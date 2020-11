Sterk Oranje toch ook nog kwetsbaar, zelfs tegen Bosnië

In de zevende interland van 2020 kwam het Nederlands elftal tot de beste voetbal van het kalenderjaar. Het leverde een overwinning op die voor opluchting zorgde, niet in de laatste plaats voor Frank de Boer. Het was zijn eerste zege als bondscoach. In zijn zoektocht naar een nieuwe identiteit zette Oranje zondagavond een stapje vooruit. Nederland behoudt nu een kansje op groepswinst in de Nations League maar deed vooral goede zaken richting het WK in Qatar in 2022. Nederland zit door de tiende plaats op de geschoonde wereldranglijst op 7 december bij de loting voor de WK-kwalificatieronde in ‘pot 1’. Het ontloopt daardoor als groepshoofd veel toplanden.

Nederland toonde feitelijk twee gezichten, tegen Bosnië-Herzegovina. Het speelde vooral in de eerste helft aanvallend heel aardig, in hoog tempo, maar bleek bij de tegenstoten ook regelmatig kwetsbaar. Die tekortkomingen werden slechts één keer afgestraft door de nummer 51 van de wereldranglijst - die ook nog vedette Dzeko moest missen wegens corona -, maar tegen grotere landen leidt het onherroepelijk tot meer problemen voor Oranje. Het gemis van Virgil van Dijk achterin kon daarbij moeilijk als excuus gelden. “We deden veel goed, zoals kansen creëren. Maar waren soms ook slordig, met onnodig balverlies. We gaven dan te veel ruimte weg”, vond verdediger Stefan de Vrij.

Dat het niet fout mócht gaan tegen dit Bosnië-Herzegovina, zoals in de uitwedstrijd een maand geleden wel gebeurde (0-0), werd snel na de aftrap duidelijk. Met de regen roffelend op het gesloten dak van de Johan Cruijff Arena kreeg Oranje dit keer veel meer ruimte dan in Zenica. En het maakte daar goed gebruik van.

Klaassen in plaats van Van de Beek op het middenveld

Een tactische keuze was daarin cruciaal: Georginio Wijnaldum speelde weer als diepgaande middenvelder achter de spitsen. Het ging ten koste van Van de Beek, die zijn basisplaats moet afstaan aan controleur Davy Klaassen. De Boer had er ‘een paar nachtjes over moeten denken’. “Donny was mijn topscorer in mijn periode en die zet je ernaast. Maar de keuze voor Davy was niet zo moeilijk. Hij is in goede vorm en een speler die op het huis past. Zo’n type dat de controle houdt, die moet je er gewoon bij hebben.”

Feitelijk herstelde De Boer daarmee ook de tandem Wijnaldum-Depay in ere, een duo dat onder zijn voorganger Ronald Koeman goed rendeerde. Wijnaldum kon vanuit zijn favoriete positie weer de combinaties aangaan met zijn zwervende maatje. Het leidde net als in het tijdperk-Koeman tot doelpunten: twee van Wijnaldum in de eerste helft, één van Depay na rust.

Met de drie treffers scoorde Nederland net zo veel als in de zes voorgaande interlands dit kalenderjaar. De Boer had zijn elftal zo gecomponeerd dat er altijd genoeg spelers in het strafschopgebied zouden opduiken. Wijnaldum kwam steeds over spits Luuk de Jong heen. Vanaf de zijkant trokken Depay en Berghuis veel naar binnen. De backs Dumfries en Wijndal hadden zodoende de ruimte om veelvuldig op te komen langs de lijn, wat ze met verve deden.

Bevrijdende derde treffer

Het plan werkte direct, in aanvallend opzicht dan. In de zesde minuut gaf Dumfries de bal na een strakke pass van Depay op maat aan Wijnaldum: 1-0. Zeven minuten later maakte de middenvelder van Liverpool ook de tweede. Berghuis had daarbij de bal panklaar gelegd na een hoge voorzet van opnieuw Depay. Nederland kon daarna verweten worden dat het niet meer scoorde. Een doelpunt van Luuk de Jong werd door de Frans arbiter Letexier onterecht afgekeurd wegens buitenspel. In de Nations League is er geen Var.

Na de rust duurde het ook te lang voor de 3-0 viel. Berghuis, die goed speelde, bleef ondanks herhaalde pogingen ook in zijn twintigste interland droog staan. Uiteindelijk legde Dumfries opnieuw met een offensieve actie de basis voor de bevrijdende derde treffer. Uit zijn voorzet tikte Depay de bal binnen. De score verder opvoeren lukte niet, sterker, de gasten kwamen na een dik uur op 3-1 via Prevljak. De invaller liet een kwartier later een vrije kans op 3-2 liggen. “Dat moet zeer zeker beter”, vond De Boer na afloop.

