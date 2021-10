Sterk Utrechts collectief kraakt de code van Ajax: 0-1 in de Arena

Het kan dus nog wel, de voorspelbaarheid rond Ajax doorbreken. FC Utrecht bewees het zondag in de Johan Cruijff Arena en heel verbazingwekkend was dat eigenlijk niet. Trainer René Hake is er een jaar na zijn aanstelling in Utrecht in geslaagd van zijn ploeg een hecht collectief te smeden, vooral defensief. En als iemand in staat is de code van Erik ten Hag te kraken, dan is het Hake wel. Dat liet hij in het verleden zien en ook zondag. Zijn team was op basis van wilskracht en een sterke organisatie in staat om het zo soeverein geachte en zo bejubelde Ajax te ontmantelen.

Bij een van de spaarzame uitbraken, een kwartier voor tijd, velde verdediger Django Warmerdam het vonnis. Het was de eerste thuisnederlaag van Ajax sinds 5 december 2020 toen FC Twente in Amsterdam won (1-2). Utrecht maakte ook een einde aan de ongeslagen reeks van liefst 30 duels.

Na de 0-1 had nota bene Quinten Timber, vorig jaar nog Ajacied, een voor hem toch al bijzondere middag kunnen bekronen met de 0-2. De Utrecht-middenvelder slaapt nog samen met broer Jurriën, speler van Ajax, op dezelfde zolderkamer bij moeder thuis in Utrecht. Als invaller pikte Timber zondagmiddag in de slotfase de bal op het middenveld op, om vervolgens richting het Amsterdamse strafschopgebied op te stomen. Voordat hij door broer Jurriën kon worden gestopt, leverde hij een te slap schot op om Remko Pasveer te passeren.

De Utrecht-trainer weet hoe hij het Ajax van zijn vriend Ten Hag moet bestrijden

Quinten Timber was door René Hake om tactische redenen uit de basiself van Utrecht gehouden. Hake wilde met de terriër van Van Overeem het gevaar van Berghuis elimineren. De Utrecht-trainer weet hoe hij het Ajax van zijn vriend Ten Hag moet bestrijden. Ze kennen elkaar al sinds 2005. Toen haalde Ten Hag als hoofd jeugdopleidingen Hake naar FC Twente. Later werkten ze bij de club samen bij het eerste. Ze delen dezelfde voetbalvisie. Een jaar geleden kreeg Hake de kans het roer bij FC Utrecht van de plots vertrokken John van den Brom over te nemen. En hij bracht stabiliteit. Zowel in de beker (5-4 in de Arena) als in de competitie (1-1) liet Hake vorig seizoen zien hoe Ajax in verlegenheid kon worden gebracht.

Dat leek zondag een nog moeilijker opgave te zijn dan toen. Nationaal én Europees wandelden de Amsterdammers tot dusver met speels gemak door de competities. De vier thuisduels in de eredivisie hadden een doelsaldo van 22-0 opgeleverd. Het gebrek aan weerstand en de groeiende kloof met de rest wekten terechte zorgen. Zou zelfs Utrecht kanonnenvlees zijn?, was vooraf de vraag.

Niet dus. Tegen veruit de productiefste ploeg van de eredivisie liet Utrecht zien waarom het op Ajax na de minst gepasseerde defensie heeft. Organisatorisch had Hake zijn huiswerk gedaan, gedisciplineerd werd het uitgevoerd. Ervaren types als Van Overeem, Janssen, Maher, Van de Maarel, Ramselaar en oud-Ajacied Van den Hoorn hebben geen last van plankenkoorts als ze in de Arena moeten spelen. Bij balbezit van Ajax trok Utrecht een vijfmansmiddenveld op. Dat had er in de loop van de eerst helft steeds meer moeite mee om bressen te slaan. Door een goede veldbezetting bij balbezit wist Utrecht er regelmatig gevaarlijk uit te komen.

De Amsterdammers maakten ongebruikelijk veel fouten

Zo was Utrecht in staat om Ajax slecht te laten spelen. De Amsterdammers maakten ongebruikelijk veel fouten. Passes kwamen te vaak niet aan. Het verbeten Utrecht ging geloven in een resultaat en maakte er in de tweede helft een echt voetbalgevecht van. Door in duels soms het randje op te zoeken en met tijdrekken irritatie bij Ajax op te wekken. Doelman Maarten Paes hield zijn ploeg in de 57ste minuut overeind door drie keer binnen een paar seconden een spectaculaire redding te verrichten. Eerst op inzetten van Haller, vervolgens op de tweede rebound van Tadic.

Ten Hag heeft bij dit soort situaties verse krachten van zijn bank te halen, die bepaald geen verzwakking zijn. Drie internationals, Blind, Antony en Klaassen, moesten het elftal van een impuls voorzien. Utrecht werd niet zenuwachtig van de hoge druk en bleef daar regelmatig onderuit voetballen. Het vertwijfelde slotoffensief van Ajax mocht niet baten.

