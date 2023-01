Status? Verwachtingen? Laat Nienke Brinkman maar haar ding doen. ‘Ik vind rennen gewoon leuk’

Sinds haar promotie in de geofysica, begin december, kan ze het niet meer ontkennen: hardlopen is nu haar baan. Elke keer als Nienke Brinkman de deur uitgaat voor een trainingsronde, zegt ze grinnikend tegen zichzelf: ‘ik ga even werken’. Wetenschapper af en fulltime atlete. “Ik moet daar wel om lachen. Dit is toch niet werk? Ik vind rennen gewoon leuk.”

Het is deze houding, leunend op plezier en naar de maatstaven van topsport op het lichtzinnige af, die haar kenmerkt. Nieuwsgierigheid drijft Brinkman. Wat kan ze uit haar lichaam halen? Van die zoektocht geniet ze en dat is ook de reden waarom ze dertien maanden geleden besloot om eens een marathon te proberen – het begin van een wonderlijke opmars. Maar weet zij haar onbevangenheid te behouden? Dat is voor dit jaar een belangrijke vraag.

Want het is wennen, een nieuwe status met bijbehorende druk. De 29-jarige Brinkman is over 42 kilometer inmiddels de snelste Nederlandse vrouw ooit. De persoonlijke zoektocht is publiek geworden. Overal trekt zij de aandacht. Ook in Egmond aan Zee, waar ze deze zondag een halve marathon loopt. Zou het haar lukken om als eerste landgenote sinds 1999 te winnen? De organisatie zette haar in de aanloop naar de wedstrijd al nadrukkelijk in de kijker.

Een uitdagend parcours

“Ik hou er niet zo van om in de schijnwerpers te staan”, bekent Brinkman, “vooral niet voorafgaand aan een race. Het hoort er kennelijk bij, maar ik vind dat nog lastig. Ik bedoel: ik heb dan nog niks gepresteerd.” Voor haar geldt de winterklassieker als een test om te zien waar ze staat en wat er nog moet gebeuren om later in 2023 olympische kwalificatie af te dwingen. “Omdat ik een pauze heb gehad, is het wel goed dat het een uitdagend parcours is.” Lachend: “Dan kan ik even op mijn plek gezet worden.”

Nienke Brinkman bij de persconferentie in Egmond. Beeld ANP / Ronald Hoogendoorn

Na de verdediging van haar proefschrift nam ze vakantie. Haar coach zei: ‘ik spreek je over een week of drie wel weer’. Genoten heeft ze. Iedere dag kon ze zelf indelen. Er was geen trainingsschema, geen structuur, niks. Vaak zat ze op de fiets. “Voor mij is niet-gestructureerd trainen vakantie. Dat moet je durven ja. Ik vind het ook wel eng, maar dan denk ik aan vroeger: ik heb het altijd zo gedaan en kijk waar ik ben gekomen. Dus waarom zou het nu niet kunnen? Bovendien is het ook belangrijk om mentaal weer op te laden.”

Een onorthodoxe break voor een onalledaagse atleet. “Voor ons is het ook anders werken met Nienke”, verklaart Valentijn Trouw van Global Sports Communication, het managementbureau waar Brinkman onder contract staat. “Normaal kom je een atleet als junior tegen en zie je die groeien en ervaring opdoen. Nienke heeft een hele andere route gevolgd. Zij voelt zich een nieuweling en zal niet snel dingen voor zichzelf opeisen, terwijl ze op een niveau zit waarop ze eigenlijk wel moet zeggen dat ze bijvoorbeeld een eigen fysiotherapeut mee wil.”

De onbevangenheid behouden

“Haar positieve enthousiasme is een gigantische kracht. Alles vindt ze leuk en alles geeft energie. Maar zo langzamerhand komen er verwachtingen en is niet alles meer nieuw voor haar. Die onbevangenheid houden is de grootste uitdaging op dit moment.”

Daar is Brinkman zich ook van bewust. Ze weet dat mensen nu op haar letten en daarom moet ze steeds tegen zichzelf zeggen dat het niet uitmaakt wat anderen ervan vinden. “Het is mijn proces. Dat moet ik actief denken. Maar ik vind het lastig, omdat ik weet dat mensen me volgen.”

Wat dat betreft was haar laatste marathon leerzaam. Afgelopen zomer gold ze bij de EK in München als favoriet, maar na maagproblemen finishte ze als derde. Voor het eerst gaf haar lichaam aan dat het grenzen heeft. Voor het eerst ook ging een race niet boven verwachting. Want sinds Brinkman in 2020 serieus met langeafstandslopen begon, was het één lange triomftocht. Niet alleen over de weg, ook in trailrunning behoort ze tot de mondiale top. Zo is ze de winnares van de Golden Trail World Series, wedstrijden over onverharde en vaak moeilijk begaanbare bergpaden.

Veel podcasts luisteren

“De druk rond München deed kennelijk meer met me dan ik hoopte”, zegt ze. “Eigenlijk ben ik blij dat mijn maag opspeelde. Aan de voeding lag het niet. De meest waarschijnlijke verklaring is echt de spanning. Daar moet ik dus voor waken bij grote evenementen. Ik luister de laatste tijd veel podcasts, omdat ik het interessant vind om te horen hoe andere sporters met dingen omgaan. Voor mij is het allemaal nieuw.”

In Egmond loopt ze tactisch een slimme race. Op het strand met tegenwind mijdt ze de koppositie, vervolgens snelt ze in de duinen iedereen voorbij en wint in een tijd van 1.18,23. Daarmee is ze de opvolgster van Irma Heeren, die in de vorige eeuw als laatste Nederlandse wist te winnen.

Een paar uur na de wedstrijd reist ze terug naar Zürich, waar ze blijft wonen. Haar vriend werkt daar nog wel op de universiteit en de trainingsomgeving is er geweldig. “Ik ben superblij met hoe ik in de sport sta. Dat wil ik niet verliezen. Ik wil gretig blijven naar nieuwe dingen en wedstrijden lopen om mezelf te verbazen, niet anderen. Ja, er zijn meer mensen die verwachtingen van me hebben. Maar ik denk dat het belangrijk is dat ik me daarvoor afsluit. Dan kan ik gewoon mijn eigen ding blijven doen zoals ik altijd heb gedaan.”

