Sportkoepel NOC-NSF stelt stroppenpot van 5 miljoen in voor acute nood clubs en bonden

Sportkoepel NOC-NSF hoopt op extra steunmaatregelen van de overheid voor de sport, maar stelt zelf ook alvast een daad. “Wij stellen vanuit onze eigen begroting zo’n 5 miljoen euro beschikbaar aan bonden en verenigingen die door corona in liquiditeitsproblemen komen. We zullen het Rijk de bedrijven die als partner verbonden zijn aan NOC-NSF vragen of ze ons hierin steunen. Dan wordt het bedrag mogelijk nog hoger.”

Dit zegt NOC-NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg in een gesprek met Trouw. Het plan is gisteren besproken met de directeuren van de aangesloten sportbonden. Het gaat niet om een lening die later terugbetaald moet worden. Het geld is primair bedoeld voor de breedtesport, niet de professionele sport. Het geld wordt uit de lopende begroting gehaald, mogelijk uit het budget voor innovatie, zegt Van Zanen-Nieberg.

Ze schat dat zo’n 80 procent van de verenigingen en bonden betalingsproblemen krijgen. Die verenigingen kunnen dan aankloppen bij hun eigen sportbond die vervolgens een beroep kan doen op het steunfonds van NOC-NSF. Ook bonden zelf komen voor die stroppenpot in aanmerking. Volgens Van Zanen-Nieberg komen sommige bonden in financieel zwaar weer omdat verenigingen de afdracht niet meer kunnen betalen en sponsoren even de hand op de knip houden. “De bonden kunnen bij ons aangeven waar de acute problemen zich voordoen. Wij gaan kijken of we dan kunnen helpen.”

Drastisch

Van Zanen hoopt dat na dit gebaar vanuit Papendal de rijksoverheid nu ook over de brug komt richting de sportwereld. Vorige week riep de nationale sportkoepel het kabinet al op tot het inrichten van een noodfonds voor de sport. Dat is er nog niet. Van Zanen heeft wel goede hoop dat de vergoedingsregeling van vierduizend euro voor kleinere bedrijven die hun inkomsten drastisch zien teruglopen ook wordt opengesteld voor sportverenigingen. Die hebben hun inkomsten uit de kantine, wat gemiddeld een derde van de omzet bedraagt, volledig zien opdrogen. Ook entreegelden en (deels) ledencontributies zijn weggevallen terwijl veel vaste lasten gewoon doorlopen. “Wij maken ons er keihard voor dat die regeling ook voor sport geldt. Dat moet gewoon gaan gebeuren.” Van Zanen-Nieberg sprak hierover gistermorgen met minister Van Rijn van coronazaken.

Een andere wens van NOC-NSF is dat clubs en bonden ook in aanmerking komen voor de rijksregeling die het salaris van tijdelijk werkloze werknemers voor 90 procent overneemt. Bovendien zouden gemeenten en andere eigenaren van sportaccommodaties het innen van lokale belastingen en huurpenningen voor het gebruik van sporthallen en velden nu moeten stopzetten. Dat kan later dan door het rijk worden gecompenseerd. “Gelukkig zien we al dat de eerste gemeenten zeggen dat ze stoppen met het innen van dit geld bij sportverenigingen”, zegt de Haagse, sinds een jaar voorzitter van NOC-NSF.

Vorige week berekende de sportkoepel dat de schade voor de sport tot 950 miljoen kan oplopen als dit tot augustus duurt. Dan loopt hele sportinfrastructuur met haar grote maatschappelijke belang gevaar, vreest Van Zanen-Nieberg. “Bij tegenslag zoekt de sport meestal zelf naar een oplossing. Maar dit virus maakt nu zoveel stuk, dit kan de sportwereld niet alleen.”

Legionellabacterie

Van Zanen ondervindt het ook zelf in de praktijk. Ze is betrokken bij de Haagse handbalvereniging Hellas en is voorzitter van de stichting Sporthal Hellas uitbaat. “Andere gebruikers van de hal zeggen de huur op, geen inkomsten van de bar meer en geen entree voor de topteams meer. Ondertussen loopt het onderhoud door, want anders komt er straks allemaal water met legionellabacterie uit de leidingen. Ik sprak de voorzitter van de Haagse voetbalvereniging Laakkwartier. Heel veel van zijn leden worden geraakt door de crisis. Die zijn nu werkloos en kunnen de contributie niet meer opbrengen. En de club kan de vrijwilligersvergoeding niet meer betalen, waardoor er misschien weer mensen afhaken.”

Lees ook:

Coulance voor sportverenigingen vanwege corona

Gemeenten willen sportverenigingen tegemoetkomen nu accommodaties niet worden gebruikt. Dat doen ze door uitstel van betaling te geven of de huur kwijt te schelden. Maar voor sportbonden is het niet-innen van contributies een luxe die ze zich nauwelijks kunnen veroorloven.