni van Bronckhorst en Alfred Schreuder, die met Rangers en Club Brugge prijzen pakten, én Erik ten Hag die met Ajax in de groepsfase van de Champions League alle wedstrijden won, dat Nederlandse trainers toch in staat zijn buiten de landsgrenzen wat te presteren.