Sportminister wil af van sponsoring door gokbedrijven in het voetbal

Dat bleek woensdag in een debat over sport in de Tweede Kamer. Alle aanwezige fracties spraken daar hun grote zorgen uit: over de 800 duizend mensen die niet meer aan sport doen sinds corona, over de stijgende energielasten en de hogere financiële drempels om te sporten. Minister Conny Helder (VVD) zei de zorgen te delen, maar deed geen concrete toezeggingen om daar op korte termijn extra in te investeren. Ze gaat wel met collega-bewindslieden overleggen of sportverenigingen ook aanspraak kunnen maken op subsidieregelingen voor bedrijven om de oplopende energielasten te verminderen.

Kabinet-Rutte IV investeert in deze periode jaarlijks 25 miljoen extra in de sport. Tien miljoen daarvan vloeit naar gemeenten voor het uitvoeren van lokale sportplannen, de ‘sportakkoorden’. Dat leidde tot een fel debat met Rudmer Heerema van haar eigen VVD die dat geld liever naar de verenigingen ziet gaan, zoals afgesproken is in het regeerakkoord. De lokale sportakkoorden zijn volgens hem ‘papieren tijgers’ waarvan ‘nog geen enkel bewijs is geleverd dat het tot meer badmutsen en meer hockeysticks’ leidt.

Helder trekt wel eenmalig drie miljoen euro extra uit om grensoverschrijdend gedrag in de sport te bestrijden. De afgelopen jaren kwam veel wangedrag in de topsport naar buiten, onder meer in het turnen, dansen, triatlon, hockey en tennis. Met het geld moeten meldingen beter worden opgepakt via het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN), waar meer medewerkers moeten komen. “Er komt meer aandacht voor sociale veiligheid bij sportaanbieders, trainers en gemeenten. En er worden meer vertrouwenspersonen opgeleid”, zei Helder.

Kritiek op het Centrum Veilige Sport

Van slachtoffers is kritiek gekomen op het CVSN, dat gelieerd is aan sportkoepel NOC-NSF, daarmee aan de bonden en dus niet onafhankelijk is. Sporters voelen zich niet veilig daar meldingen te doen. Eerder sprak de Kamer al breed de wens uit dat het een onafhankelijk orgaan wordt. Lisa Westerveld van GroenLinks drong daar woensdag opnieuw op aan. Helder wil echter eerst een breed, lopend onderzoek naar de sportcultuur afwachten. Dat wordt eind dit jaar verwacht.

De vele gokreclames en sponsoring van alle betaaldvoetbalclubs door gokbedrijven, op Roda JC na, zijn de Kamer een doorn in het oog. Onder meer AZ, Fortuna en Ajax gingen recent in zee met onlinegokbedrijven. “Ondanks al die mooie woorden van Unibet en Ajax heb ik inmiddels voldoende ervaring met de gokbranche om onvoldoende vertrouwen te hebben in de beloofde zelfregulering”, zei Michiel van Nispen (SP). Helder zei zo snel mogelijk van de sponsoring en gokreclames in de sport af te willen. Minister Weerwind (rechtsbescherming) werkt aan een verbod op de reclames.

Helder wil “zéker niet doorgaan met de huidige sponsoring en reclames van gokbedrijven”, maar wil wel een overgangsperiode, omdat de voetbalclubs al contracten hebben gesloten. “Ik ben ook minister voor verslavingszorg maar gun de sport ook een goed businessmodel. Dat is een dilemma.”

