Strijd in natuurpark naast Wimbledon is nog groter dan op de tennisbanen

Stephen Hammond is namens de Conservatieven vertegenwoordiger van de Londense wijk Wimbledon in het parlement. Elk jaar kreeg hij keurig een uitnodiging voor de koninklijke loge op het centercourt van het tennistoernooi. Maar dit jaar hoorde hij niets. Hammond bleek niet ‘uninvited’, toen hij de organiserende All England Club belde, maar ‘disinvited’. Bewust van de gastenlijst geschrapt. “Jammer", zegt Hammond, “want ik was altijd vereerd met de uitnodiging. Ik heb nu een eigen kaartje gekocht.”

Het heeft allemaal te maken met een heel gevoelige kwestie die draait om het park naast het tenniscomplex. Nu nog is het in Wimbledon Park zo stil dat de eikeltjes er hoorbaar op de grond vallen. Het lijkt de tegenpool van de afgelopen twee toernooiweken op de All England Club, maar schijn bedriegt. Ook het natuurpark is een strijdtoneel.

Voor 230 miljoen bouwen

De All England Club kocht al in 1993 een groot deel van Wimbledon Park. De gemeenteraad van het Londense district Merton, waar Wimbledon ligt, sprak af dat de tennisclub niet in Wimbledon Park zou bouwen. Daar hield men zich aan, tot de club in 2018 voor 75 miljoen pond (88 miljoen euro) ook de golfbanen in het park kocht.

Inmiddels zijn de bouwplannen à 230 miljoen euro heel concreet. Ze staan zelfs op de muren van het centercourt. In het park moeten 38 tennisbanen en een nieuw stadion met 8.000 plekken verrijzen voor het kwalificatietoernooi van Wimbledon. Dat vindt nu plaats bij een tennisvereniging vijf kilometer verderop. De bouw is volgens het toernooi nodig om aan de top te blijven.

Hammond woont in Wimbledon Park en maakte bezwaar tegen de plannen. “38 tennisbanen lijken mij niet nodig”, zegt hij. Hij is bepaald niet de enige die er zo over denkt. Ruim 12.000 opstandige wijkbewoners hebben uitvoering van de plannen vooralsnog uit weten te stellen tot 2030. “De bouwplannen verwoesten de flora en fauna”, zegt Christopher Coombe van actiegroep Save Wimbledon Park. Bovendien zijn ze overbodig omdat het kwalificatietoernooi nu al in de buurt wordt afgewerkt, vindt zijn Brits-Nederlandse companon Anneke de Boer. Op verschillende huizen in de buurt hangen flyers: ‘Bescherm het milieu, hou All England Club aan de afspraken en red Wimbledon Park voor volgende generaties.’

Save Wimbledon Park liet een milieuwetenschapper de bouwplannen doorlichten. Die beslaan grofweg de helft van het 27 hectare tellende park. “Vrijwel alles moet gebulldozerd worden, want het heuvelachtige park is niet geschikt voor vlakke tennisbanen. Daaronder zouden riolering, tanks en een ondergrondse faciliteit moeten komen. Volgens onze berekeningen zijn daar acht jaar lang 40.000 vrachtwagens voor nodig, wat voor grote vervuiling zorgt. Ongeveer veertig bomen zullen nu overblijven.”

In Wimbledon Park leven ook verschillende vogelsoorten, eekhoorns, dassen, mollen, konijnen en vleermuizen. In het meer leven elf vissoorten. Coombe: “Kappen en het water ontzouten brengt deze dieren grote schade toe, en er is geen andere natuur in de buurt om naar uit te wijken.”

De bouwplannen zijn uitgegroeid tot hét controversiële dossier in zuidelijk Londen, zegt Hammond. Hij werkt samen met een Labour-parlementslid uit het buurdistrict, ondanks de polarisatie tussen beide politieke stromingen. “Dat is vrij ongewoon, maar wij willen beiden een oplossing.” Hammond nodigde alle partijen twee jaar terug uit in zijn tuin, maar sindsdien weigert de tennisclub vooralsnog nieuwe gesprekken.

Meer groen en demonteerbare tribunes

De kleine tennisclub barst met 42.000 bezoekers per dag ondertussen uit zijn voegen. Hammond ziet een uitbreiding uiteindelijk als onvermijdelijk. “De wensen van de bewoners rond natuurbescherming zijn gewoon niet genoeg meegenomen, maar de meeste mensen die ik spreek staan wel open voor uitbreiding. Dat kan ook met minder banen en demonteerbare tribunes.”

Met een aantal tennisbanen wil Save Wimbledon Park wel instemmen, zegt De Boer. “Zolang er maar genoeg groen is toegankelijk voor mensen, geen milieuvernietiging en geen gebouwen.”

De vraag is nu wat de gemeenteraad van Merton doet. Save Wimbledon Park wil een gang naar de rechter voorkomen hoopt tóch op een nieuwe dialoog, zegt Coombe. Hammond stelt zijn tuin beschikbaar.

De All England Club zegt tegen Trouw dat het ook een nieuw park wil ontwikkelen die biodiversiteit juist stimuleert. Van '4500 bewoners’ heeft het al steun, zegt de club.

