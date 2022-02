Strak geregisseerde openingsceremonie met tóch weer een politieke lading

China ontvangt tussen nu en 20 februari zeker drieduizend atleten en ongeveer evenveel mensen daaromheen. De sporters nemen deel aan een toernooi dat sportieve hoogtepunten moet bieden, maar ook heeft geleid tot diepe politieke verdeeldheid. Dat bleek bij de opening alleen al op het ereterras. Geen enkele buitenlandse regeringsleider was aanwezig.

Voor de tweede keer in veertien jaar brandt het olympisch vuur in Peking. Eenzelfde toernooi, in een compleet ander land. Bij de Zomerspelen van 2008 liep de achttienjarige Oeigoer Kamaltürk Yalqun nog mee in de olympische fakkeltocht; geselecteerde mensen mochten dertig meter met de vlam lopen. Inmiddels is hij activist in Amerika, nadat door Chinees beleid niet alleen zijn familieleden uit elkaar werden gedreven, maar ook bijna een miljoen anderen, vertelde hij tegen persbureau AP. “Ik heb niet het idee dat deze Spelen ons verder helpen met mensenrechten.”

Strikt afgebakende looproutes

Al te veel propaganda was er vrijdag tijdens de openingsceremonie niet. Alles bleef wel strak gereguleerd en iedereen merkte dat. Van de Nederlandse vlaggendragers Kjeld Nuis en Lindsay van Zundert tot de zorgvuldig geselecteerde Chinese toeschouwers op de tribunes. Van de journalisten die zich moeten houden aan strikt afgebakende looproutes, tot de NOS-verslaggever die niet mocht filmen op een plek buiten het stadion en tijdens de live-uitzending werd onderbroken.

Lang niet alle drieduizend atleten waren vrijdag aanwezig in het olympisch stadion. De helft van de Nederlandse ploeg bleef thuis. Zo ook Ireen Wüst, die was gevraagd om de vlag te dragen maar daarvoor bedankte omdat ze maandag al in actie komt. Anderen, zoals Thomas Krol, genoten wel zichtbaar van het binnenlopen van het olympisch stadion.

Wüst miste een show die opvallend kort en bescheiden was, zeker in vergelijking met de opening van de Zomerspelen van 2008. China was de nieuwe wereldmacht, wat het destijds illustreerde met een enorme show en een nog groter vuurwerk. 100 miljoen dollar kostte de ceremonie destijds.

Vele technische hoogstandjes

Dit keer duurde de show twee keer een kwartier. De Chinese ontwerper draaide het nadeel naar een voordeel: om besmettingsgevaar laag te houden, mochten er niet teveel mensen meedoen, maar werden wel vele technische hoogstandjes uit de kast getrokken. Virtuele paardenbloemen werden de lucht in geblazen en er stroomde virtueel water in een kolom naar beneden. Indrukwekkend, maar toch aanmerkelijk minder spectaculair dan verwacht.

De Russische afvaardiging, vanwege de dopingschorsing uitkomend onder de naam Russisch Olympisch Comité (ROC), kreeg uiteindelijk een bescheiden applaus van het Chinese publiek. Bij de opkomst van de Amerikanen werd geen kik gegeven. Zo werd de opening uiteindelijk toch weer ietwat politiek gekleurd. Al hadden de sporters daar zelf niet veel weet van. Zij keken naar nog meer vuurwerk, in de vorm van de olympische ringen. Vanaf zaterdag moeten ze zelf voor de actie zorgen.

