Steven Berghuis in het middelpunt van de hoogmis van haat tussen Ajax en Feyenoord

Arne Slot kan blijkbaar een beetje toveren. Hij heeft Feyenoord weer een echte topclub laten lijken. Maar je hebt in Rotterdam altijd nog de supporters. Niet in Ajax, maar in die eigen fans schuilt misschien wel het grote gevaar.

Met de sneeuw de afgelopen dagen dwarrelden mijn gedachten automatisch naar Wim Jansen, de oer-Feyenoorder die in 1980 als kersvers Ajacied in de Kuip hard werd getroffen door een sneeuwbal op zijn oogkas. Na twintig minuten moest hij uitvallen. Het zette de toon voor de hoogmis van de haat die Feyenoord-Ajax sindsdien is geworden. Steven Berghuis is daar nu het middelpunt van; hij gaat zondag voor het eerst als Ajacied in een volle Kuip tegen zijn oude club spelen.

Al de hele week is hij trending topic op sociale media. Je hoeft niet de diepe riolen van het internet in, om te lezen wat Feyenoord-fans Berghuis zoal toewensen. Behalve doodsbedreigingen en moordfantasieën duikt onverholen antisemitisme overal op. Met dank aan Twitterbaas Elon Musk wordt het ongeremd rondgepompt.

Een hele gewone man schijnt Ronald, die Berghuis in brand wil steken

Ik klik op de video van Ronald. Deze goedlachse man met Rotterdams accent, oorbelletje en rossig haar laat zien wat hij als Kuipbezoeker alvast heeft gefabriceerd, voor zondag. Op een stuk karton heeft hij geschreven: ‘Berghuis mag ik je shirt’, waarna hij het tweede deel omlaag laat vallen; ‘om in de brand te steken’. In de video zegt Ronald met rokerslach dat Berghuis uiteraard in het shirt moet zitten als hij het in de fik steekt. Op de achtergrond zie ik een kast met serviesgoed. Op tafel staat een doos stiften, even van zijn kinderen geleend, denk ik, naast een koektrommel met Brabants bont-motief. Best een gewone man dus, Ronald.

Geen aandacht geven deze mensen, zegt een stemmetje in mijn hoofd. Toch maar eens expliciet gedaan, ook aangezet door Johan Derksen. Ik hoorde hem deze week vergoelijkend praten over al het walgelijks dat Sigrid Kaag wordt toegewenst. Ze moest er niet zo veel over zeuren, vond Derksen, Geert Wilders hoorde je er toch ook niet over?! De clubleiding van Feyenoord zweeg ook te lang over het tuig. Directeur Dennis te Kloese deed dinsdag bij de nieuwjaarsreceptie in algemene termen een oproep niet bezig te zijn met ‘een speler die hier heeft gespeeld’. De naam Berghuis viel niet.

Bier, urine en antisemitisme worden niet tegengehouden door een net

Rond het veld hangen zondag voor alle tribunes hoge netten. Die moeten alles wat gegooid wordt tegenhouden. Dit is wat er dus geworden is van de hoogmis van het Nederlandse voetbal, alleen nog achter kippengaas te volgen. Zou Berghuis een hoekschop durven te nemen? Bier, urine en antisemitisch gebrul laten zich niet tegenhouden door netten. Mocht het fout gaan, dan is te hopen dat de scheidsrechter en daarna de KNVB, politie en OM stevig ingrijpen. Zonder publiek zal het voor Feyenoord toch lastiger zijn die gedroomde titel binnen te halen, zelfs met Slot.

Feyenoordfans zouden Berghuis juist een staande ovatie moeten geven, als dank. Sinds zijn vertrek is Feyenoord er flink op vooruit gegaan. Bovendien heeft Ajax momenteel geen vijanden van buitenaf nodig. De morele crisis rond Marc Overmars is er uitgemond in een organisatorische en nu ook sportieve crisis. Miskopen, moddersmijterij in de media, een trainer die het niet meer weet; geniet er nou van dat dit nu eens bij Ajax gebeurt, in plaats van bij je eigen club, zou ik zeggen. Zwijg, juich voor je club en rol geen sneeuwbal maar maak een mooie grote sneeuwpop voor Alfred Schreuder.