Sprinter Sha’Carri Richardson knokt zich terug: ‘Beter, sterker, en wijzer’

Ze is niet terug, ze is beter. Het zijn de eigen woorden van Sha’Carri Richardson, het 23-jarige sprinttalent dat maandagavond wereldkampioen op de 100 meter werd in Boedapest. Met 10,65 seconden troefde ze de vorige wereldkampioen Shelly-Ann Fraser-Pryce af (10,77), die het moest doen met brons. Shericka Jackson pakte zilver met 10,72 seconden.

Na de finish maandag weet Richardson even niet waar ze het zoeken moet. Ze slaat haar handen voor haar mond, maar durft haar overwinning nog niet te vieren. Als ze na de officiële uitslag beseft dat ze het écht heeft geflikt, maakt haar ongeloof plaats voor euforie. Ze is de op vier na snelste vrouw ter wereld. De ontlading is intens. Wie haar verhaal kent, begrijpt waar dat vandaan komt.

Atlete met een verhaal

Richardson, geboren in Texas, werd opgevoed door haar oma en tante. Haar biologische moeder was niet in beeld, naar eigen zeggen is Richardsons familiedynamiek ‘zeer gevoelig en verwarrend’. Twee jaar geleden overleed haar moeder, een paar dagen voor de start van de Amerikaanse olympische kwalificatiewedstrijden. Richardson was desondanks de snelste op de 100 meter en groot kanshebber voor goud, maar Tokio heeft ze nooit gehaald. Ze rookte na haar moeders overlijden een joint om ‘te dealen met de situatie’, maar betaalde daar een extreem hoge prijs voor. De atlete werd een maand geschorst en verloor haar olympische ticket.

In een interview met NBC News gaf ze haar verkeerde keuze toe en benadrukte, zonder het als excuus op te voeren: ik ben jong, en ook maar een mens. “I’m you, I just happen to run a little faster.” Op X, voorheen Twitter, uit ze kritiek op dopingorganisaties, die volgens Richardson niet transparant zijn.

Toen de Russische kunstschaatsster Kamila Valieva ondanks een positieve test op het verboden middel trimetazidine toch mocht deelnemen aan de Winterspelen, schroomde Richardson niet om zich daar fel tegen uit te spreken. “Wat is het verschil tussen haar situatie en die van mij?” twitterde ze. “Mijn moeder is overleden, ik was ook favoriet voor de top 3, en ik mag niet rennen. Het enige verschil dat ik zie is dat ik zwart ben.”

Zo is Richardson: ongefilterd, rauw en niet bang om voor zichzelf op te komen. En om zichzelf te zijn. Bij elke race is het weer een verrassing met welke kleur haar en acrylnagels ze aan de start verschijnt (feloranje of kobaltblauw). Ze is door Vogue bestempeld als ‘The Flo-Jo of our time’, verwijzend naar atlete Florence Griffith-Joyner, die – naast haar hardloopprestaties – bekendstond om haar gewaagde kledingkeuzes en lange nagels.

Uitlaatklep

Op Instagram (3 miljoen volgers) pronkt Richardson met haar kapsels en gespierde lijf. Twitter lijkt haar uitlaatklep te zijn; ze is er open, ook over haar mentale gezondheid. Ze heeft donkere periodes gekend, maar knokt nu terug.

Ook op atletisch gebied. In tegenstelling tot vorig jaar plaatste ze zich dit jaar wel voor de WK, en een maand geleden werd ze nationaal kampioen in Amerika op de 100 meter. Vlak voor de race begon trok ze haar kenmerkende oranje pruik van haar hoofd en gooide hem op de grond. De laatste keer dat ze in dat grote stadion stond, droeg ze hetzelfde haar. Die tijd was onstuimig, grillig. Dat probeert ze nu letter en figuurlijk van zich af te schudden. “Ik ben nog steeds dat meisje, maar nu ben ik beter, sterker, en wijzer.”

