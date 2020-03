Steeds dichter nadert het doemscenario voor het Nederlandse profvoetbal

Wedstrijden in betaald voetbal zijn grootschalige evenementen die vergunningsplichtig zijn. Vorig week was al duidelijk dat dit type evenementen tot 1 juni verboden zijn, maar er bleef onduidelijkheid over de eredivisie en eerste divisie. Ook voetbalbond KNVB kon geen uitsluitsel over geven. Premier Rutte was dinsdagavond klip en klaar: tot 1 juni geen profvoetbal.

Daarmee is het doemscenario voor veel clubs een stuk realistischer geworden: dat de afgebroken profcompetities niet meer uitgespeeld zullen worden. De KNVB liet dinsdagavond weten dat er voor dit seizoen al definitief een streep gaat door alle amateurduels voor mannen, vrouwen en jeugd. Op het veld en in de zaal zal niet meer worden gespeeld. Nergens worden kampioenen of degradanten aangewezen. De voetbalbond hoopt nog wel dat de eredivisie en eerste divisie kunnen worden afgewerkt, in de zomermaanden, maar er wordt ook rekening mee gehouden dat ook die competities definitief worden afgeblazen.

Er ligt een plan om de deadline van de competities in Europa op te schuiven

Volgens een woordvoerder van de KNVB probeert de bond nu een weg te vinden ‘die past binnen de kaders die de overheid en RIVM bepalen voor ons land en die aansluit bij wat de Uefa woensdag zal adviseren’. De Europese federatie heeft dan een vergadering per video met de 55 aangesloten bonden. De Uefa en de Fifa lijken alles op alles te zetten om de toernooien om de Champions League en Europa League en de reguliere competities toch nog te kunnen uitspelen.

Er ligt een plan om de deadline voor het einde van competities in Europa op te schuiven. (nu nog 1 juni). Ook krijgen clubs toestemming om aflopende contracten tot na 30 juni tijdelijk te verlengen. Dit laatste brengt nieuwe complicaties met zich mee voor al afgesloten transfers, bijvoorbeeld die van Ziyech naar Chelsea per 1 juli.

In de eredivisie zouden vanaf juni nog negen speelronden afgewerkt moeten worden, naast een bekerfinale. En officieel staan er ook nog play-offs om Europees voetbal op de rol en een nacompetitie om promotie/degradatie. Doorspelen tot in juli brengt het nieuwe seizoen in de knel. Dat moet op tijd afgelopen zijn met het oog op het verschoven EK voetbal.

Het bestuur betaald voetbal van de KNVB zal over deze zaken een besluit moeten nemen. Als dit seizoen als beëindigd wordt verklaard, zal er geen kampioen worden uitgeroepen. Met de huidige stand in de hand zou Ajax dan als koploper een ticket voor de nieuwe Champions League krijgen, AZ naar de voorronde van dat toernooi gaan en Feyenoord naar de groepsfase van de Europa League. Maar er zitten ook nog veel haken en ogen aan dit scenario, bijvoorbeeld over promotie en degradatie.

De eerste zorg van de clubs is voorlopig de oplopende financiële schade door het langere uitstel. De KNVB werkt met hoofdsponsor ING aan een noodfonds voor profclubs.

