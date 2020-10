Sportorganisaties hard getroffen door nieuwe coronamaatregelen: ‘We zijn weer terug bij af’

Voorlopig zijn drie weken lang toeschouwers bij sportevenementen niet welkom. Dat zorgt niet alleen voor nieuwe doorhalingen op de kalender, de onzekerheid over de periode daarna is groot in de branche met organisatiebureaus en evenementenlocaties. “We zijn weer terug bij af”, zegt Jolanda Jansen, directeur van Ahoy in Rotterdam en onder meer medeverantwoordelijk voor de organisatie van het ABN Amro-tennistoernooi. “We waren aan het bouwen aan evenementen op anderhalve meter, waarmee we een derde van de totale capaciteit van Ahoy zouden benutten. Maar nu staan we weer op nul.”

Het ABN Amro-tennistoernooi staat pas voor februari gepland, maar de zaken moeten nu geregeld worden. Of de coronapandemie dan zodanig onder controle is dat er publiek welkom is, weet niemand. De organisatie van Jumping Amsterdam heeft al besloten het paardensportevenement in januari 2021 te schrappen. Door de Amstel Gold Race (10 oktober) ging woensdag ook een streep. Ook komt het in november niet tot de geplande ‘schaatsbubbel’ in Heerenveen. Thialf, de schaatsbond KNSB en organisatiebureau House of Sports wilden enkele weken achtereen wereldbekerwedstrijden laten rijden. De internationale schaatsunie ISU ziet dat plan voorlopig niet zitten; misschien wel in 2021.

“We moeten het besluit van de ISU respecteren, gezondheid gaat immers boven alles,” zegt Patrick Wouters van den Oudenweijer, namens House of Sports verantwoordelijk voor schaatsevenementen. De directeur richt zijn blik nu op nationale wedstrijden, hoewel geld verdienen daarmee lastig is. “Voor iedere organisator is het vervelend zonder publiek, want kaartverkoop is een belangrijke bron van inkomsten. Ik geloof niet in nieuwe verdienmodellen. Je lijdt gewoon schade als je publiek mist.”

Een hele grote stap terug

Onzekerheid regeert bij veel andere organisatoren. Wat is er nog te plannen voor deze winter en komend voorjaar? Volgens Jansen, naast Ahoy-directeur ook woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers, is de druk op de branche heel groot. “We hoopten stappen vooruit te kunnen zetten, maar de nieuwe maatregelen zijn een hele grote stap terug. Het geeft veel onzekerheid. En financieel was het al heel erg moeilijk.” Ahoy nam in augustus afscheid van 40 procent van haar werknemers. “Dan heb je het over honderd mensen. Heel moeilijk”, zegt Jansen. Dat was nog voor de nieuwe maatregelen.

Ook bij sportevenementenbureau Team TOC uit Oss, verantwoordelijk voor evenementen als het WK veldrijden en WK ultimate frisbee, moest ongeveer 30 procent van het personeel weg. Directeur Eric Kersten: “We bestaan al 22 jaar maar dit is nog nooit gebeurd. We zijn wel voorbereid om in te springen als de markt weer opengaat. Dat moet.”

De Fransman Gael Monfils begin dit jaar op het ABN Amro-tennistoernooi in Rotterdam. Het evenement staat pas voor februari volgend jaar gepland, maar nu al moet er veel geregeld worden. Of de coronapandemie tegen die tijd zodanig onder controle is dat er publiek welkom is, blijft de grote vraag. Beeld EPA

Nieuwe sportevenementen blijven wel gepland worden, zegt ook Marcel Hunze, organisator van paardensportevenement Indoor Brabant (maart) en het tennistoernooi van Rosmalen (juni). “Mensen denken dat ik het rustig heb, maar het tegendeel is waar”, zegt Hunze. “Normaal bereid ik één scenario voor, nu zijn dat er tien. Dat loopt uiteen van een scenario met vierduizend toeschouwers tot een zonder toeschouwers. De knoop doorhakken over het te kiezen scenario kan nog wel even wachten.”

Indoor Brabant werd dit jaar in maart enkele uren voor aanvang afgelast door het oprukkende coronavirus. Voor een nieuwe annulering van zijn evenement is Hunze niet bang. “We gaan ervan uit dat wij onze evenementen in 2021 kunnen laten doorgaan. Ik vind het belangrijk voor de branche om te laten zien dat het met inachtneming van de regels mogelijk is.”

Prijs per kaartje fors hoger

Een voorbeeld van een evenement dat is georganiseerd volgens de coronaregels is King of the Court, vorige maand in Utrecht. Door de tribunes in luxe hokjes te verdelen paste het internationale beachvolleybaltoernooi prima in de anderhalve meter-samenleving. Ondanks halvering van het aantal gasten was het financieel rendabel. De prijs per kaartje lag namelijk fors hoger.

Hunze kijkt naar eenzelfde idee, maar duurdere kaartjes zijn geen optie. “Veel kaartjes zijn van de afgelaste editie doorgeschoven. Die mensen kun je niet ineens meer geld vragen.” De kosten lopen wel op, door onder meer coronatests en aangepaste tribunes. Winst maken wordt dan ook lastig. “Met weinig publiek winstgevend een evenement organiseren, is haast onmogelijk. De truc is om het verlies zo beperkt mogelijk te houden.” Voor toekomstige schaatsevenementen is zo’n nieuw verdienmodel geen optie, zegt Wouters van den Oudenweijer. “Ik kan niet ineens Thialf gaan verbouwen. En kaartjes drie keer duurder maken is onrealistisch.”

Waarom dan toch evenementen blijven plannen? Hunze: “De toernooien bestaan al heel lang en zullen op de agenda blijven. Dus wij denken aan de lange termijn. Het is goed om een evenement wel te organiseren om zo contact te houden met sporters, sponsors en bezoekers.”

Lees ook:

Amstel Gold Race afgelast. ‘Onmogelijk om géén publiek toe te laten’

De Amstel Gold Race gaat op 10 oktober definitief niet door, is woensdag besloten. De eis dat bij de wedstrijd geen publiek mag komen, gaf de doorslag.