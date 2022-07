Sterkste renner, sterkste ploeg, flinke voorsprong. Is de Tour al verreden?

Twee jaar lang was Tadej Pogacar in de meerdaagse wedstrijden waaraan hij meedeed de maat der dingen. Niemand kwam ook maar bij hem in de buurt. Des te opvallender is het dat de Sloveen ver achter staat in het klassement. Jonas Vingegaard leidt de Tour de France en gaat richting Pyreneeën met een grote voorsprong. Hij staat 2.22 voor op Pogacar, 2.26 op Geraint Thomas en 2.35 op Romain Bardet.

De Alpen zorgden afgelopen week voor een onverwachte verschuiving in de Tour. Voor de tweede keer in de Tourgeschiedenis speelde de Col du Granon daarbij een opvallende rol. Was het daar dat in 1986 Bernard Hinault de fakkel definitief overgaf aan ploeggenoot Greg LeMond, dit keer kraakte Pogacar daar voor het eerst na de zoveelste beuk op zijn harnas van Vingegaard en heel Jumbo-Visma.

Groot vertrouwen

Na die ‘ongelooflijke actie’ van Jumbo-Visma (dixit Pogacars ploegleider) moet de koers zich opnieuw zetten, al gaf Jumbo-Visma wel een signaal af richting Alpe d’Huez. Pogacar kon niet leunen op zijn ploeggenoten, Vingegaard kan dat voorlopig wel. Alleen Primoz Roglic kwam gehavend uit de eerste anderhalve Tourweek, maar hij zet zijn eigen doel aan de kant en rijdt volledig in dienst.

De ploeg heeft groot vertrouwen in de jonge Deen, die vorig jaar tweede werd. Daar deed hij het gevoel op dat hij een goed klassement kon rijden. In thuisland Denemarken, bij de start van deze Tour, leerde hij omgaan met de verwachtingen van een grote groep fans.

Hoe langer Nathan Van Hooydonck en Wout Van Aert bovendien in een dusdanig goede vorm blijven dat ze lang op kop kunnen blijven rijden, hoe langer de klimmers van de ploeg achter de hand kunnen worden gehouden. Dat bleek op Alpe d’Huez, toen in de groep der favorieten Jumbo nog drie helpers had voor Vingegaard en de hele groep nog uit acht renners bestond.

Denemarken boven na winst Pedersen in Saint-Etienne Het Deense wielrennen is deze Tour zeer succesvol. Na Magnus Cort Nielsen en Jonas Vingegaard heeft ook Mads Pedersen een etappe binnen. Pedersen won vrijdag in Saint-Etienne vanuit de kopgroep, na een zware dag waarin het lang onduidelijk bleef of de aanvallers uit de greep van het peloton zouden blijven. Pedersen, voormalig wereldkampioen, bleef uiteindelijk Fred Wright en Hugo Houle voor in de eindsprint. Even eerder had het trio al Stefan Küng, Matteo Jorgenson en Filippo Ganna gelost. In het algemeen klassement veranderde er vrijdag niets.

Verlammend

Het is een overmacht die verlammend kan werken. Tegen sterke blokken is het immers moeilijk aanvallen. Het is aan Jumbo-Visma om de een-tegen-een-actie tussen Vingegaard en Pogacar of Thomas zo minimaal mogelijk te maken. Hoewel Vingegaard alle aanvallen van Pogacar de afgelopen dagen kon volgen, is zo’n situatie in de koers vol risico. Vingegaard zelf zei dat hij op Alpe d’Huez zich niet helemaal perfect meer voelde.

De voorsprong en overmacht van Vingegaard is dermate groot, dat het een reëel scenario is dat achter hem vooral posities worden geconsolideerd. Eigenlijk precies zoals Jumbo-Visma vorig jaar achter Pogacar reed, die toen na de Alpen al een enorme voorsprong had. Toen ging het om het podium van Vingegaard, niet echt meer om Pogacar te kraken. Deze Tour staan Pogacar, Geraint Thomas en Romain Bardet met een verschil van dertien seconden op de plekken twee, drie en vier.

Vingegaard en de ploeg moeten drie bergetappes in de Pyreneeën overleven, en de tijdrit op de laatste zaterdag. Zaterdag is de slotklim naar het vliegveld van Mende kort maar steil. Het lijken haalbare doelen.

Slechte dag is fataal

Is de Tour gespeeld? Bij de ploeg blijven ze herhalen dat er nog heel veel kan gebeuren. In het geheugen ligt nog 2020, en het grote verlies van Primoz Roglic op de laatste dag. De voorsprong is nu groter, maar een slechte dag is fataal. De ploeg moet zelf ook energie sparen, aldus ploegleider Arthur van Dongen. “Voor alles wat nog komen gaat.”

Energie sparen houdt in dat niet altijd meer een etappezege met bijvoorbeeld Wout van Aert wordt nagejaagd. Zijn groene trui is bijna veilig, dus dat is niet meer van belang. Het is aan andere ploegen om zich vooraan te melden, als ze een etappe willen winnen.

Pogacar aan de andere kant is zeker nog niet klaar met deze Tour. Dat het in de eerste dagen in de bergen zo’n spektakel werd, was ook te danken aan de manier waarop Pogacar koerst: altijd in versnelling vijf. Het was ‘een beetje dom’ dat hij op de Galibier op elke aanval reageerde. Maar, zoals zijn vriendin al voorspelde op sociale media: “Hij is in de situatie die hij het liefste heeft, eentje waarin hij kan aanvallen.”

