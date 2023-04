Sprinter Tasa Jiya (25) leert haar dochter dat falen niets zegt over je eigenwaarde

Het moederschap bleek helend voor atletiektalent Tasa Jiya, die al sinds haar tienerjaren vecht tegen depressies. ‘Sommige dagen sta ik mezelf nu toe om net goed genoeg te zijn.’

“Kom”, zegt ze vriendelijk, “ik zal je even onze trainingshal laten zien”. Haar enthousiaste, bijna opgewonden toon verraadt dat atlete Tasa Jiya ook andere omstandigheden heeft gekend. Ze wijst naar de sprintbaan, waar sensoren de kracht van iedere afzet kunnen meten. Het zijn de hightech hulpmiddelen in het huis der kampioenen, nationaal trainingscentrum Papendal.

Anouk Vetter, de zilveren zevenkampster van Tokio, komt binnen. Jiya groet haar. Even later loopt Bram van Bokhoven langs, prestatiemanager van sportkoepel NOC-NSF. Het is een omgeving waar een nieuwkomer gemakkelijk geïntimideerd kan raken. Zo niet Jiya. Ze is 25 jaar, maar heeft al een leven achter zich.

Vijf jaar geleden raakte ze ongepland zwanger. Jiya gold op dat moment als veelbelovend looptalent. In haar tienerjaren was ze zelfs al op de Olympische Spelen van Rio geweest, als reserve voor de estafetteploeg op de 4x100 meter. “Hè, wat zonde van je atletiekcarrière”, kreeg ze van de buitenwacht te horen toen ze in verwachting bleek.

‘Het moederschap was mijn hoofdidentiteit’

Wie de statistieken erop naslaat, ziet dat veelbelovende resultaten sindsdien inderdaad zijn uitgebleven en is geneigd de sceptici gelijk te geven. Maar de papieren werkelijkheid is als zo vaak een valse. Jiya sluit niet uit dat ze zonder kind allang met topsport gestopt was. Aan een tafeltje in een lege gang vertelt ze haar verhaal, om de hoek bij de moderne hal waar ze sinds november fulltime traint.

Nu haar dochter naar school gaat, kan Jiya het voor zichzelf verantwoorden dat ze weer meer prioriteit aan de sport geeft. Het was een bewuste keuze om tot dat moment haar carrière aan te passen aan het gezinsleven. “Ik ben altijd blijven trainen, maar het moederschap was sinds de geboorte mijn hoofdidentiteit. Nu voel ik de behoefte om daarin wat meer de grenzen op te zoeken.”

Ze formuleert het expres voorzichtig, want het blijft balanceren tussen het egoïsme dat bij topsport hoort en de zorg voor de kleine Amáru. “Opeens is er iemand die mogelijk kan lijden onder mijn keuzes.” Dat besef speelde zeker mee bij haar beslissing om drie jaar lang borstvoeding te geven, hoewel ze kon vermoeden dat dat niet bevorderlijk zou zijn voor een snelle rentree op topniveau.

“Ik doe aan een explosieve sport en een van mijn kwaliteiten was altijd dat ik supermakkelijk spiermassa aanmaakte. Maar nu stond ik me vier keer in de week helemaal in het zweet te werken in het krachthonk en bleef ik afvallen. Dat vond ik moeilijk. Pas toen ik stopte met de borstvoeding kreeg ik mijn oude lichaam weer terug.”

Borstvoeding als bescherming tegen depressies

Los van het welzijn van haar kind was er nog een andere overweging om niet op flesvoeding over te stappen. Jiya verklaart dat ze al sinds haar vijftiende last heeft van depressieve episodes. “Ik wist dat er een grote kans was dat ik een postnatale depressie zou krijgen, en ik had gelezen dat het geven van borstvoeding daartegen beschermt.” Placebo of niet, glimlacht ze, het werkte. De twintiger voelde zich die hele periode enorm stabiel.

Inmiddels is ze, nadat ze gestopt was, wel weer depressief geweest. Voor het eerst als ouder dus. “Ik heb me daar tijdens de zwangerschap wel zorgen om gemaakt: kan ik een goede moeder zijn als ik minstens één keer per jaar even niet functioneer?”

