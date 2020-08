Steven Kruijswijk niet naar de Tour, hoe erg is dat?

Wat is de reden voor zijn afzeggen?

Heel onverwacht kwam het besluit niet. Steven Kruijswijk (33), de nummer drie van vorig jaar, viel zaterdag in de vierde etappe van de Dauphiné in een gevaarlijke afdaling, kon niet verder en blijkt een scheurtje in zijn schouder te hebben. Dat herstelt niet in anderhalve week.

Zijn forfait is een grote aderlating voor de ploeg die dit jaar alles op de Tour heeft gezet. Niet alleen voor zijn kwaliteiten op de fiets, maar ook voor zijn rol binnen de ploeg. Kruijswijk, die als een van de mentaal stabielste renners binnen de ploeg wordt gezien, speelt een belangrijke rol. Zo sprak hij onder meer Tom Dumoulin zelfvertrouwen in, toen die zich wat minder voelde in de Tour de l’Ain.

Wordt de Tour nu heel anders voor Jumbo-Visma?

Het plan om met drie kopmannen te starten, kan definitief te prullenbak in. De druk komt nu te liggen bij Primoz Roglic (die zaterdag ook viel) en Tom Dumoulin. Bovendien gaat de ploeg zeker niet met het ideale team van start. Van de acht renners die in december nog op de rol stonden voor de Tourselectie, zijn er nu al twee afgehaakt: Kruijswijk en Laurens de Plus.

Van De Plus was al langer duidelijk dat hij niet naar Frankrijk zou gaan. George Bennett was zijn vervanger. Voor Kruijswijk komt nu Amund Grondahl Jansen in de ploeg. De Noor was eigenlijk voorzien voor de klassiekers, maar moet nu noodgedwongen instappen. De keuze viel op hem omdat eerste reserve Mike Teunissen (die zelfs meeging op trainingskamp in Tignes) eveneens geblesseerd is.

Wat verandert er in de tactiek?

Op het eerste gezicht verandert vooral de rolverdeling. Jansen, die perfect Nederlands spreekt, is geen klimmer en ook geen klassementsrenner. Hij is vooral sterk op het vlakke. Zo was hij vorig jaar nog een belangrijke pion in de sprinttrein van Dylan Groenewegen. Het lijkt dan ook aannemelijk dat Jansen vooral vroeg in de etappe als knecht wordt ingezet, samen met de Duitser Tony Martin.

Dit betekent dat bergop de plek van Kruijswijk moet worden ingenomen door ofwel George Bennett, ofwel Sepp Kuss. Gezien de eerste koersen na de coronapauze lijken zij gedegen vervangers: beide renners lieten een hoog vormpeil zien. Zo won Bennett de Gran Piemonte (voor onder meer Mathieu van der Poel) en was Kuss de sterkste in de laatste etappe van de Dauphiné. Het is alleen de vraag of zij ook drie weken lang in het hooggebergte meekunnen.

Wat nu voor Kruijswijk?

Voor Kruijswijk zelf worden de komende weken waarschijnlijk mentaal heel zwaar. Voor het eerst zat hij in een situatie waarin hij een dusdanig sterke ploeg had dat hij de grootste wedstrijd ter wereld kon controleren. Maar door zijn gezondheid rest hem nu slechts de Ronde van Italië, die op 3 oktober moet beginnen.

In de Giro komt hij onder meer Geraint Thomas tegen, die woensdag door Team Ineos buiten de Tourselectie werd gehouden. Ook Vincenzo Nibali en Simon Yates lijken belangrijke concurrenten. Het is niet het sterkste deelnemersveld, waardoor er voor een fitte Kruijswijk wel kansen zijn op een eindzege. Aan de andere kant wordt ook niet het sterkste Jumbo-Visma-team opgesteld, waardoor de koers controleren niet eenvoudig zal zijn.

