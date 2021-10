Sterven op een zonovergoten herfstdag

Is het toeval dat de mooiste mensen overlijden op zonovergoten herfstdagen? Vorig jaar een klein blond jongetje, op zijn fiets. Berend. Hij was nog maar net vier jaar. Zijn vader maakte de prachtfilm Il Lombardia. Zaterdag werd de Ronde van Lombardije weer gereden, in een herfstig strijklicht. Gouden bossen met vlammende toppen. Rood. Oranje. Elke keer als het nu zulk weer is, denk ik aan Berend.

Zo’n dag met mist in de ochtend. Een stille lucht. Je ruikt de winter naderen. De zon nog warm, de lucht al fris. Een mooiere dag om te sterven is er eigenlijk niet. Maar jongens van vier moeten niet sterven, net zo min als jongens van 29. Zaterdag overleed Ruud ten Wolde, verslaggever bij RTL Boulevard, op net zo’n gouden dag.

Waarom hij in een sportcolumn opduikt, terwijl ik hem niet eens echt ken: ik heb eigenlijk geen idee. Voor zover ik weet had hij niks met sport. Maar als ik er beter over nadenk, weet ik wel wat hij hier doet. Ruud strooide met zonnestralen. Hij bracht een glimlach op het gezicht van velen. Door wie hij was, door wat hij zei en deed. Hij raakte mensen.

De herfst is het seizoen van afscheid nemen, en stemt me al weken melancholiek. Als ik denk aan Femke Heemskerk, aan Anna van der Breggen. Aan Epke Zonderland. Aan Kiki Bertens. Aan Nouchka Fontijn. En aan Henk Grol. Allemaal mensen die me lieten glimlachen – en vaak nog veel meer dan dat. Ze raakten me, ontroerden me. Door wat ze deden, door wie ze waren. Jarenlang. Ze horen bij het leven, mijn leven, als het ware. Ze blijven zelf bestaan natuurlijk, deze atleten, maar het deel van hen waar ik zo van genoot, neemt afscheid. Stopt. Vertrekt. Partir, c’est mourir un peu.

Misschien komt het ook wel door de herfst dat ik al weken verzonken ben in La vie est belle van Diggy Dex. Een lied vol liefdevolle schetsjes van het leven. Schetsjes vol melancholie. Het is niet eerlijk, zeggen we als iemand veel te jong overlijdt. En dat is het ook niet. Maar meer nog: ik begrijp er gewoon niks van.

La vie est belle (het leven is mooi)

Je n’y comprends rien (ik begrijp er niks van)

Je vais rire jusqu’à la fin (ik zal lachen tot het einde)

La vie est belle (het leven is mooi)

Het past zo goed bij Ruud, die zes jaar ziek was, maar het leven omarmde en niets liever wilde dan lachen en gelukkig zijn tot het laatst. Wat ik niet wist, maar gisteren toevallig las, is dat het mooiste schetsje uit dit lied gaat over radiomaker Frits Spits, die zijn vrouw kwijtraakte.

’k Hoor een man terug van weggeweest zeggen

’t Ging even niet zo best, laat me rustig uitleggen

’k Heb net m’n vrouw verloren,

Terwijl hij haar beschrijft, voel ik de glimlach verborgen in zijn stem

Natuurlijk is het toeval dat twee mooie mensen overlijden op een zonovergoten herfstdag. Er overlijden ook mooie mensen als het regent. Het zijn de lijnen die ik zelf trek in mijn hoofd. De herfst. Twee prachtige jongens, die er niet meer zijn. Ze hebben niets met elkaar te maken en tegelijkertijd alles: ze strooiden allebei met zonnestralen.

Laat ons blijven praten met een verborgen glimlach in de stem. Over hen die afscheid nemen. Femke, Anna, Epke, Kiki, Nouchka, Henk – en al die anderen. En over hen die er echt niet meer zijn. Berend. Ruud. Opdat de zonnestralen niet verdwijnen. Ook als het winter wordt.