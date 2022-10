Stijve onderrug werpt Thomas Krol terug. ‘Ik moet ermee aan de slag’

Het was een vreemde gewaarwording: Thomas Krol die zei opgelucht te zijn met een derde plek in nationaal verband op de 1500 meter, nota bene de afstand waarop hij in 2019 en ‘21 wereldkampioen werd, in 2020 de Europese titel veroverde en begin dit jaar bij de Winterspelen in Peking zilver pakte. Dat terwijl Kjeld Nuis, zijn belangrijkste rivaal en de tweevoudig olympisch kampioen op dit onderdeel, zich vanwege een lieskwetsuur had teruggetrokken.

Normaal gesproken zou die bijrol bij het boegbeeld van Jumbo-Visma tot chagrijn hebben geleid. Of, zoals hij naderhand aangaf: “In vorm zou ik mij hier fluitend hebben geplaatst.” Maar achteloos ging het ditmaal niet. Krol stortte in de slotronde van zijn race in Heerenveen volledig in en kwam op het tandvlees binnen.

De eindtijd was zijn statuur onwaardig, hetgeen extra werd onderstreept door de nadelige marge met Patrick Roest, de winnaar van een dag eerder op de vijf kilometer die ook op de schaatsmijl toesloeg: 1.44,62 en 1.46,07. En dat Louis Hollaar zich met 1.45,42 tussen de twee in nestelde, was eveneens een veeg teken.

Niet de smoor in, vanwege realiteitszin

De smoor had Krol er daarentegen niet in. Vanwege realiteitszin. Hij was geen schim van zichzelf, maar wist de oorzaak. Een opspelend lichaam bleek de boosdoener.

Al weken voelde hij dat het niet goed zat. Pijn had Krol weliswaar niet, maar hij merkte dat hij te beperkt in zijn bewegingspatroon was. Hij kon niet zo diep zitten als hij wilde, en ook zou moeten kunnen.

Tot afgelopen week werd er niet zoveel achter gezocht. Het hele voorseizoen was hij al zoekende geweest, zonder een aanwijsbare reden. Tot zijn trainer en coach Jac Orie vorige week toch maar eens de videobeelden bestudeerde. De onderrug, daar zat het probleem, luidde de diagnose. “De rug zat muurvast.” En dan is het lastig om vrijuit te schaatsen.

Een blessure wilde Krol het niet noemen. Stijfheid was het, met repeterend karakter. Dus werd tot dry needling besloten, een behandelmethode waarbij een acupunctuurnaald zonder vloeistof in de spier wordt gestoken. “Dat deed veel pijn, ik lag spartelend op de bank.” Wel nam de spierspanning af.

Spaghettibenen deuk in ego

Vrijdagavond bood dat nog geen soelaas, integendeel. In zijn eerste race op de 500 meter voelde hij zich slap, leek het alsof hij op ‘spaghettibenen’ reed. Hij omschreef dat als ‘een deuk in mijn ego’. Uit voorzorg liet hij de tweede omloop schieten.

Krol (30) wist daarom dat hij een etmaal later niet ‘gemakkelijk achterover kon leunen’. “Als ik mijn niveau niet kan laten zien, is het niet vanzelfsprekend dat ik de wereldbeker haal.” Vandaar de opluchting: “Ik ben blij dat het is toch is gelukt.”

Het gevoel was zaterdag al een stuk beter dan vrijdag, ondanks het verval. Zondag gaat hij daarom gewoon van start op de 1000 meter, zijn beste afstand. Uit eerzucht, omdat hij dat tweede startbewijs voor de wereldbeker in de wacht wil slepen. “En je kunt niet zeggen: jongens, we houden het kwalificatietoernooi een weekje later. Dus moet ik weer aan de bak. Om daarna de rug beter te gaan bijhouden. Want hoewel ik er eerder nooit zoveel last van had, moet ik er wel mee aan de slag.”

Irene Schouten revancheerde zich zaterdag voor haar valse start op de 1500 meter. Ze zegevierde op de 3000 meter, een van de drie afstanden waarop ze ook olympisch kampioen werd. Schouten noteerde als enige een tijd onder de vier minuten (3.59,21) en versloeg nummer twee Antoinette Rijpma-de Jong (4.00,13) in een rechtstreeks duel. Na de zege spoedde Schouten zich voor een marathonwedstrijd vanuit Heerenveen naar Enschede. Ook die won ze. Op de 500 meter leek zich bij de vrouwen, net als een dag eerder bij de mannen, een stunt te voltrekken. Marrit Fledderus troefde in de eerste omloop Jutta Leerdam en Femke Kok af en snelde naar 37,68 seconden. In de tweede reeks herstelden Leerdam (37,57) en Kok (37,61) de rangorde.

