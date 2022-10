Spyker in Formule 1: Nederlands cabaret tussen de rijken der aarde

Het was history in the making, maar dan op een heel andere manier dan ze zich hadden voorgesteld. Ook de grote baas van de Formule 1, Bernie Ecclestone, werd gevraagd of hij dacht dat ze bij SpykerF1 wisten waar ze mee bezig waren. “Nee, waarschijnlijk niet”, luidde zijn droge antwoord.

Nooit eerder presteerde een team zo slecht in de Formule 1 als het Nederlandse Spyker in 2007, een samenwerkingsproject van internetondernemer en teamdirecteur Michiel Mol en Victor Muller, de baas van Spyker Cars. De twee hadden verschillende ideeën en verschillende belangen, de enige overeenkomst tussen de opportunisten was dat ze uitblonken in naïviteit en onkunde. Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen mag van geluk spreken dat hij zijn nooit in een van hun auto’s is gestapt.

Krakkemikkige loods in Zeewolde

Mol pronkte met het geld van zijn vader. Hij wilde zien en gezien worden en vond in het jetsetleven rond de Formule 1 daarvoor het geschikte podium. Muller droomde op zijn beurt ervan om met het afgestofte automerk Spyker, ooit bouwer van de gouden koets, de concurrentiestrijd aan te gaan met sportwagens van Ferrari en Lamborghini. Vanuit een krakkemikkige loods op het industrieterrein in Zeewolde werd nauwelijks een auto verkocht. In een jaar tijd in de grootste autosportklasse van de wereld maakten Mol en Muller ruim 30 miljoen euro verlies.

In het deze week verschenen boek Geen plek voor kleine jongens bezoekt schrijver en journalist Nando Boers nog een keer het rampgebied van Spyker in de Formule 1. Nauwkeurig reconstrueert hij de catastrofes die elkaar in hoog tempo opvolgen. Het is een handboek vol levenslessen van hoe het niet moet.

Boers is in 2007 verslaggever in de Formule 1 en schrijft vanuit eigen ervaringen, gesprekken en observaties. Dit is zoals hij het zag, het hoorde en hoe ze het hem in dat seizoen hebben verteld. De schrijver drong zelfs door tot het Kremlin, de bijnaam van de bus van Ecclestone waar weinig mensen toegang toe kregen en daarom sterke gelijkenissen vertoonde met het ondoordringbare regeringsgebouw in Moskou.

Brand door tropische hitte

Het jaar van Spyker heeft veel weg van cabaret op een racecircuit. Na de overname van Midland F1 Racing is de Nederlandse coureur Christijan Albers in Australië na twaalf ronden de eerste uitvaller van het seizoen. Zijn oortje raakt los van de helm waarna het snoertje verstrikt raakt en Albers crasht. Twee weken later in Maleisië vliegt de Spyker in brand door de tropische hitte.

Dieptepunt van SpykerF1 is de laatste race van Albers halverwege het seizoen waarin hij met de brandstofslang aan de wagen uit de pitstraat rijdt. Een dag later volgt ontslag, al liggen daar meer nog financiële redenen aan ten grondslag.

De Japanse rijder Sakon Yamamoto (rechts) raakt met zijn Spyker de Renault van de Fin Heikki Kovalainen tijdens de Grote Prijs van Brazilië in Sao Paulo, een van de vele momenten dat het misging met het team in 2007. Beeld ANP / AFP

Naast de clowneske taferelen in een racewagen onderstreept Boers in zijn boek het ondergeschikte belang van sport in de Formule 1. Het is een wereld van pronken, geldvermenigvuldiging en gewetenloze handel waarin sponsoren en zakenmensen belangrijker zijn dan de coureurs. Tegen die achtergrond is het des te knapper dat het Max Verstappen wel is gelukt om ogenschijnlijk moeiteloos tussen het verkwistende volk door te manoeuvreren en presteren voorop te zetten.

Destijds troffen Mol en Muller de rijken der aarde - omringd door modellen en flessen champagne - op jachten in de haven Monte Carlo, door Boers omschreven als een plek van ‘koninklijke allure vermengd met het sloerig puntje jetset’. Ook de Amerikaanse societyster Paris Hilton doet nog even haar intrede.

Voormalig zakenpartners Mol en Muller willen niet meer aan deze tijd herinnerd worden. Al wisten deze ‘kleine jongens’ toch al niet waar ze mee bezig waren.

‘Geen plek voor kleine jongens’ - Nando Boers. Thomas Rap; 208 blz. 22,99 euro.

