‘Stabiel’ PSV stelt titel Feyenoord uit dankzij de frisse benen van Fábio Silva

Een week na de gewonnen maar afstotelijke bekerfinale tegen Ajax had PSV opnieuw reden tot juichen. Niet alleen omdat de vijfde opeenvolgende zege in competitieverband werd geboekt, maar ook omdat Ajax en AZ Alkmaar later op de avond op 0-0 bleven steken. Dat betekent dat de tweede plaats nog steviger in Eindhovens bezit is. De voorsprong voor een ticket voor de voorronde van de Champions League bedraagt inmiddels 5 punten.

Blikvanger in Rotterdam was Fábio Silva, huurling van Wolverhampton Wanderers. De Portugees loste in de 61ste minuut opvallend genoeg aanvoerder Luuk de Jong af. Silva bood met zijn frisse benen, beweeglijkheid en doelgerichtheid precies datgene wat nodig was om de defensie van Sparta een paar keer in verlegenheid te brengen. Dat leidde in de 74ste minuut ook tot de 0-1, al werd hij daarbij geholpen door Adil Auassar. De routinier van Sparta liet zich als een junior opzij zetten door Silva, waarna uit diens voorzet Anwar El Ghazi, ook een invaller, uiteindelijk kon binnentikken.

‘Bijdragen vanaf de bank’

“Hij is geweldig”, zei PSV-coach Ruud van Nistelrooij over Silva, die vorige week in de bekerfinale tegen Ajax nog de beslissende strafschop benutte. Toch moest de Portugees op Het Kasteel weer genoegen nemen met een invalbeurt. “Hij is heel gretig om te presteren en baalt als hij niet speelt. Ik vind dat een geweldige eigenschap. Hij concurreert op een fantastische manier en blijft ook bijdragen vanaf de bank.”

Van Nistelrooij wil daarom graag met Silva verder, net als met Jarrad Branthwaite. De 20-jarige Brit wordt gehuurd van Everton. Om het duo komende zomer voor PSV te behouden, moet technisch directeur Earnest Stewart dus om tafel met twee clubs uit de Premier League, de kapitaalkrachtigste competitie ter wereld. “Je weet dat het moeilijke bedragen kunnen worden voor ons”, zei Van Nistelrooij. “Maar ze zijn wel geweldige talenten om mee te werken.”

Lauritsen onder controle

Branthwaite vormde samen met André Ramalho het centrale verdedigingscentrum. Aan hen de taak om Tobias Lauritsen onder controle te houden. De Noorse revelatie in de spits van Sparta kreeg nauwelijks een poot aan de grond, terwijl Vito van Crooij als rechtsbuiten niet langs Patrick van Aanholt kwam.

Het voornaamste gevaar van de thuisploeg kwam daardoor vanaf links van Koki Saito af, maar de fijnbesnaarde Japanner was in de eindfase niet doortastend genoeg. Saito’s kans in de 88ste minuut kon daardoor door Érick Gutiérrez verijdeld worden.

Opluchting bij PSV-coach Ruud van Nistelrooij na het laatste fluitsignaal: PSV wint met 0-1 bij Sparta. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Dát was ook het voornaamste moment van onachtzaamheid geweest bij PSV, dat in defensief opzicht stappen lijkt te maken. Waar eerder de cruciale fouten zich opstapelden bij PSV, werd zaterdag voor de derde maal in de laatste vijf competitiewedstrijden nul gehouden. “Ik vond het stabiel”, zei Van Nistelrooij, die toch niet helemaal tevreden was met de teamorganisatie in het eerste bedrijf. “Maar nog steeds stabiel. In de tweede helft drukken we door, hangt-ie (de 0-1, red) in de lucht en maken we ‘m ook.”

Zege zonder franje

De zege zonder franje paste naadloos in het seizoen. Het binnenslepen van de Johan Cruijff Schaal en de KNVB-beker maken het jaar in Eindhoven acceptabel, maar het voetbal beklijft nauwelijks. De tweede plaats kan in de komende thuisduels met Fortuna Sittard en SC Heerenveen veiliggesteld worden, al liet Van Nistelrooij doorschemeren dat hij zich nog niet neerlegt bij de rol van runner-up achter Feyenoord. “Ik hoop nog steeds op een andere verrassing.”

Lees ook:

Column John Graat: Kan Ruud Gullit niet even bij de rolmodellen van Ajax en PSV langsgaan?