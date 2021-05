Steven Berghuis dicht bij de droom van dat jongetje met geschminkte wangetjes

Inmiddels staat zijn teller van dit seizoen op 41 wedstrijden. Zondag droeg hij er nog aan bij dat de loopbaan van Dick Advocaat niet in mineur eindigde, een dag later meldde Steven Berghuis zich al in Zeist voor het eerste kamp van Oranje richting EK. Of hij niet nog even rust had willen hebben? “Nee hoor. Ik ben goed hersteld en thuis is het nu ook niet helemaal rustig met een klein kind. Ik vind het wel prettig zo”, vertelt hij dinsdagochtend vanuit de Zeister bossen.

Samen met veertien andere spelers uit de voorselectie verblijft hij nu in het hotel bij de KNVB Campus. De waarde van de trainingssessie is niet bijster groot, aangezien veel basisspelers nog even vrij hebben terwijl een deel van de wel aanwezige spelers woensdag te horen zal krijgen dat ze niet zijn opgenomen in de definitieve EK-selectie. “Dit is vooral bedoeld voor de jongens die al een week geen wedstrijd meer hebben gespeeld of hadden getraind. Die kunnen hier fysiek weer opstarten. En de bondscoach heeft al wat informatie gegeven over hoe hij het wil gaan doen. Zaadjes planten noemt hij dat.”

‘Dat mensen er een ding van maakten dat ik niet scoorde, boeide me niet zoveel’

Berghuis (29) lijkt een zekerheidje voor het EK. Onder Frank de Boer is hij langzaam wat opgeschoven in de hiërarchie bij Oranje. In een 4-3-3-opstelling is hij voor de huidige bondscoach de eerst aangewezene voor de positie van rechtsbuiten. Het hielp de aanvoerder van Feyenoord dat hij in zijn 23ste interland, eind maart tegen Letland, eindelijk tot scoren kwam in Oranje. Ook tegen Gibraltar schoot hij een keer raak. “Het is lekker dat ik die ban gebroken heb. Dat andere mensen er een ding van maakten dat ik niet scoorde, boeide me niet zoveel. Dat gevecht voerde ik met mezelf.”

Bij Feyenoord ligt zijn rendement al jaren hoog. Dat was ook dit seizoen met achttien doelpunten en veertien assists het geval. Toch liet hij zijn prestaties een paar keer overschaduwen door domme acties en rode kaarten. Het is een aspect in zijn spel dat hij blijkbaar moeilijk onder controle krijgt. “Ik vind het zelf wel meevallen”, zegt Berghuis. “Natuurlijk, het liefst vermijd je die situaties. Maar als je de sport beleeft zoals ik, met ambities, dan kan dit gebeuren. Van die rode kaarten ben ik zelf minder geschrokken dan sommige andere mensen. Ik neem mezelf vooral kwalijk dat ik daardoor twee wedstrijden miste, tegen ADO en Ajax, die mijn team ook alle twee verloor.”

Het EK: een lang gekoesterde wens

Hij ziet zijn soms opflakkerende agressie als uitingen van zijn passie. Die heeft hem uiteindelijk ver gebracht. Hij is in vergelijking met veel andere internationals een laatbloeier. “Ryan Gravenberch (19 jaar, red.) mag nog in de A1 spelen. Ik was op die leeftijd nog lang niet zover. Ik heb in de jeugd best lang bij de amateurs gespeeld. Ik heb veel langer nodig gehad om mijn fysieke en mentale kwaliteiten te begrijpen. Pas vanaf mijn 23ste kwam ik bij AZ op het goede spoor, en na een mindere periode bij Watford ben ik bij Feyenoord pas tot bloei gekomen. Het belangrijkste dat ik geleerd heb is om echt doelen te stellen voor mezelf. Je eigen pad volgen, je niet laten afleiden door alles om je heen, weten waar je naartoe wilt.”

Zijn eerste doel is nu het EK. Zijn moeder herinnerde hem er maandag nog aan dat dit een lang gekoesterde wens van hem is. “Ze stuurde een foto van mij als klein kind, geschminkt met Nederlandse vlaggetjes op mijn wangen. Die is rond een groot voetbaltoernooi genomen. Ik droomde daar toen zelf ook van. Toen ik in mijn debuut had gemaakt in het Nederlands elftal ben ik er vol voor gegaan om van die droom van zo’n toernooi realiteit te maken.”

Alles moet daar nu even voor wijken, ook zijn toekomst. Hij staat nog een jaar onder contract bij Feyenoord maar de besprekingen over verlenging zette hij onlangs stop. Hij weet dat een goed optreden op het EK de interesse van grotere clubs kan wekken en zijn marktwaarde snel kan laten stijgen. “Ik heb dat even geparkeerd tot na dit toernooi.”