Nederland stapt dinsdag het vliegtuig in richting Polen, waar het woensdag strijdt voor nog een kansje op de Final Four in de Nations League, volgend jaar oktober. Het coronaspook maakt het onzeker of Ryan Babel daar nog bij is. Hij voelde zich niet fit. Een sneltest gaf zondagavond een positief resultaat op Covid-19. Of dat gevolgen heeft voor de rest van de selectie zal maandag duidelijk worden.

Owen Wijndal: een back vol dynamiek, bravoure en aanvalslust Martin Haar kon er altijd wel om lachen. Als hij als trainer van Jong AZ weer eens op pad ging met zijn Alkmaarse talenten, dan was de branie nooit ver weg bij zijn linkerverdediger Owen Wijndal. “‘Real Madrid wordt mijn club’, zei hij dan vol zelfvertrouwen”, herinnert de gepensioneerde Haar. “Die bravoure heeft hij altijd al gehad.” Haar zag het ook zondagavond weer, toen Wijndal (20) bij het Nederlands elftal een basisplaats had in het Nations League-duel tegen Bosnië-Herzegovina (3-1). De linksback kreeg de voorkeur boven Van Aanholt (Crystal Palace). “Ik heb, net als tegen Spanje (afgelopen woensdag, red.), de Owen gezien die ik ken; brutaal, met flair, vol zelfvertrouwen én een echte winnaar”, schetste Haar na afloop. “Hij lijkt ook totaal geen spanning te hebben. Owen speelt al heel volwassen.” Veel ruimte om op te komen voor de backs Vorige maand, tijdens zijn debuut in de oefeninterland tegen Mexico, oogde het nog wat roestig bij Wijndal, vond Frank de Boer, maar afgelopen week raakte de bondscoach steeds meer overtuigd wie zijn linksback moest worden. Daarbij speelde ook een tactisch argument: De Boer voorzag dat zijn beide backs gisteravond, net als in de uitwedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina, veel ruimte zouden krijgen om op te komen, een eigenschap die Wijndal tot zijn wapenarsenaal mag rekenen. Al na drie minuten eindigde een voorzet van de linksback op de kruising, waarna de eerste twee doelpunten van Wijnaldum ontstonden na een aanvalsopzet vanaf de linkerflank. “Ik vond Owen, net als tegen Spanje, weer uitstekend spelen”, complimenteerde AZ-trainer Arne Slot gisteravond in het tv- programma Rondo. “Owen heeft het afgelopen jaar, met name in grote wedstrijden, aangetoond dat hij een heel hoog niveau kan halen.” Talentvolle lichting Wijndal, die zijn carrière begon bij ZVV Zaandijk, maakte op tienjarige leeftijd de overstap naar de jeugdopleiding van AZ. Daar behoort hij tot een talentvolle lichting met onder anderen Koopmeiners, Stengs, Boadu en Hatzidiakos. “Owen had een goede techniek, speelde met veel plezier en was - in de goede zin van het woord - een belhamel”, herinnert Haar. “Soms dacht ik alleen: wanneer valt het kwartje bij hem? Je moest hem uitdagen om hem zover te krijgen dat hij er meer uit ging halen.” Haar gebruikte vooral de trainingen om zijn linksback te motiveren. “Dan zei ik, als hij eens een foutje maakte: ‘En jij wilt naar Real Madrid? Nou, dan moeten er nog wat tandjes bij hoor, Owen’. Zo kon je hem prikkelen om beter te worden.” Zondagavond, na een soeverein optreden tegen Bosnië-Herzegovina, mocht Wijndal na 78 minuten gaan douchen. Overigens niet zonder liefkozende aai over de bol van aanvoerder Memphis Depay, met wie Wijndal een tandem op links vormde. “Vooral aanvallend vond ik Owen sterk spelen”, besluit Haar. “Hij heeft nu echt zijn visitekaartje afgegeven. Er zit nog veel meer in voor hem.” Wijndal reageerde eerder in de week al vol zelfvertrouwen. “Ik heb laten zien dat ik het aankan”, concludeerde hij na de interland tegen Spanje bij de NOS. “Maar ik moet het nog veel langer laten zien om een plekje te krijgen, denk ik.”

