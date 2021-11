Spraakmakende comeback van 21-jarige veterane Marrit Steenbergen

Wie weet kunnen een paar ‘nieuwe namen’ voor een verrassing zorgen, zei bondscoach Mark Faber voorafgaand aan de EK zwemmen. Op de slotdag van het voor Nederland succesvol verlopen toernooi is het Marrit Steenbergen die voor de grootste surprise zorgt. Een nieuwe naam? Ja én nee.

In een persoonlijk record van 1.52,75 pakt Steenbergen zondag het goud op de 200 meter vrije slag. Eindelijk is daar die eerste individuele titel. Eindelijk lukt het haar weer om talent om te zetten in snelheid – en eindelijk kan ze weer lachen. “Ik ben gewoon Europees kampioen. Wie had dat van tevoren gedacht? Ik niet.”

Ze is een oude bekende. Een wonderkind dat opgebrand leek voor haar carrière goed en wel begonnen was. In 2015 verbaasde Steenbergen als vijftienjarige de wereld met bijzondere tijden. Als junior mocht ze meedoen in de olympische estafettefinale van Rio. Niet lang daarna was ze op: haar schouders waren overbelast en mentaal trok ze het ook niet meer.

Geloof in eigen kunnen

Maar stoppen, dat weigerde ze. Jarenlang trainde Steenbergen in de anonimiteit. In een interview met Trouw verklaarde ze in oktober 2020: “Misschien hebben mensen mij al afgeschreven, maar ik geef niet snel op.” De liefde voor de sport en een broos geloof in eigen kunnen bemoedigden haar om dag-in-dag-uit het zwembad op te zoeken.

Begin dit jaar wist Steenbergen zich te kwalificeren voor de Spelen van Tokio, wederom als estafettezwemster. Dat was een eerste teken van herstel, maar het bleef bij een kortstondige flirt met haar oude niveau. De olympische finale moest ze vanaf de tribune bekijken, want na een teleurstellend optreden in de series werd ze voor de finale vervangen.

Steenbergen is het toonbeeld van veerkracht gebleken. Eerder deze week werd ze derde op de 100 vrij en met de eerste plaats op de dubbele afstand is nu haar beloning daar. “Het gaat super, het hele toernooi al. Ik zit lekker in mijn vel. Het hele team is goed bezig en de sfeer is fijn om in te werken. Dan kom je in een flow en dan komt dit eruit. Dat is natuurlijk gaaf.”

Wisseling van de wacht

De EK kortebaan is het minst prestigieuze internationale titeltoernooi, dat moet gezegd. Tegelijkertijd is daarop pieken mentaal knap, zeker als het drie maanden na de Olympische Spelen plaatsvindt. De equipe van Faber weet in Kazan achttien medailles te verzamelen, waarvan acht gouden. De vele persoonlijke records zeggen misschien nog wel meer over de gretigheid van de huidige vaandeldragers.

Vooraf stelde zwembond KNZB dat er ‘hoe dan ook sprake is van een wisseling van de wacht’. Voor het eerst sinds lange tijd ontbreken Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo in de line-up van de nationale afvaardiging. De eerste heeft recent haar afscheid aangekondigd, de tweede is zich op haar toekomst aan het bezinnen. Beiden nemen dit najaar wel deel aan de International Swimming League, een commercieel interessante competitie.

In Rusland staat er vooral eer op het spel – en natuurlijk de bevestiging dat de nieuwe olympische cyclus goed gestart is. Kira Toussaint kroont zich tot de nieuwe koningin van het Nederlandse zwemmen, met een zogeheten ‘clean sweep’ op de rugslag: ze wint zowel de 50, de 100 als de 200 meter. Tot haar grote opluchting, verklaart ze naderhand. “Ik vind het niet erg dat ze dit van me verwachten, maar het is fijn dat het dan ook gebeurt.” Haar grootste concurrenten komen van buiten Europa.

Nationale toptijd

Dat is niet het geval voor Arno Kamminga. Op zijn schoolslag zijn de beste zwemmers juist Europeanen. Afgaande op de podiumplaatsen stelt hij dit toernooi teleur. De olympische medaillewinnaar raakt zijn titels kwijt op de 100 en 200 meter; hij finisht als derde en tweede. Natuurlijk baalt hij daarvan – “Je gaat altijd voor goud” – maar zijn tijd op de langste afstand stemt wel tevreden. Met 2.01,74 klokt Kamminga zijn beste seizoenstijd, waarmee hij één honderdste van een seconde achter de winnende Wit-Rus Ilja Sjimanovitsj zit.

Behalve de titel van Steenbergen zijn er meer verrassende gouden prestaties. In het 25-meterbad van Kazan pakt de 20-jarige Luc Kroon zijn eerste individuele medaille. Hij wint de 400 meter vrije slag in een nieuw Nederlands record (3.38,33). Jesse Puts, Stan Pijnenburg, Kenzo Simons en Thom de Boer zijn de snelsten op de 4x50 vrij, ook in een nieuwe nationale toptijd (1.22,89). Een bijzondere ervaring, vindt Puts. “Het is lang geleden dat een estafetteteam van de mannen goud heeft gewonnen.”

Het nationale kwartet op de gemengde estafette 4x50 wisselslag perst zelfs een wereldrecord uit de armen en benen. Toussaint, Kamminga, De Boer en Maaike de Waard zijn de snelsten in 1.36,18.

Zo overtreft de Nederlandse ploeg de eigen prestaties van 2019, toen de EK kortebaan in Glasgow plaatsvonden en de medailleteller op tien bleef steken, waarvan vijf keer goud. Steenbergen zat destijds thuis op de bank. Nu is ze terug. Een veterane van 21 jaar.