Het is iets waar ze doorgaans niet openlijk over praat, maar ze doet dat nu wel in de hoop dat andere moeders zich ook realiseren dat ze niet altijd perfect hoeven te zijn. “Ik denk dat veel moeders − zeker moeders die topsporter zijn − heel hard zijn voor zichzelf en altijd doorbijten. Ook als ze eigenlijk niet meer kunnen. We zijn kritisch op onszelf en extreem perfectionistisch.

“Wat voor mij helend is gebleken, is dat ik mezelf in het moederschap heb toegestaan om net goed genoeg te zijn. Er zijn dagen dat ik barst van de energie, en dan ben ik een geweldige mama. Op andere dagen ben ik precies voldoende.”

Een knus moment samen

Dat hielp haar ook tijdens die depressie. Eerst had ze het gevoel dat ze een lach moest opzetten voor haar dochter. Dat ze perfect moest zijn, ook al voelde ze zich rot. Tot ze dacht: nee, vandaag gaat het net genoeg zijn. Dan nam ze haar dochter bij zich in bed, zette voor haar een luisterboek op en kon zelf even haar ogen dichtdoen om niet te hoeven denken aan alles wat er in haar hoofd omging.

Ondertussen zag Amáru het als een knus moment samen. “Als moeder denk je dat je je kind altijd moet entertainen en cognitief moet stimuleren. Ik heb het idee moeten loslaten dat een kind alleen iets aan je heeft als je geweldig bent.”

Dat werkt louterend, ook in de sport. In 2013 was Jiya de eerste Nederlandse sprintster ooit die goud won op het Jeugd Olympisch Festival van Europa. Ze debuteerde op de NK voor senioren, in 2016, met een tweede plaats op de 200 meter. Op diezelfde afstand was ze in 2022 de nationale nummer acht. Toch stelt ze dat het moederschap haar carrière vooral positief beïnvloed heeft.

Ja, het was een zoektocht die met vallen en opstaan is gegaan. Zeker in die tijd was er nog weinig bekend over hoe een vrouwenlichaam na een zwangerschap weer in topconditie te krijgen is. Jiya kreeg last van bekkeninstabiliteit en kwam voor meer verrassingen te staan. Zo kon opeens de rechterkant van haar lijf de loopbelasting slecht aan.

‘Door het moederschap heb ik me als mens verder ontwikkeld’

“Wat ik terugkijkend anders zou doen, is bij klachten meteen teruggaan naar de basis: stoppen met lopen en de schokbelasting weer stapsgewijs opvoeren. Maar ik had het idee dat pijn bij mijn ‘nieuwe’ lichaam hoorde en dus ging ik het juist zwaarder belasten, omdat ik dacht: ik moet sterker worden.”

Ze is milder voor zichzelf geworden. De strenge stem in haar hoofd, die veel topsporters volgens haar herkennen, is stiller. De opvoeding heeft haar een spiegel voorgehouden. Als dochterlief gefrustreerd raakt over een puzzel, legt ze uit dat falen nodig is voor succes en niets zegt over je eigenwaarde. Waarom zou ze dan zelf haar hele dag laten verpesten als ze in de training een tiende van een seconde langzamer is dan gehoopt?

“Door het moederschap heb ik me als mens verder ontwikkeld. Het heeft me een extra focus gegeven. Ik vraag me af of mijn depressies en het gevoel van zinloosheid dat daarmee samenhangt niet erger waren geworden zonder Amáru. Als het dan minder was gegaan met de sport, had ik me totaal nutteloos gevoeld en was ik misschien wel helemaal gestopt met atletiek.”

Nu droomt ze van de Spelen van Parijs. Ze kijkt op haar horloge. Binnen tien minuten wordt ze in die hightech hal verwacht voor een training. Jiya heeft er zin in.

Lees ook:

Schoonspringen zal fysiek nooit meer business as usual zijn voor Inge Jansen

Opeens raakte ze haar oriëntatie kwijt als ze door de lucht vloog. Het lichaam van schoonspringster Inge Jansen is door haar zwangerschap veranderd. ‘Het is heel anders dan terugkomen na een blessure.’