Sterk AZ troeft Lazio Roma weer af en zit bij laatste acht Conference League

AZ begint meer en meer naam te maken in Europa, net als Feyenoord dat vorig seizoen deed in de Conference League. Op de overwinning donderdagavond het volle Afas-stadion in Alkmaar op de nummer drie van de Italiaanse Serie A viel helemaal niets af te dingen. AZ was de gehele wedstrijd sterker. Het kwam weliswaar met 0-1 achter, maar door een schitterende afstandsschot van Jesper Karlsson in de eerste helft en een eveneens fraaie treffer van Vangelis Pavlidis na rust won de formatie van Pascal Jansen met 2-1. Met die cijfers was de uitwedstrijd vorige week ook al gewonnen.

Daardoor zit AZ met zeven andere overgebleven ploegen vrijdag in de koker voor de loting van de kwartfinales in de Conference League. Dat is zeker gezien het relatief bescheiden budget in Alkmaar knap.

Beladen duel

AZ begon het duel met dezelfde spelers waarmee het vorige week in Rome al zo’n verrassend resultaat had neergezet. Trainer Maurizio Sarri had zijn ploeg wel fors gewijzigd. Een aantal vaste krachten, onder wie de Spanjaarden Pedro en Luis Alberto, werd gespaard met het oog op de derby tegen AS Roma van zondag. Het is een beladen duel dat ook van belang is in de strijd om een ticket voor de Champions League.

De 18-jarige Wouter Goes speelde bij AZ achterin opnieuw een zeer volwassen wedstrijd, net als de 19-jarige Hongaar Milos Kerkez. Naast de ervaren Jordy Clasie bewees Tijjani Reijnders op het middenveld opnieuw waarom hij heel hoog op het verlanglijstje van Ajax staat. En AZ heeft nog veel meer goede jeugd achter de hand, zo werd woensdag al bewezen. Toen bereikte AZ Onder 19 de halve finales van de Europese Youth League, de Champions League voor jeugdteams, door Real Madrid O19 met 4-0 te verslaan.

Strakke schuiver

Lazio had in het Afas-stadion amper iets in te brengen. De eerste kans was voor Pavlidis, die voorlangs kopte op aangeven van Jens Odgaard. Verrassend viel de openingstreffer aan de andere kant na een dekkingsfout. In een van de spaarzame aanvallen van Lazio kon de Braziliaan Felipe Anderson in de 21e minuut raak schieten in de korte hoek uit een pass van Mattia Zaccagni.

Zeven minuten later was het weer gelijk. Jesper Karlsson draaide vanaf de linkerkant naar binnen om vervolgens met rechts uit te halen: 1-1. Richting pauze kreeg Lazio-doelman Ivan Provedel het steeds drukker. Hij tikte een schot van Sven Mijnans uit de hoek, zag een schot van Tijjani Reijnders net naast gaan en greep ook in bij pogingen van Pavlidis en Karlsson.

Reijnders raakte kort na rust met een schot de paal. Na ruim een uur was het wel raak. Pavlidis haalde vanaf de rand van het strafschopgebied hard uit. De bal verdween in de linkerhoek, onhoudbaar voor Provedel. Het was al de elfde Europese treffer van de Griek voor AZ. Alleen clubicoon Kees Kist maakte er meer (achttien) voor de Alkmaarse club in Europa, wist databureau Gracenote. Reijnders raakte nog maar eens de buitenkant van de paal, Lazio stelde er niets tegenover.

