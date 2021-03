Statement Oranje richting Qatar: ‘Voetbal steunt veranderingen’

De spelers van Oranje droegen voor de aftrap (18 uur) in de Johan Cruijff Arena en bij het volkslied zwarte T-shirts over hun voetbaloutfit als statement, gericht op de situatie van de mensenrechten in Qatar. De tekst op de shirts: football supports change. Het statement was vrijdag al aangekondigd door Matthijs de Ligt. Nederland speelt in Amsterdam de tweede WK-kwalificatiewedstrijd in poule G. De reeks moet een ticket opleveren voor het WK dat volgend jaar november en december in het oliestaatje in de Golf wordt gehouden.

Georginio Wijnaldum speelt met een aanvoerdersband met daarop ook de tekst Football Supports Change. Denemarken zal zondag met dezelfde shirts het veld opkomen tegen Moldavië. De KNVB hoopt dat er snel veel landen volgen, zodat de actie aan kracht wint.

De KNVB legde rond de aftrap van het duel met de Letten via haar eigen kanalen uit waar Football Supports Change voor staat. “Een band om je arm betekent in het voetbal echt wat”, meldt de bond.

“Je leidt je elftal; in je club, voor je land, er wordt naar je gekeken. Een armband in het voetbal heeft impact, altijd. Vaak als we rouwen, maar ook als we iets willen zeggen. Voor vrijheid, tolerantie, inclusiviteit dragen we banden. Dan zijn we collectief aanvoerders. Als het moet, als we vinden dat iets niet kan of juist anders moet. Zoals nu: ‘Football Supports Change. Overal. Ook in Qatar. Qatar is het land waar we straks graag wereldkampioen willen worden. Maar niet zonder ook buiten de lijnen te kijken. Ons voetbal zetten we daarom in voor verandering. Gezamenlijk.”

Eerder deze week vroegen de nationale elftallen van Noorwegen en Duitsland voor hun eerste WK-kwalificatiewedstrijd met speciale shirts aandacht voor ‘human rights’, ook gericht op Qatar.

Bij de bouw van de stadions en andere faciliteiten voor het WK zijn door de slechte leef- en arbeidsomstandigheden veel slachtoffers gevallen onder de honderdduizenden gastarbeiders uit Afrika en Azië die eraan werkten. Hervormingen zijn onder internationale druk in Qatar wel ingezet maar mensenrechtenorganisaties waarschuwen dat van de uitvoering in de praktijk nog weinig terecht komt. Amnesty International riep de afgelopen weken de voetbalwereld op om de druk op de Fifa op te voeren, om de Qatarese overheid te bewegen de mensenrechten beter na te leven.

Het Nederlands elftal liet een actie woensdag in Turkije nog achterwege maar besloot donderdag voor de eerste thuiswedstrijd wel met een statement te komen. Dat werd besproken in de spelersraad, waar Daley Blind, Georginio Wijnaldum, Matthijs de Ligt, Ryan Babel en de nog altijd geblesseerde Virgil van Dijk in zitten, in overleg met de rest van de selectie.

De actie vond plaats voor het oog van vijfduizend toeschouwers. Voor het eerst sinds 19 november 2019 (5-0 tegen Estland) is er weer publiek welkom bij een wedstrijd van het Nederlands elftal. Het toelaten van toeschouwers bij Nederland-Letland is een experiment in het kader van het Fieldlab. Iedereen moest bij binnenkomst een negatieve coronatest overleggen. Die konden mensen met een kaartje gratis laten afnemen. In het kader van wetenschappelijk onderzoek dat in het stadion wordt uitgevoerd zijn de toeschouwers verdeeld over verschillende bubbels. Per bubbel gelden er andere regels.

De toeschouwers zagen Nederland aftrappen in een opstelling die door bondscoach Frank de Boer op drie plaatsen was gewijzigd ten opzichte van de verloren wedstrijd tegen Turkije (4-2) afgelopen woensdag. Denzell Dumfries heeft als rechtsback de plaats ingenomen van Kenny Tete, op het middenveld heeft Davy Klaassen de voorkeur gekregen boven Marten de Roon en Luuk de Jong begon in de basis als centrumspits waardoor Memphis Depay links voorin staat. Donyell Malen is op de bank beginnen.

Voor het eerst in de geschiedenis staat een wedstrijd van het Nederlands elftal onder leiding van een vrouw. De Francaise Stéphanie Frappart is de scheidsrechter.