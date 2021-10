Staat er straks een padelbaan op het Centre Court van Wimbledon?

Voor Ron Scheffers (51) is het geen vraag, hij is ervan overtuigd dat padel in de komende jaren tennis gaat overvleugelen. Kijk naar Spanje, zegt hij, waar padel momenteel al de grootste sport is na voetbal. “En Spanje is, met spelers als Rafael Nadal, toch een gerenommeerd tennisland.” In de ogen van Scheffers is het een zekerheid dat tennis in de toekomst het ‘ondergeschikte broertje’ van padel wordt.

Scheffers doet zijn voorspelling na een potje padel op het complex van Tennis & Padel De Krekel in Mariaheide, gemeente Veghel. Met acht banen een van de grootste outdoor padelcomplexen van Nederland. “We waren lang de grootste”, zegt Hanneke Ketelaars, oud-proftennisster en eigenaar van het park, “maar dat durf ik niet meer te zeggen.” Het aantal banen groeit explosief. Volgens de tennisbond KNLTB zijn er nu 224 locaties met 664 banen. De verwachting is dat dat aantal de komende twee jaar oploopt tot 1000 banen.

Het toverwoord voor het succes van padel is toegankelijkheid. “Binnen een kwartier heb ik de mensen in een wedstrijd zitten en dat lukt niet met tennis”, zegt Ketelaars (52). Oud-proftennisser John van Lottum verwoordde het volgens haar perfect. Hij zei enige maanden terug op tv: je hebt vijf jaar nodig om een beetje te kunnen tennissen en je hebt vijf uur nodig om een beetje padel te kunnen spelen.

Vijf keer in de week

Het spel, gespeeld met een kleiner racket in een met glas en gaas omringde kooi van 10 bij 20 meter, is verslavend. Dat is ook de ervaring van Joyce Hendriks (26), die een jaar geleden met haar moeder, broer en diens vriendin een proefles nam. “Het was in de stromende regen en toch vonden we het erg leuk. We hebben ons meteen ingeschreven en zijn trainingen gaan doen.” Naar de sportschool gaat ze niet meer. “Ik doe alleen nog maar padel, vijf keer in de week.”

Joyce heeft zojuist een training afgewerkt met Julia Heeren (18). Zij heeft getennist en gevolleybald, maar speelt nu ook alleen nog maar padel. Ook zij roemt de toegankelijkheid van de sport. “Na een uurtje les kun je al een leuke partij spelen. Je serveert onderhands, dat gaat altijd wel goed. Je slaat nooit uit, omdat je ook de wanden mag gebruiken en je hoeft de bal nooit op te halen.”

Populair bij Tennis & Padel De Krekel is de WhatsApp-groep, waarin iedereen elkaar kan uitnodigen voor een partijtje. In totaal, verdeeld over twee apps, staan er ruim 350 mensen in de lijst. Julia: “Er zijn altijd mensen die willen spelen en je leert andere mensen kennen. Laatst stond ik bij een baan en zei: Ben jij Jeroen? Een man van zeventig, leuk toch?”

55.000 euro per baan

In 2018 sprong Ketelaars in het diepe met de aanleg van twee banen. Verenigingen uit de buurt waarschuwden haar, padel zou een hype zijn. “Nu hebben ze ook allemaal banen”, lacht Ketelaars, die weet dat de investeringen (zo’n 55.000 euro per baan) zich zullen terugbetalen. “We hadden 800 leden, nu zijn we over de 1500 gegaan.” Ook corona hielp. Mensen die niet mochten fitnessen of voetballen, gingen padellen. Ketelaars denkt aan uitbreiding van het aantal banen. “We staan nooit stil.”

Ketelaars, die als tennisster tot de 180ste plaats op de mondiale ranglijst reikte, durft niet te zeggen of padel groter wordt dan tennis. Het is kijken in een glazen bol, al zal er volgens haar voorlopig geen einde komen aan de onstuimige groei van padel. Cijfers van de KNLTB leren dat er op dit moment al meer dan 75.000 padelspelers zijn en de bond verwacht dat dat aantal tot 2024 zal oplopen tot 140.000 actieve spelers. Ketelaars: “Ook commerciële centra haken aan en zien een gat in de markt.”

Erik Poel, directeur van de tennisbond, ziet een kruisbestuiving tussen tennis en padel. Hij merkt dat beide sporten elkaar stimuleren, met name bij verenigingen die beide sporten aanbieden. “We profiteren van elkaar”, zegt Poel, al moet de tennisbond er volgens hem wel voor waken dat ze elkaar niet gaan bijten. Het baart hem bijvoorbeeld zorgen dat indoortennisbanen plaats maken voor padelbanen, omdat de exploitatie per vierkante meter hoger is.

‘Niet vertennissen’

Vorig jaar fuseerde de Nederlandse padelbond met de KNLTB. Een goede zaak in de ogen van Poel, want zo kan padel meeliften op de bestaande infrastructuur met 1650 tennisverenigingen. “Uiteraard wel met behoud van de eigen identiteit. Het is een eigen sport, we moeten het niet vertennissen.”

Poel verwacht dat padel binnen korte tijd bij de tien grootste sporten van Nederland hoort, maar groter dan tennis? Nee, dat verwacht hij niet. Het zal in zijn ogen ook nog wel even duren voordat padel wereldwijd een professionele topsport is. “Er zijn EK’s en WK’s en in een aantal landen is het groot, maar de internationale padelfederatie is net een beetje begonnen. Daar werkt anderhalve fte, dat schiet niet op.” Poel weet wel dat er een lobby gaande is om padel olympisch te maken.

Voor Ron Scheffers staat het vast dat padel na voetbal de grootste sport ter wereld wordt. Absoluut groter dan tennis. Maar of straks de heilige grasmat op het Centre Court van Wimbledon wordt vervangen door een padelbaan, dat verwacht hij ook weer niet. “Nee, dat zal altijd een tennistempel blijven.”

