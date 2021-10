SteDoCo hoeft zich geen illusies te maken tegen FC Utrecht, maar treuren doen ze geen moment

Jan den Hartog kijkt nog eens goed omhoog. “Nee hè”, zegt de voorzitter van SteDoCo, terwijl hij een uur voor de aftrap van het bekerduel met FC Utrecht de lichtmasten inspecteert. “De hoofdverlichting ligt er ook uit.”

Den Hartog, sinds drie jaar preses bij SteDoCo (Sterk Door Combinatie), dacht alles onder controle te hebben op deze feestelijke dag. Overal is aan gedacht. Twee speciale partytenten voor de 2500 supporters, twee noodtribunes en extra sterke verlichting, wat een eis was van ESPN, dat het duel in de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi rechtstreeks uitzendt.

Terwijl Den Hartog gehaast zijn telefoon pakt, vormen zich lange rijen voor de ingang van SteDoCo, dat uitkomt in de derde divisie van het zaterdagvoetbal. Heel Hoornaar, een Zuid-Hollands dorp van nog geen tweeduizend inwoners nabij Gorinchem, is uitgelopen voor het affiche.

Laagste regionen

Ook Ton Klein, al 45 jaar lid van SteDoCo, wil deze historische wedstrijd niet missen. “Tegen zo’n grote club hebben we hier nog nooit gevoetbald”, zegt Klein over FC Utrecht, de nummer drie van de eredivisie. “Vooral voor de jeugd is dit natuurlijk leuk.” Achter hem schreeuwen tientallen kinderen hun kelen schor.

Voormalig eerste elftal-speler Klein kent nog de tijd dat SteDoCo - in 1946 ontstaan uit een fusie tussen de voetbalverenigingen van Hoornaar en Hoogblokland - in de laagste regionen van het amateurvoetbal speelde. “Sinds 2002, toen een aantal zakenmensen zich ermee ging bemoeien, is dat langzaam veranderd”, weet hij. “Er volgde promotie na promotie.”

De sportieve opmars is vooral te danken aan Wim den Braven, een ondernemer die de businessclub bestiert met een aantal bevriende relaties. “Daar ben ik wel blij mee”, vertelt Den Hartog in de bestuurskamer. Met een knipoog: “Hij kan niet meer geld uitgeven dan hij zelf inbrengt.”

Bekersurprise

SteDoCo herbergt zelfs een international uit Afghanistan, aanvoerder Milad Intezar. Trainer is Frans Adelaar, die dertien jaar speler was van FC Utrecht, waarmee hij in 1985 de KNVB-beker won. Tot de selectie behoort slechts een speler uit Hoornaar, reservekeeper Jochem van der Werff.

Of SteDoCo (650 leden) tot een verrassing in staat is? “Ik denk het niet, maar ik hoop het natuurlijk wel”, zegt Klein vlak voor de aftrap. En waarom niet? Elk bekertoernooi kent wel een aantal surprises. Befaamd is de zegetocht van IJsselmeervogels in het seizoen 1974/1975, een avontuur dat pas in de halve finale strandde. In 2017 zorgde het Amsterdamse Swift voor een daverende verrassing door toenmalig bekerhouder Vitesse te verslaan. En in 1977 werd PSV, dat later dat seizoen de UEFA Cup won, gevloerd door eerstedivisionist FC Wageningen (1-6).

Van onderschatting is echter geen sprake bij drievoudig bekerwinnaar FC Utrecht, dat niet voor niets de bijnaam cupfighter draagt. Trainer Hake start met erkende basisspelers als doelman Paes, Warmerdam, Maher, Van Overeem en Ramselaar. SteDoCo hoeft zich geen illusies te maken. Balk opent na een kwartier de score, waarna Boussaid de marge voor rust verdubbelt. Na de pauze treffen Maher, Sylla en Van de Streek nog doel: 0-5.

Competitie belangrijker

Maar treuren? Dat doen ze geen moment bij SteDoCo. De spelers verlaten onder luid applaus het veld. Ook de vierhonderd meegereisde supporters van FC Utrecht slaan hun handen op elkaar voor de thuisclub. “Het was een speciale avond”, zegt aanvoerder Intezar na afloop met een biertje in de hand. “En we hebben het niet eens zo slecht gedaan.”

Intezar, die afgelopen zomer nog interlands speelde tegen India, Bangladesh en Oman, hoopt dat de ontmoeting met FC Utrecht voor een boost zorgt bij SteDoCo. “Uiteindelijk is de competitie belangrijker voor ons”, zegt Intezar. “We willen graag naar de tweede divisie.” Zaterdag wacht ACV uit Assen.

SteDoCo heeft zich kranig verweerd tegen FC Utrecht. En het belangrijkste: de verlichting heeft het gehouden. Voorzitter Den Hartog, na een afloop aan een biertje nippend: “Een pak van m’n hart.”