Steven Kruijswijk is de allerbeste renner die nooit wint

Hij was deze Tour slechts een knecht. Maar dan wel een knecht die op de flanken van de Col du Granon nog maar vijf man in zijn wiel had. En die met zijn befaamde derde week gewoon nog stiekem achtste had kunnen worden in deze editie van de Tour de France.

Maar zo ver komt het niet voor Steven Kruijswijk. De enige Nederlander in het keurkorps van Jumbo-Visma zat zondagmiddag ineens stil op het hete Zuid-Franse asfalt. Een lullige valpartij, een gebroken sleutelbeen. Met zijn arm in een mitella verdween hij in een Franse ziekenwagen.

De laatste jaren heeft Kruijswijk zo veel pech dat het nogal aan hem is gaan kleven. De Tour van 2020 miste hij door een schouderbreuk. In de Giro d’Italia moest hij met een coronabesmetting naar huis. De vorige Ronde van Frankrijk reed hij anoniem in de rondte; hij gaf uiteindelijk ziek op.

Het waren tegenslagen die veel wielervolgers schouderophalend leken te incasseren. Want Kruijswijk was en is geen Tom Dumoulin, die als een beeldhouwwerk op zijn fiets zit en grandioos kan winnen én verliezen. De verwachtingen zijn nooit écht hooggespannen. Kruijswijk wint namelijk bijna nooit: elf jaar geleden pakte hij een rit in de Ronde van Zwitserland. En dat was het wel zo'n beetje.

Als je nooit wint, ziet het publiek je vooral verliezen. Maar in het geval van Kruijswijk bedriegt dan wel de schijn. De Nuenenaar mag dan een explosieve versnelling ontberen om koersen af te maken, hij stond in 2019 wél als derde op het Tourpodium in Parijs. Opvallender nog: hij reed zich vaker bij de eerste tien in een grote ronde dan álle Nederlandse renners in de jaren negentig samen.

Van alle renners die nooit winnen, heeft Steven Kruijswijk het indrukwekkendste palmares.

Redacteuren Koos Schwartz, Joris Belgers, Johan van Heerde en Lukas van der Storm schrijven deze weken een wisselcolumn ter gelegenheid van de Tour de France.