Het gaat voortreffelijk hoor, met die fietsende trein in de kleuren van die Nederlandse supermarktketen. En wie geen rugnummer heeft, telt niet mee, klopt. Toch mis ik ze, die brede stakerige schouders in die gele brigade. Schouders die gemaakt lijken te zijn om een jasje aan op te hangen. Juist een van die schouders hield hem uit deze Tour.

Steven Kruijswijk zou hebben geschitterd, in de bergen. Hij was al eens vierde in de Vuelta, vierde in de Giro en derde vorig jaar in de Tour. Dan ben je een grote. Hij kreeg er nooit echt de waardering voor. Van die Giro beklijft vooral het beeld dat hij zich in de roze trui hoog in de Dolomieten knullig in een sneeuwwand boorde. Stuurfoutje. Weg historische eindzege. Met gebroken rib voltooide hij op karakter die ronde.

Het kleeft een beetje aan hem, de tegenslag, de tragiek. In november sprak ik hem twee uur lang. Over hoe hij leeft, deze asceet. Hij vertelde over zijn eeuwige zoektocht naar verbetering, in de details. Achter een masker van vriendelijkheid en bescheidenheid brandt heilig vuur in deze zoon van Nuenen, even rossig als Vincent van Gogh. Met toewijding trainde hij door op zijn balkon in Monaco, toen corona hem in een totale lockdown bracht. Weg van zijn gezin sloot hij zich daarna op in de teambubbel in de Alpen. Alles voor de Tour.

Ineens was daar die dwaze afdaling vol grint in de Dauphiné. En ja hoor, daar ging hij. Onder het bloed zag hij in de ambulance hoe zijn arm losjes aan zijn lichaam bungelde. De zoveelste blessure. Hij hoopt nu op de Giro, dit najaar. Hopelijk worden daar zijn klasse en veerkracht beloond. Denk alstublieft even aan hem, Steven Kruijswijk, als Jumbo-Visma morgen de Pyreneeëncols opdendert.

