‘Sprintkoers’ Boels Ladies Tour was voor de grootste namen niet zwaar genoeg

De Boels Ladies Tour was dit jaar niet de koers van de gekende namen. Stonden vorig jaar Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk en Anna van der Breggen in de top-3 van de grootse meerdaagse wedstrijd voor vrouwen in Nederland, dit jaar was het erepodium in Arnhem voorbehouden aan Christine Majerus, Lorena Wiebes en Lisa Klein. Die laatste twee wonnen vorige week bovendien gezamenlijk drie etappes (Wiebes twee, Klein één). Zondag was de ritwinst verrassend voor de Italiaanse Chiara Consonni.

Voor tweevoudig eindwinnaar Van Vleuten was de wedstrijd dit jaar niet zwaar genoeg. Ze won nog wel de korte proloog van iets meer dan drie kilometer, maar verder kon ze voor weinig verschillen zorgen. Ze had er een beetje over gemopperd in diverse media. De koers die vorig jaar nog de Limburgse heuvels aandeed, was in haar ogen een sprintkoers geworden.

WK-parcours

Andere koers maakt andere namen. Sprinttalent Wiebes bijvoorbeeld, die dit seizoen doorbreekt. Majerus (32) won dankzij voorsprong die ze in een ontsnapping van zaterdag had opgezet. Het was voor de Luxemburgse de grootste zege uit haar loopbaan.

Van Vleuten vond het bovendien jammer dat er geen etappes waren ingericht die leken op het parcours dat over twee weken wordt gereden op het WK. Die wedstrijd in Yorkshire gaat over zeer geaccidenteerd terrein. En dan mag de Posbank op de Veluwe misschien wel gelden als een van de moeilijkste klimmen in Nederland, maar voor de profrensters lag de heuvel zondag in de etappe niet dicht genoeg voor de finish.

Luxe knecht

Ook Van Vleuten moest het doen met de kilometers zoals die waren ingetekend. En de grote favoriet voor de wereldtitel liet zich ook wel degelijk zien in meerdere etappes. Zondag probeerde ze met twee uitvallen nog haar achterstand in te lopen. Ze had de pech dat de leider Majerus de luxe had dat haar ploeggenoot en uittredend wereldkampioen Van der Breggen knecht kon spelen. Op die manier werd elke aanval gesmoord.

Voor Van Vleuten en Van der Breggen is de volgende stop de belangrijkste: het WK in Engeland. De selectie wordt vandaag bekendgemaakt. Ellen van Dijk staat in ieder geval niet op de lijst. Zij kwam zaterdag hard ten val en brak haar bovenarm en bekken. De tijdrit bij de vrouwen staat gepland op dinsdag 24 september. De wegrace is vier dagen later. De heuvels in en rond Harrogate in Yorkshire moeten Van Vleuten liggen. Ook Marianne Vos behoort tot de kanshebbers.

